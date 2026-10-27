MS v hokeji do 20 let 2027: Program a výsledky šampionátu U20, kdy hrají Češi

|Termín
|26. 12. 2026 – 5. 1. 2027
|Místo konání
|Edmonton a Red Deer (Kanada)
|Počet účastníků
|10
|Obhájce titulu
|Švédsko
|Česko na MS 2026
|2. místo
|Finále v českém čase
|6. 1. 2027 ve 3:30
Program a výsledky českých hokejistů na MS U20:
Česká reprezentace odehraje základní skupinu B v Edmontonu, kde vstoupí do šampionátu v sobotu 26. prosince zápasem proti Norsku. O den později nastoupí proti Lotyšsku, následně vyzve Švýcarsko a skupinu uzavře na Nový rok soubojem s domácí Kanadou. Všechna čtyři utkání se uskuteční v hale Rogers Place.
|Datum
|Čas (SEČ)
|Zápas
|Výsledek
|SO 26. 12.
|20:00
|ČESKO vs. Norsko
|NE 27. 12.
|20:00
|Lotyšsko vs. ČESKO
|ÚT 29. 12.
|20:00
|Švýcarsko vs. ČESKO
|PÁ 1. 1.
|01:00
|ČESKO vs. Kanada
Program MS v hokeji U 20 – základní skupiny
Skupinu A bude hostit Marchant Crane Centrium v Red Deeru s kapacitou přibližně sedm tisíc diváků. Představí se zde mimo jiné obhájci titulu Švédové a slovenská reprezentace.
|Datum
|Čas (SEČ)
|Zápas
|Výsledek
|26. 12. 2026
|22:30
|Švédsko – Finsko
|27. 12. 2026
|03:30
|USA – Německo
|27. 12. 2026
|22:30
|Slovensko – Švédsko
|28. 12. 2026
|03:30
|Německo – Finsko
|28. 12. 2026
|22:30
|Slovensko – USA
|29. 12. 2026
|22:30
|Finsko – USA
|30. 12. 2026
|03:30
|Švédsko – Německo
|31. 12. 2026
|00:30
|Německo – Slovensko
|31. 12. 2026
|22:30
|Finsko – Slovensko
|1. 1. 2027
|03:30
|USA – Švédsko
Zápasy skupiny B včetně utkání české reprezentace se odehrají v edmontonské Rogers Place, domácí aréně klubu NHL Edmonton Oilers. Hala pojme při hokejových zápasech přes 18 tisíc diváků.
|Datum
|Čas (SEČ)
|Zápas
|Výsledek
|26. 12. 2026
|20:00
|Česko – Norsko
|27. 12. 2026
|01:00
|Kanada – Švýcarsko
|27. 12. 2026
|20:00
|Lotyšsko – Česko
|28. 12. 2026
|01:00
|Švýcarsko – Norsko
|29. 12. 2026
|01:00
|Kanada – Lotyšsko
|29. 12. 2026
|20:00
|Švýcarsko – Česko
|30. 12. 2026
|01:00
|Norsko – Kanada
|30. 12. 2026
|21:00
|Norsko – Lotyšsko
|31. 12. 2026
|20:00
|Lotyšsko – Švýcarsko
|1. 1. 2027
|01:00
|Česko – Kanada
Tabulky skupin MS v hokeji U 20
|Pořadí
|Tým
|Z
|V
|VP
|PP
|P
|Skóre
|Body
|Finsko
|0
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|Německo
|0
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|Slovensko
|0
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|Švédsko
|0
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|USA
|0
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|Pořadí
|Tým
|Z
|V
|VP
|PP
|P
|Skóre
|Body
|Česko
|0
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|Kanada
|0
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|Lotyšsko
|0
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|Norsko
|0
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|Švýcarsko
|0
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
Systém MS v hokeji do 20 let 2027
- Turnaje se účastní deset reprezentací rozdělených do dvou pětičlenných skupin. Každý tým odehraje v základní části čtyři utkání.
