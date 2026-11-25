„Rusové porušili všechna mezinárodní pravidla. Masově vraždí ukrajinské vojáky i nevinné civilisty,“ začal. „Proto s tím musí svět něco dělat. Nemůžeme se s nimi kamarádit. Musí se stáhnout až do chvíle, než bude mezi oběma zeměmi uzavřen kompletní mír.“
Nelíbí se mu právě postoj, který Slovensko k celé kauze zaujalo. Na rozdíl od Finska, Švédska nebo Česka, které vyhlásily bojkot všech utkání se sbornou, zvolilo neutrálnější postoj. Vydalo prohlášení, že respektuje rozhodnutí Sportovního arbitrážního soudu (CAS) a počká na další kroky Rady IIHF.
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Slovenský ministr cestovního ruchu a sportu Rudolf Huliak přesto uvedl, že návrat sborné je dobrou zprávou pro sportovní fanoušky. Premiér Fico zase odmítl míchání politických a sportovních záležitostí a řekl, že zlato z mistrovství světa bez účasti Ruska nemá hodnotu.
„Evropa k tomu má jasný postoj, výjimkou jsou jen Slováci a Rusové. Přivádí mě to k šílenství,“ reagoval Šťastný.
Podívejte se na vyjádření Petera Šťastného:
🏒 Peter Šťastný 🇸🇰: Šéf slovenského hokeja je v rovnakej lajne ako premiér, proruský. Je to neodpustiteľné 🎥 @TVASports #hokej #sportsk https://t.co/ekpCXT0TuY— Šport.sk (@Sportskonline) November 24, 2026
„Máme zkorumpovanou vládu – bývalé komunisty, socialisty a přátele Kremlu. Už ani nevím, jak dlouho vedou zemi, kterou táhnou ke dnu. Navzdory tomu vždycky najdou způsob, jak vyhrát volby,“ nebral si servítky.
Ostrou kritiku adresoval i přímo Ficovi. „Hrozný člověk. Je to bývalý komunista a ničí zemi. Stojí na straně agresorů a masových vrahů,“ zhodnotil tvrdě otec hokejistů Yana a Paula Stastnych.
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Neodpustil si ani komentář na adresu svého bývalého spoluhráče a nynějšího šéfa svazu Šatana, se kterým se potkal na olympijských hrách 1994 v norském Lillehammeru.
„Slovenský hokej vede můj bývalý spoluhráč a parťák z jednoho útoku. To je na tom všem ještě horší. Je ve stejné řadě jako slovenský premiér – proruský. Je to neodpustitelné, je to hanba, je to trapné, všechno dohromady. A oni reprezentují moji zemi,“ posteskl si bývalý poslanec Evropského parlamentu.
Naopak pozitiva našel u postoje Kanady, kde dlouhá léta působil a má i její státní občanství. Ocenil slova premiéra Marka Carneyho, který dal jasně najevo, že na mistrovství světa juniorů, které v zámoří začne už 26. prosince, Rusům neudělí víza.
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„Potěšil mě. Zaujal jasné stanovisko a když už premiér něco řekne, nemůžete ustoupit,“ hodnotil.
Šťastný v roce 1980 emigroval kvůli tehdejšímu režimu právě do Kanady a svými antikomunistickými postoji je známý. Za mořem hájil deset sezon barvy Québec Nordiques, polovinu času nosil i kapitánské céčko. V sezoně 1981/82 nasbíral úctyhodných 139 bodů (46+93), čímž skončil třetí v produktivitě.
V devadesátých letech se přestěhoval do New Jersey a zámořskou kariéru spojil i se St. Louis.
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Výraznou stopu zanechal také v reprezentaci. V letech 1976 a 1977 se stal jako hráč Československa mistrem světa, díky kanadskému občanství se zúčastnil i Kanadského poháru pod zámořskou vlajkou. Byl také uveden do hokejové Síně slávy a je považován za jednoho z nejlepších slovenských hráčů vůbec.