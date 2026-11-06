Chyběla vítězná tečka. Frodl po debutu těžko hledal slova, fanoušci ho hnali vpřed

Nový realizační tým v čele s trenérem Zdeňkem Motákem ho do reprezentace nominoval díky úspěšnému startu sezony v Karlových Varech a třicetiletému gólmanovi svěřil rovnou roli brankářské jedničky.
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Česko - Švédsko 2:3 po nájezdech, trenérský štáb svůj debut výhrou neoslavil
Ve vyprodané pražské O2 areně pochytal 23 střel, v samostatných nájezdech byl ale úspěšnější jeho švédský protivník Melker Thelin, který zařídil Seveřanům bod navíc. Přesto byl Frodl po konci utkání vyhlášen první hvězdou zápasu.
Jaký pro vás byl reprezentační debut?
Těžký. Nebudu lhát, před zápasem jsem byl trošku nervózní. To jsem sice před každým, ale teď jsem byl víc. V průběhu zápasu jsem se do toho dostal a zjistil, že ten hokej na mezinárodní úrovni je sice o něco rychlejší než v extralize, ale že zase tak jiný není. Pár zákroky jsem se dostal do hry. Měl jsem na začátku strach, jaký to oproti extralize bude skok, ale principy jsou všude stejné. Jsem rád, že jsem něco chytil.
A nebyl jste daleko ani od první reprezentační výhry..
Na konci třetí třetiny jsme měli dvě zbytečná vyloučení a dali jsme tím Švédům šanci vyrovnat. Na druhou stranu ale musím říct, že oslabení jsme hráli dobře. Pak ale z dorážky padnul gól.
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Mrzí vás prohra kvůli trenéru Motákovi, který stál na střídačce národního týmu poprvé?
Mrzí mě to kvůli všem. Kvůli lidem, kteří přišli. Každý hráč chtěl vyhrát.
Dopředu vás hnala také vyprodaná O2 arena, kde hrál národní tým poprvé od úspěšného mistrovství světa 2024. Stihne člověk fanoušky vnímat?
Stihne je vnímat. Když při zápase fanoušci spustí „Češi, Češi“, tak je to znát. I když člověk do hlediště tolik nekouká, podvědomě atmosféru cítí. Ví, jestli je málo lidí a nefandí, nebo naopak. Kolikrát nevnímám, co se řve, ale v hlavě to je a pomáhá to.
Ve třetí třetině, když byla hra v rohu, jste ztratil hůl. Jak dlouho jste se rozmýšlel, jestli si pro ni jet?
Dlouho. Tak stokrát mi v hlavě problesklo: jo, teď, ne, teď ne. A podobně. Puk tam byl zašláplý dlouho, pak jsem viděl, že to je na brusli. I jsem na kluky řval, ať to udrží, že jdu pro hokejku. Nevím, jestli mě slyšeli, ale měli jsme to tam případně dobře pokryté, kdyby to někdo vyšťoural. Švédové by nemohli střílet rovnou, takže jsem to risknul.
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Co jste říkal na aplaus, který se spustil, když jste pro ni vyjel a pak se s ní vrátil do branky?
Je to jedna z věcí, na které jsem odpovídal předtím. Člověk atmosféru samozřejmě vnímá a když je tam ticho a najednou všichni začnou tleskat, neslyšel by to asi jenom hluchý.
Ostatní hráči si stěžovali, že byl měkčí led. Měl jste s tím také problém?
Mně osobně led asi úplně nevadí. Kluci, když jsou v nějaké šanci a je tam hodně sněhu nebo nějaké hrbolky, tak to pociťují. Mně osobně v bráně to je asi jedno.
Po konci zápasu jste si dojel pro cenu pro nejlepšího hráče. Potěší to člověka i po prohraném utkání?
Hrozně těžko se mi o tom mluví, když zápas není s vítěznou tečkou. Těžko se mi to hodnotí. Ale myslím, že jsem v první zkoušce obstál.