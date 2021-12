Uvolnění sparťanů z reprezentace? Neptejte se mě. Já řeším sport, soptil Pešán

První utkání čeká Česko ve čtvrtek v Praze proti Finsku, Pešán ale ještě k dispozici kompletní kádr nemá. Kromě sparťanské dvojice schází třeba Michael Špaček, volno z pondělního tréninku dostal David Krejčí.

Kouč už má v hlavě složení formací, se kterým by chtěl do turnaje Euro Hockey Tour vstoupit. Kupříkladu Jan Kovář by měl na křídla dostat zkušenou dvojici Gulaš-Frolík, jež by měla zasáhnout do všech tří utkání.

Příjezdy na reprezentační sraz probíhají v pořádku?

Všichni, se kterými jsme byli domluvení, tak dorazili. Ještě čekáme na Michala Kovařčíka, který má náročnou cestu z Třince. A ještě také čekáme na vyjádření Sparty ohledně Řepíka a Sobotky, ti tu během pondělí ještě určitě nebudou. Večer bychom měli vědět víc. V úterý se pak připojí třeba Michael Špaček a další, kteří to mají daleko. Všechno běží tak, jak jsme naplánovali.

Kvůli karanténním opatřením se na poslední chvíli omluvili Jiří Smejkal a David Sklenička. Můžete vysvětlit, o co přesně v jejich případech jde?

Co jsem slyšel, tak Smejkal je přímo pozitivní. Ve finských týmech řádí covid, proto nejede Sklenička. Nikdo z Jokeritu není na turnaj uvolněný.

Přesto Lukáš Jašek, Smejkalův spoluhráč z Lahti, na turnaji bude.

Smejkal je pozitivní sám, Jašek tenhle problém nemá.

Platí i dál vzhledem k rizikům spojeným s koronavirem, že do Ruska vezmete jen dva gólmany?

Zatím na tom nic měnit nemusíme, držíme se plánu.

Je zároveň pravda, že David Krejčí bude k dispozici jen pro úvodní zápas v Praze?

Ano.

Máte už představu, s kým bude hrát v útoku?

V plánu máme k němu dát sparťany Řepíka se Sobotkou, pokud se v týmu objeví. A místo po Krejčím pak zaujme po příletu Špaček.

Kdo je po jeho boku na pondělním tréninku nahradí?

Krejčí na tréninku ani nebude, dostal volno.

Jakým způsobem probíhala komunikace se Spartou ohledně zmíněných Řepíka a Sobotky?

Nechci se k tomu asi vyjadřovat. Petr Nedvěd komunikoval se Spartou dávno předtím, než vyšel článek. Byl pak velmi nemile překvapený, podle jeho slov nebyl článek pravdivý.

A jak probíhá komunikace s klubem nyní?

Já tu komunikaci neznám, Sparta komunikuje s Petrem Nedvědem.

Sami hráči nemají šanci ovlivnit, jestli je klub pustí?

Teď jsem vám odpověděl. Je na nich, jestli se domluví tak, že se budou moci sami rozhodnout. Já tuhle informaci zatím nemám.

Můžete aspoň potvrdit prohlášení vedení Sparty, které minulý pátek uvedlo, že požádalo reprezentaci o výjimku, aby se mohli Sobotka s Řepíkem zúčastnit úterní odvety Ligy mistrů ve Švédsku?

Proč se ptáte mě? To ve vaší redakci nepřijdete ani na jeden sportovní dotaz? Kdybyste chtěli pomoct se sportovní otázkou, tak se nabízím. Tohle je o Spartě a o Petru Nedvědovi. Nebudu se k tomu vyjadřovat, evidentně žádnou sportovní otázku nemáte.