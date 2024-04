Rulík chválil trpělivý výkon proti Rakousku. Trápí ho viróza v kabině

Pět branek, pět různých střelců. A pouze jedenáct střel na českého brankáře. Národní tým zvládl před vyprodanou Budvar arénou v Českých Budějovicích přípravný duel s Rakouskem bez potíží a vyhrál 5:1.

„Neodehráli jsme špatný zápas. Měli jsme dominantní pasáže, počkali jsme si na chyby soupeře. Rakousku jsme moc šancí nedovolili, akorát potrestali jedno naše zaváhání ve druhé třetině. Třetí třetinu jsme sehráli velmi zodpovědně,“ chválil Rulík.

Ve hře svého týmu viděl jistý posun. „Dařily se nám situace po buly. Na to jsme se chystali. Jak hráče seznamujeme s taktikou, tak jsme se zaměřili na vhazování, a dali jsme z toho pěkný gól díky Michaelu Špačkovi,“ uvedl.

Český realizační tým musel udělat v sestavě několik neplánovaných změn. „Bylo to nachystané jinak. Měl hrát David Tomášek a Ondra Kovařčík, ale oba vypadli po ranním rozbruslení kvůli viróze. Naopak volno měl mít Tomáš Filippi, který byl také po lehké nemoci. Museli jsme to přeskládat, ale hráčů máme dost,“ vysvětlil.

Naopak k týmu už se po nemoci vrátil útočník Roman Červenka. „V sobotu v odvetě v Rakousku už by měl nastoupit. Chtěli jsme mu dát ještě jeden den na návrat po nemoci,“ dodal kouč.

Viróza je zatím hlavním problémem českého celku v přípravě na domácí šampionát. „Prohání se to kabinou. Čtvrtý hráč vypadl, další s tím mají menší potíže. Snad to zastavíme, doktoři pro to dělají všechno,“ potvrdil.

I s ohledem na mistrovství světa se kolem českého týmu zřejmě zpřísní hygienické podmínky. „Musíme nastavit přísnější režim. Je to téma hlavně pro doktory. Každý hráč bude pít jen ze své flašky, posílit imunitu, doplnit vitamíny,“ uzavřel.