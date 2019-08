Vybojují Češi medaili? Prestižní Hlinka Gretzky Cup se vrací do Evropy

Nejprve sobotní generálka proti Spojeným státům, od pondělí pak naostro. Čeští hokejisté odehrají každoroční turnaj Hlinka Gretzky Cup (dříve Memoriál Ivana Hlinky) po roční přestávce opět před vlastními fanoušky v Břeclavi. Ve skupině, z níž postupují do bojů o medaile dva nejlepší, se utkají postupně se Švýcarskem, Finskem a Kanadou. Poslední jmenovaný bude obhajovat loňské vítězství.

Proti Švýcarsku, které by být mělo papírově nejslabším soupeřem ve skupině, odehrála osmnáctka v červenci dva přátelské zápasy. Vyhrála 5:1 a 4:1.

„Tým by měl vstoupit do turnaje sebevědomě, protože je konkurenceschopný,“ prohlásil v rozhovoru pro hokej.cz hlavní trenér Karel Beran. „Pokud se budou kluci takhle projevovat dál, bude to hodně dobré a mohli by splnit to, co od sebe očekávají.“



Češi na Hlinka Gretzky Cupu Zápasy národního týmu U18 3. srpna 18:30, Česko-USA (příprava) 5. srpna 19:00, Česko-Švýcarsko

6. srpna 19:00, Česko-Finsko

7. srpna 19:00, Česko-Kanada Medailové zápasy a zápasy o umístění jsou na programu 9. a 10. srpna.

Národní tým přivezl do Břeclavi zajímavé mužstvo. Útočník Jan Myšák hrál v minulé sezoně pravidelně extraligu v dresu Litvínova, nejvyšší českou soutěž si vyzkoušeli také olomoucký forvard Tobiáš Handl nebo karlovarský brankář Jan Bednář. Bohaté zkušenosti s mládežnickými reprezentacemi mají kupříkladu útočníci Tomáš Chlubna, Pavel Novák nebo Michal Gut, který bude kapitánem. Naopak chybět bude týmu loňský účastník turnaje brankář Nick Malík. Mladého gólmana nepustí do hry zranění.

„Jsem hrozně rád, že i tenhle mančaft má svoje osobnosti. Kluci to dokazují nejen na ledě, ale i mimo led,“ těší trenéra Berana. „Tým jsme skládali tak, aby byl vyvážený a byly v něm všechny aspekty, které do moderního hokeje patří.“



Domácí prostředí požene české mladíky k návratu na medailové pozice. Ustojí však hráči tlak?

Loni skončil český tým na pátém místě, obecně se mu však v posledních letech na Hlinka Gretzky Cupu daří. V roce 2013 vybojoval tehdejší výběr bronz, v letech 2014 a 2017 stříbro a v létě 2016 dosáhli Češi vůbec poprvé dokonce až na zlaté medaile.

Bedlivě sledovaný turnaj

Srpnový turnaj se tradičně těší velkému zájmu trenérů, hokejových odborníků a skautů. Jde totiž o první velkou akci v sezoně ročníku, který dorůstá pro nadcházející vstupní draft NHL.

Skupiny Skupina A (Břeclav) Kanada

Finsko

Česko

Švýcarsko Skupina B (Piešťany) Rusko

Švédsko

Spojené státy

Slovensko

Dá se proto očekávat, že se na ledě v Břeclavi a Piešťanech představí i hokejisté, kteří příští červen vystoupají v Montrealu na pódium, aby přetáhli přes hlavu dres některého ze zámořských celků. Pozornost by měl vzbuzovat například kanadský centr Quinton Byfield, kterého některé současné odhady řadí na druhé nebo třetí místo červnového draftu.

Ostatně mládežnický hokej je vůbec v zámoří velmi pozorně sledovaný.

I proto se loni Hlinka Gretzky Cup poprvé od roku 1996 vrátil do Kanady. Talentovaní hokejisté se dlouhá léta sjížděli na česko-slovenskou půdu, od roku 2004 nesl turnaj název Memoriál Ivana Hlinky na počest legendárního trenéra. Renomé memoriálu časem stoupalo, až se nakonec Češi a Slováci domluvili s Kanaďany na střídání pořadatelství (a úpravě názvu).

Turnaj se v zámoří ujal. Například loňské finále mezi Kanadou a Švédském (6:2) sledovalo v hledišti přes deset tisíc fanoušků!

Už nyní je navíc jasné, že Hlinka Gretzky Cup se do Severní Ameriky vrátí ještě minimálně v letech 2020 a 2022. Svou nejbližší kapitolu však turnaj napíše příští týden v tradičním česko-slovenském dějišti. K největším favoritům patří, jako každý rok, Kanada. O medaili sní v silné konkurenci také český výběr. Uspěje?