Rychlovský po životním průniku: Krotit emoce. Teď chceme uspět s USA

Už se zdálo, že Rychlovský z křídla vystřelí, jenže on nečekaně přihrál na střed a klíčovou asistencí na gól Filipa Koffera zařídil jednu z nejkrásnějších gólových akcí dosavadní kariéry a důležité vítězství 2:0 nad Ruskem.



Potom už v totální euforii zamířil k radujícím se spoluhráčům slavit a užít si chvíli slávy i pohled na zcela opařené ruské mladíky. Pramálo mu vadilo, že byl po většinu zápasu dělníkem ledu, co brání s nasazením vlastního zdraví. Obětavost na hranici sil a možností byla i podle libereckého útočníka klíčem k potopení odvěkého rivala.

S týmem si pak krátce zařval, nechal působit endorfiny, než se v hlavách on i spoluhráči začali chystat na další kariérní výzvu - silné, excentrické a mimořádně talentované mužstvo Spojených států amerických, které vyzvou čeští junioři v úterý večer.



Kolikrát jste si pouštěl zpětně tu vaši rozhodující akci celého utkání?

Koukal jsem se na ni ještě večer u fyzioterapeutů. Záznam běžel zrovna na kanadské televizi TSN. Mrknul jsem na to, jak ten náš gól vypadal, ale potom už jsem zápas neřešil. Teď se soustředíme na Američany.

Jak jste vůbec celý výpad směrem do ruského pásma zvládl, když vás Rusové předtím sevřeli v obranné třetině?

Celá naše lajna byla zavřená celé dvě minuty v pásmu, to je pravda. Nemůžu říct, že bych byl unavený, protože Rusové pořád kroužili po pásmu, a tak to nebylo tolik náročné. Byl jsem jen trochu zadýchaný.



Vizitka Jakuba Rychlovského Narozený 1. srpna 2001 ve Vrchlabí

Do sedmé třídy hrál hokej ve Vrchlabí. V roce 2012 se stal juniorským Sportovcem roku města. Od dorosteneckých let hraje za Bílé Tygry Liberec

Nejlepší sezonu v liberecké juniorce zažil v ročníku 2016/17. Ve 31 utkáních tehdy zaznamenal 53 bodů za 25 gólů a 28 asistencí

Do prvního týmu Liberce nakoukl v roce 2019

Letos se v extralize dospělých objevil devětkrát, dva zápasy si zahrál také za prvoligovou farmu v Benátkách nad Jizerou

Česko dosud reprezentoval ve všech mládežnických kategoriích. Odehrál za ně celkem 50 zápasů s bilancí 16 branek a 12 přihrávek



Když jste Rusům sebral puk a uháněl na branku, vypadalo to v první chvíli, že chcete střílet. Nad čím jste během průniku uvažoval?

První myšlenka byla, že tam zavezu puk, abychom stihli vystřídat a že potom vybojuju vhazování v útočném pásmu. Najednou jsem viděl, že se mi přes beka otevírá cesta, a tak jsem se rozhodl pro průnik po křídle. Potom už jsem viděl, jak se u modré čáry objevuje Filip Koffer, poslal jsem mu puk a on to nádherně trefil.

Byly první vteřiny po gólu nejhezčí v kariéře?

Určitě, ale museli jsme se hned trochu uklidnit, abychom zvládli zbytek zápasu. Abych se přiznal, byl jsem po tom střídání trochu zadýchaný, takže jsem si musel chvíli sednout. (úsměv)



Užili jste si pozápasovou oslavu, navíc po tak vypjatém utkání?

Každý tým si zakřičí a pustí si vítěznou písničku, takže to proběhlo. Emoce jsme se potom snažili krotit, protože je to pořád jen jedna výhra. Potřebovali jsme po utkání každopádně zregenerovat, jít na fyzio a připravit se na příští zápas.



Měli jste spoustu zblokovaných střel. Zažil jste někdy takový zápas?