- Čtyři nejlepší mužstva z každé skupiny postoupí do čtvrtfinále. Páté týmy čeká vzájemný zápas o udržení v elitní kategorii.
- Ve čtvrtfinále se utkají vítěz skupiny A se čtvrtým týmem skupiny B, druhý ze skupiny A se třetím ze skupiny B a obdobně první dva celky skupiny B se čtvrtým a třetím mužstvem skupiny A.
- Po čtvrtfinále se postupující týmy znovu seřadí podle výsledků základních skupin. V semifinále nastoupí nejvýše nasazený proti nejníže nasazené
- Za vítězství v základní hrací době získá tým tři body, za výhru po prodloužení nebo nájezdech dva body a za porážku po prodloužení či nájezdech jeden bod.
- Při bodové rovnosti dvou týmů rozhoduje jejich vzájemný zápas. Pokud mají stejný počet bodů tři nebo více mužstev, rozhoduje minitabulka vzájemných utkání a další pomocná kritéria.
Program play off MS v hokeji do 20 let 2027
Do čtvrtfinále postoupí čtyři nejlepší týmy z každé skupiny. Vyřazovací boje odstartují 2. ledna čtvrtfinálovými zápasy. Semifinále se odehrají 4. ledna, utkání o bronz a finále o den později. Kvůli časovému posunu připadnou oba medailové zápasy v Česku na noc z 5. na 6. ledna.
|Datum
|Čas (SEČ)
|Fáze
|Zápas
|Výsledek
|2. 1. 2027
|18:00
|O udržení
|5. tým skupiny A – 5. tým skupiny B
|2. 1. 2027
|20:00
|Čtvrtfinále
|2. 1. 2027
|22:30
|Čtvrtfinále
|3. 1. 2027
|01:00
|Čtvrtfinále
|3. 1. 2027
|03:30
|Čtvrtfinále
|4. 1. 2027
|23:30
|Semifinále
|5. 1. 2027
|03:30
|Semifinále
|5. 1. 2027
|23:30
|O 3. místo
|6. 1. 2027
|03:30
|Finále
Česká soupiska na MS v hokeji do 20 let 2027
Konečná nominace české reprezentace na mistrovství světa juniorů 2027 zatím nebyla oznámena. Soupisku doplníme po jejím zveřejnění.
Kde sledovat MS v hokeji do 20 let v TV a online
Televizní přenosy z juniorského mistrovství světa tradičně nabízí Česká televize prostřednictvím stanice ČT sport a internetové platformy ČT sport Plus.
Výsledky předchozích MS v hokeji do 20 let
Česká reprezentace získala na posledních čtyřech juniorských šampionátech medaili. V roce 2026 postoupila až do finále, kde podlehla Švédsku 2:4.
O rok dříve Češi vybojovali bronz po vítězství nad Švédskem 3:2 po samostatných nájezdech. Třetí skončili také v roce 2024, kdy v utkání o bronz otočili proti Finsku nepříznivý stav 2:5 a zvítězili 8:5.
V roce 2023 český tým vedený Radimem Rulíkem získal stříbro. Ve finále tehdy podlehl Kanadě 2:3 po prodloužení.
|Rok
|Zlato
|Stříbro
|Bronz
|2026
|Švédsko
|Česko
|Kanada
|2025
|USA
|Finsko
|Česko
|2024
|USA
|Švédsko
|Česko
|2023
|Kanada
|Česko
|USA
|2022
|Kanada
|Finsko
|Švédsko
|2021
|USA
|Kanada
|Finsko
|2020
|Kanada
|Rusko
|Švédsko
Příprava české reprezentace na MS U20 2027
Program přípravných zápasů českého týmu a jejich výsledky doplníme po potvrzení termínů.
|Datum
|Zápas
|Výsledek
|—
|—
|—