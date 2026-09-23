Třikrát příznivý čas, s Kanadou na Nový rok. Jak vypadá program juniorů na MS?

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  14:19
Čeští hokejisté pózují s trofejí pro bronzový tým mistrovství světa juniorů.

Čeští hokejisté pózují s trofejí pro bronzový tým mistrovství světa juniorů. | foto: AP

Radim Mrtka rozehrává puk na tréninku juniorské reprezentace.
Ädam Benák bruslí na tréninku hokejové dvacítky.
Trenér hokejové reprezentace do 20 let Jan Tomajko.
Brankář Michal Oršulák zasahuje proti střeleckému pokusu Petra Tomka (v bílém),...
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Soupeře už nějakou dobu znali, teď mají jasno také o termínech. Čeští junioři se na nadcházejícím hokejovém šampionátu do 20 let představí třikrát ve 20 hodin, základní skupinu zakončí v 1 hodinu ráno novoročním utkáním s Kanadou. Fanoušci se tak převážně vyhnou nočnímu vstávání.

Hokejisté se představí ve skupině B v Edmontonu, který hostí šampionát od 26. prosince do 5. ledna společně s Red Deer.

Zahrají si v Rogers Place, domácí aréně Oilers. Česko kromě domácí Kanady poměří síly také s Lotyšskem, Norskem a Švýcarskem. Ve skupině A se utkají Finsko, Německo, Slovensko, Švédsko a USA.

Rozpis českých zápasů na mistrovství světa juniorů

26. prosince 2026 od 20.00 ČESKO – Lotyšsko
27. prosince 2026 od 20.00 ČESKO – Norsko
29. prosince 2026 od 20.00 ČESKO – Švýcarsko
1. ledna 2027 od 1.00 ČESKO – Kanada

Šampionát zahájí 26. prosince ve 20 hodin domácího času, na Štěpána se utká s Norskem.

Hned další den, v neděli 27. prosince, změří čeští mladíci síly ve stejný čas s Lotyšskem. Následně čekají tým dva dny volna.

Druhá polovina turnaje bude pro Čechy papírově těžší. 29. prosince se opět od večerních osmi hodin postaví Švýcarsku a základní část pro ně vyvrcholí střetem s domácí Kanadou.

Pátá medaile v řadě? Věřím, že budeme úspěšní, hlásí nový trenér juniorů Tomajko

Českému týmu se v posledních letech na tomto turnaji velmi dařilo. Medailovou šňůru začal v sezoně 2022/23 tehdejší kouč Radim Rulík, který mužstvo v čele s Jiřím Kulichem a Stanislavem Svozilem dovedl ke stříbru. Šlo o první medaili po 18 letech.

Navázal na něj Patrik Augusta, který získal další tři cenné kovy. Posbíral dva bronzy a s národním týmem se před rokem rozloučil opět stříbrem.

Blížící se šampionát bude první ostrou premiérou pro nového trenéra Jana Tomajka. Původně měl juniory převzít Zdeněk Moták, ale po pár měsících se posunul k seniorskému národnímu výběru.

Trenér hokejové reprezentace do 20 let Jan Tomajko.

První zkoušku na nové střídačce si odbyl v letních přípravných utkáních ve Finsku, na turnaji v Espoo zapsal jeho tým tři vítězství a jednu porážku.

Předtím Tomajko trénoval osmnáctku, kterou na jaře dovedl k bronzu na šampionátu na Slovensku, působil také v extraligové Olomouci.

„Chceme, aby na sebe jednotlivé reprezentační výběry dobře navazovaly a aby mezi sebou realizační týmy jednotlivých kategorií úzce spolupracovaly,“ hodnotil v květnu změny prezident ČSLH Alois Hadamczik.

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