Já ne, ale kluci v Kanadě během World Hockey Challenge hráli zápas s Ruskem a měli tam podobný počet zblokovaných střel.

Na vás dokonce vystřelil Rus do bloku tak, že vám odlétl nůž od brusle a potom jste se snažil úprkem dostat na střídačku. Jaké to bylo?

Rus to dostal na střelu z první a vystřelil na nohu. Radek Kučeřík poslal nůž pryč z pásma, já jsem se rychle snažil dostat na střídačku a pak už to bylo v pohodě.



Chtěli jste proti Rusům bránit tak kontaktně, vrhat se do střel, vypíchnout jim rány hokejkami? Byl záměr sahat jim pořád po puku?

Snažíme se dát čepel proti soupeřově hokejce, být připravený v pokleku, aby nás neopláchl kličkou a pružně reagovat. Každý z týmu by tam skočil po hlavě a šrámy by neřešil. Zaleduje se to a není to taková bolest.

Jakub Rychlovský se snaží bekhendem překonat ruského brankáře Jaroslava Askarova.

Souhlasíte, že Rusům vaše taktika nechutnala?

Bylo to skoro bezchybné. Rusové se nás snažili podjíždět, ale nešlo jim to, ubránili jsme to. Byli jsme zformovaní a dotáhli jsme to k vítěznému konci. Před zápasem jsme si řekli, že budeme bojovat o každý gól s tím, že v hlavě jsme nastavení na 60 minut tvrdého boje.

Mohla by na Spojené státy platit podobný recept jako Rusko?

Mítink na Američany jsme ještě neměli, ale musíme se na to připravit, abychom to zvládli podobně.

Bude to zase jiný, především hodně kontaktní a rychlý hokej. Jak vám sedí zámořský styl?

Nehraje se mi proti Americe špatně, cítím se na malém hřišti dobře. Amerika a Kanada je na těchto rozměrech ledu samozřejmě favoritem.

Česko vs. USA Online v úterý od 20 hodin SEČ

Vy máte s Američany pár přímých zkušeností. Jak se na ně cítíte připravení?

Hrál jsem proti nim poprvé v Kravařích v osmnáctkách, tam jsme prohráli 3:5. Potkali jsme se s nimi i na Turnaji pěti zemí a moc se nám to tehdy nepovedlo. Tentokrát se budeme snažit pracovat, ladit všechny ty malé detaily a taktiku, abychom to dokázali zvládnout.



Američané jsou rok co rok silní. Mají velkou základnu hráčů, jsou vysoko draftovaní. Vnímáte sílu a kvalitu soupeře?

Snažíme se v hlavách připravit spíš na náš vlastní výkon. Zápas s Ruskem nám po stránce sebevědomí mohl určitě pomoct, ale já myslím, že je to o nás, jak se v hlavách nastavíme, abychom zase dokázali uspět.



Sledujete i zápasy druhé skupiny?

Snažíme se čas trávit u televize, když se nikam jinam nemůže, a sledovat jiná utkání. Takže s kluky obhlížíme soupeře.

Přemýšlíte už nad umístěním ve skupině, aby na vás nevyšla Kanada?

To ještě ne, soustředíme se na každý zápas zvlášť, abychom ho odehráli a odvedli co nejlepší výkon.



V národním mužstvu nejste jediným hráčem Liberce. Je tu s vámi i další útočník Adam Najman, s nímž hráváte. Jak blízké jsou vaše přátelské vazby?

Jsme jedni z nejlepších kamarádů. Rozumíme si na ledě i mimo něj. Snažíme se odvádět to nejlepší pro tým. Není to špatné, ale vždycky to může být lepší. Skoro všechny zápasy v Liberci hrajeme spolu.

A jak jste vy zatím spokojený se svými výkony?

Na své výkony moc nekoukám. Snažím se odvádět práci pro tým tak, aby to přineslo co největší úspěch.