MS v hokeji do 20 let 2027: Program a výsledky šampionátu U20, kdy hrají Češi

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  9:46

Adamové Novotný a Titlbach nahánějí Lea Walleniuse ve finále MS juniorů. | foto: AP

Mistrovství světa v hokeji do 20 let se na přelomu let 2026 a 2027 uskuteční v Kanadě. Čeští junioři budou obhajovat stříbrné medaile a ve skupině je čeká mimo jiné souboj s domácím výběrem. Kdy Češi hrají, kde zápasy sledovat živě a jak vypadá kompletní program šampionátu?
MS v hokeji do 20 let 2027: Základní informace
Termín26. 12. 2026 – 5. 1. 2027
Místo konáníEdmonton a Red Deer (Kanada)
Počet účastníků10
Obhájce tituluŠvédsko
Česko na MS 20262. místo
Finále v českém čase6. 1. 2027 ve 3:30

Program a výsledky českých hokejistů na MS U20:

Česká reprezentace odehraje základní skupinu B v Edmontonu, kde vstoupí do šampionátu v sobotu 26. prosince zápasem proti Norsku. O den později nastoupí proti Lotyšsku, následně vyzve Švýcarsko a skupinu uzavře na Nový rok soubojem s domácí Kanadou. Všechna čtyři utkání se uskuteční v hale Rogers Place.

DatumČas (SEČ)ZápasVýsledek
SO 26. 12.20:00ČESKO vs. Norsko
NE 27. 12.20:00Lotyšsko vs. ČESKO
ÚT 29. 12.20:00Švýcarsko vs. ČESKO
PÁ 1. 1.01:00ČESKO vs. Kanada

Program MS v hokeji U 20 – základní skupiny

Skupinu A bude hostit Marchant Crane Centrium v Red Deeru s kapacitou přibližně sedm tisíc diváků. Představí se zde mimo jiné obhájci titulu Švédové a slovenská reprezentace.

Skupina A – Red Deer
DatumČas (SEČ)ZápasVýsledek
26. 12. 202622:30Švédsko – Finsko
27. 12. 202603:30USA – Německo
27. 12. 202622:30Slovensko – Švédsko
28. 12. 202603:30Německo – Finsko
28. 12. 202622:30Slovensko – USA
29. 12. 202622:30Finsko – USA
30. 12. 202603:30Švédsko – Německo
31. 12. 202600:30Německo – Slovensko
31. 12. 202622:30Finsko – Slovensko
1. 1. 202703:30USA – Švédsko

Zápasy skupiny B včetně utkání české reprezentace se odehrají v edmontonské Rogers Place, domácí aréně klubu NHL Edmonton Oilers. Hala pojme při hokejových zápasech přes 18 tisíc diváků.

Skupina B – Edmonton
DatumČas (SEČ)ZápasVýsledek
26. 12. 202620:00Česko – Norsko
27. 12. 202601:00Kanada – Švýcarsko
27. 12. 202620:00Lotyšsko – Česko
28. 12. 202601:00Švýcarsko – Norsko
29. 12. 202601:00Kanada – Lotyšsko
29. 12. 202620:00Švýcarsko – Česko
30. 12. 202601:00Norsko – Kanada
30. 12. 202621:00Norsko – Lotyšsko
31. 12. 202620:00Lotyšsko – Švýcarsko
1. 1. 202701:00Česko – Kanada

Tabulky skupin MS v hokeji U 20

Skupina A (Marchant Crane Centrium, Red Deer)
PořadíTýmZVVPPPPSkóreBody
Finsko000000:00
Německo000000:00
Slovensko000000:00
Švédsko000000:00
USA000000:00
Skupina B (Rogers Place, Edmonton)
PořadíTýmZVVPPPPSkóreBody
Česko000000:00
Kanada000000:00
Lotyšsko000000:00
Norsko000000:00
Švýcarsko000000:00

Systém MS v hokeji do 20 let 2027

  • Turnaje se účastní deset reprezentací rozdělených do dvou pětičlenných skupin. Každý tým odehraje v základní části čtyři utkání.
  • Čtyři nejlepší mužstva z každé skupiny postoupí do čtvrtfinále. Páté týmy čeká vzájemný zápas o udržení v elitní kategorii.
  • Ve čtvrtfinále se utkají vítěz skupiny A se čtvrtým týmem skupiny B, druhý ze skupiny A se třetím ze skupiny B a obdobně první dva celky skupiny B se čtvrtým a třetím mužstvem skupiny A.
  • Po čtvrtfinále se postupující týmy znovu seřadí podle výsledků základních skupin. V semifinále nastoupí nejvýše nasazený proti nejníže nasazené
  • Za vítězství v základní hrací době získá tým tři body, za výhru po prodloužení nebo nájezdech dva body a za porážku po prodloužení či nájezdech jeden bod.
  • Při bodové rovnosti dvou týmů rozhoduje jejich vzájemný zápas. Pokud mají stejný počet bodů tři nebo více mužstev, rozhoduje minitabulka vzájemných utkání a další pomocná kritéria.

