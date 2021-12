Pivo s Pechem musí počkat. Věk cítím, nechci udělat ostudu, hlásí Gulaš

Není jediným navrátilcem do reprezentačního dresu. Kromě Gulaše se na ruském turnaji, který však Česko zahájí ve čtvrtek zápasem s Finskem v Praze, se do národního týmu vrací třeba Michael Frolík či David Krejčí.

Stále není jasné, jestli se na únorové olympiádě v Pekingu budou moci představit hokejisté z NHL, a tak realizační tým poskládal na tradiční předvánoční turnaj až nezvykle zkušený výběr.

Berete účast na Channel One Cupu jako příležitost zabojovat o olympijskou nominaci?

Je to tak. Je to příjemné překvapení, že jsem se v hledáčku trenérů ještě objevil. Pro mě samotného je to takový test, jestli na mezinárodní scénu ještě mám. Jinak je ale tahle otázka spíš právě pro trenéry. Já se budu snažit podat co nejlepší výkon.

Měl byste nastupovat ve formaci s Michaelem Frolík a Janem Kovářem, se kterým se dobře znáte.

Moc se těším, že si s Honzou Kovářem zase zahraju. A Frolík je zkušený hráč, mohlo by si to sednout. Čeká nás práce, budeme mít pár tréninků a uvidíme. S Kovim jsem ale odehrál spoustu zápasů, takže sehrávání by nemuselo trvat tak dlouho.

Za reprezentaci jste si naposledy zahrál v roce 2019 na světovém šampionátu v Bratislavě. Posunul se od té doby hokej?

Všechno se zdokonaluje, ta rychlost je neuvěřitelná. Když jsem v chlapech začínal, bylo to něco úplně jiného. Padají krásné góly, vidíte technické finesy, tohle to potvrzuje. A vše se řeší v detailech.

Sraz bez 7 hráčů Pouze s 18 z 25 nominovaných hráčů začala v pondělí přípravu na Channel One Cup v Praze a Moskvě česká hokejová reprezentace. Centr David Krejčí z Olomouce dostal ještě volno, k týmu se teprve připojí po cestě ze svých klubů obránci Lukáš Klok z Nižněkamsku, Libor Šulák z Vladivostoku a dodatečně povolaný Filip Pyrochta z Lappeenranty i útočník Michael Špaček z Frölundy, kterého čeká ještě v úterý zápas Ligy mistrů proti Leksandu. O účasti útočníků Michala Řepíka a Vladimíra Sobotky se po stížnosti Sparty na jejich plánované nasazení na všechna tři utkání jedná. čtk

Je ve vašem věku po třicítce stále těžší udržet rychlost?

Zejména v létě si musíte dávat víc. Když o sebe pečujete a dáte tomu maximum, pak můžete mít dobrou sezonu. Přichází různé zdravotní problémy, týmové krize, výpadky, což se na výkonu jednotlivce promítá, ale čím jsem starší, tím víc sám na sobě věk cítím. O tom žádná.

Panuje u vás momentálně natěšení z toho, že znovu obléknete dres národního týmu?

Velké. Jsem rád, že jsem v neděli dohrál v pořádku, takže jsem teď tady plný očekávání. Nechci udělat ostudu sobě ani Motoru, klukům bych na turnaji rád pomohl k dobrému výsledku.

V minulých letech vám reprezentační účasti často hatila zranění.

To už nejsou léta, ale desetiletí. Jsem v tomhle obezřetný, proto jsem i v neděli říkal trenérům, že stát se může cokoliv. Jsem rád, že jsem pozvánku dostal a můžu tady být.

Nemrzí vás, že se v nominaci neobjevil váš budějovický parťák Lukáš Pech, o kterém se také mluvilo?

Bylo by to nádherné, ale právě mi v neděli vykládal, že až se budu s těmi mladými vlčáky honit, tak si v klidu otevře pivo. (úsměv) Každý den volna je ale pro nás dobrý. Pech by si nominaci zasloužil, v Budějovicích je to náš lídr a má skvělou sezonu, ale rozhodují trenéři. Tým máme výborný, zkušený, kluci toho mají hodně za sebou. A kdybyste se zeptali Lukáše, tak vám řekne, že pár dní volna uvítá.

Nezávidíte mu víkendové pivo a odpočinek?

On si dal už v neděli a v sobotu si dá znovu. (smích) Je to čest být v nároďáku. Když dostanu pozvánku a jsem úplně fit, tak i přes svůj věk chci jet a podat co nejlepší výkon.

Na nedělní zápas si ale bude muset přivstat, proti Švédsku se začíná už v devět hodin ráno českého času. V Moskvě bude o dvě hodiny víc, přesto to bude pro hokej netradiční začátek.

Nikdy jsem takhle ráno nehrál, možná někdy v žácích. Překvapilo mě to, bude to nová zkušenost. Musíme jít brzo spát, v sobotu správně regenerovat. Věřím, že jsme natolik zkušení, že víme, co naše tělo potřebuje.