Program play off MS v hokeji do 20 let 2027

Do čtvrtfinále postoupí čtyři nejlepší týmy z každé skupiny. Vyřazovací boje odstartují 2. ledna čtvrtfinálovými zápasy. Semifinále se odehrají 4. ledna, utkání o bronz a finále o den později. Kvůli časovému posunu připadnou oba medailové zápasy v Česku na noc z 5. na 6. ledna.

DatumČas (SEČ)FázeZápasVýsledek
2. 1. 202718:00O udržení5. tým skupiny A – 5. tým skupiny B
2. 1. 202720:00Čtvrtfinále
2. 1. 202722:30Čtvrtfinále
3. 1. 202701:00Čtvrtfinále
3. 1. 202703:30Čtvrtfinále
4. 1. 202723:30Semifinále
5. 1. 202703:30Semifinále
5. 1. 202723:30O 3. místo
6. 1. 202703:30Finále

Česká soupiska na MS v hokeji do 20 let 2027

Konečná nominace české reprezentace na mistrovství světa juniorů 2027 zatím nebyla oznámena. Soupisku doplníme po jejím zveřejnění.

Kde sledovat MS v hokeji do 20 let v TV a online

Televizní přenosy z juniorského mistrovství světa tradičně nabízí Česká televize prostřednictvím stanice ČT sport a internetové platformy ČT sport Plus.

Výsledky předchozích MS v hokeji do 20 let

Česká reprezentace získala na posledních čtyřech juniorských šampionátech medaili. V roce 2026 postoupila až do finále, kde podlehla Švédsku 2:4.

O rok dříve Češi vybojovali bronz po vítězství nad Švédskem 3:2 po samostatných nájezdech. Třetí skončili také v roce 2024, kdy v utkání o bronz otočili proti Finsku nepříznivý stav 2:5 a zvítězili 8:5.

V roce 2023 český tým vedený Radimem Rulíkem získal stříbro. Ve finále tehdy podlehl Kanadě 2:3 po prodloužení.

Medailisté posledních MS v hokeji do 20 let
RokZlatoStříbroBronz
2026ŠvédskoČeskoKanada
2025USAFinskoČesko
2024USAŠvédskoČesko
2023KanadaČeskoUSA
2022KanadaFinskoŠvédsko
2021USAKanadaFinsko
2020KanadaRuskoŠvédsko

Příprava české reprezentace na MS U20 2027

Program přípravných zápasů českého týmu a jejich výsledky doplníme po potvrzení termínů.

DatumZápasVýsledek
Vstoupit do diskuse
Tipsport - partner programu
Plzeň vs. OlomoucHokej - 15. kolo - 27. 10. 2026:Plzeň vs. Olomouc //www.idnes.cz/sport
27. 10. 17:30
  • 1.50
  • 4.81
  • 5.34
Č. Budějovice vs. Hradec Kr.Hokej - 15. kolo - 27. 10. 2026:Č. Budějovice vs. Hradec Kr. //www.idnes.cz/sport
27. 10. 17:30
  • 2.45
  • 4.09
  • 2.46
Kladno vs. SpartaHokej - 15. kolo - 27. 10. 2026:Kladno vs. Sparta //www.idnes.cz/sport
27. 10. 18:00
  • 2.62
  • 4.10
  • 2.30
Pardubice vs. LitvínovHokej - 15. kolo - 27. 10. 2026:Pardubice vs. Litvínov //www.idnes.cz/sport
27. 10. 18:00
  • 1.42
  • 4.98
  • 6.30
K. Vary vs. Ml. BoleslavHokej - 15. kolo - 27. 10. 2026:K. Vary vs. Ml. Boleslav //www.idnes.cz/sport
27. 10. 18:00
  • 1.65
  • 4.50
  • 4.31
Philadelphia vs. ColumbusHokej - - 28. 10. 2026:Philadelphia vs. Columbus //www.idnes.cz/sport
28. 10. 00:00
  • 2.63
  • 3.96
  • 2.34
Program a výsledky
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Výsledky

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