Byli jsme jako rodina. Bronz mi dá impulz, věří dvakrát bronzový Maštalířský

Litvínovský útočník Matěj Maštalířský s bronzovou medailí z hokejového MS do 20 let. | foto: Ondřej Bičiště, MF DNES

„Letos poprvé nás jelo z Česka dost, snad osm. A je jedině dobře, když talentovaní kluci budou zůstávat doma a ne hned odcházet do zámoří,“ povídal na Hlinkově stadionu, kde se pochlubil s medailí spoluhráčům. „Je stejná jako loňská, jen vzadu změněné místo konání. Čekal jsem jinou.“

Maštalířský patřil do mužstva, které letos v kanadské Ottawě vykutalo bronz v nekonečném rozstřelu se Švédskem a po vítězství 3:2 po nájezdech. Patřil i do mužstva, které loni dobu bronzovou zažehlo v Göteborgu po přestřelce 8:5 v zápase o třetí místo s Finskem.

„Letošní bronz má pro mě osobně větší hodnotu, protože jsem měl větší roli v týmu. Minule jsem naskočil až od čtvrtfinále,“ připomněl křídelní útočník, který klíčové boje tentokrát strávil v elitní formaci vedle Holinky a kapitána Šalého.

Zatímco před rokem nebodoval, nyní se zaskvěl hattrickem proti Kazachstánu a navrch přidal v turnaji tři asistence. „Herně jsem za rok vyrostl, všechny věci jsem zlepšil, cítím to na sobě!“

Devatenáctiletému talentu pomáhají starty v litvínovském áčku, letos po zranění jednou naskočil i v prvoligovém Chomutově. „Juniorský hokej v zámoří je takový rozlítaný, pořád nahoru – dolů, dělá se víc chyb. Chlapský hokej je hlavně o taktice a každá chyba se platí gólem,“ porovnal Maštalířský. „Chlapi jsou vyspělí, zkušení, člověk se nedostane do podobných situací jako na dvacítce.“

6 bodů za tři góly a tři asistence si připsal Maštalířský

Letos v extralize ještě neskóroval, zato ve dvacítce se stal se 14 góly nejlepším střelcem sezony.

„Vážně? To jsem nevěděl,“ pousmál se. „Jsem rád, asi to nikdo nečekal. Třeba se už zadaří i v extralize. Bronz z mistrovství světa mi určitě pomůže k sebevědomí a dá mi impulz. Snažím se nemyslet na to, že jsem letos ještě v extralize gól nedal, takže mě to netrápí,“ pronesl flegmaticky.

Eduard Šalé se raduje s Matějem Maštalířským (vpravo) po trefě proti Slovensku.

Pokud přece jen nějaké splíny měl, bronz je zahnal. I čtvrtfinálové vyřazení Kanady, tedy kolébky hokeje. „Chtěli jsme je po loňsku porazit znovu, navíc když se hrálo u nich. Já myslím, že nám to pak dávali do konce turnaje hezky sežrat.“

Hlavně na útočníka Petra Sikoru, na němž se vyfauloval domácí obránce Cole Beaudoin, se bučelo. „Faul na něj byl, o tom žádná. My stáli při něm a on si to zase tak nebral,“ líčil Maštalířský. „Určitě to pro něj bylo těžké, když na něj při každém dotyku začali všichni bučet, ale popasoval se s tím dobře.“

Že by nastával dvojnásobným vyřazením od Čechů úpadek kanadského hokeje? Podle Maštalířského nikoli. „Je to hokejová země, na ústupu nebudou nikdy.“ Dál kralují Spojené státy, které Čechy vyřadily v semifinále. „Mají jiný styl hokeje než Kanada, Američani jsou hodně brusliví, cpou se do slotu, Kanaďani zase fyzičtější a střílejí fakt z každé pozice. Těžko říct, jestli nám Američané nesedí, prostě jsme prohráli,“ vzpomněl na jediné významnější české slzy na turnaji.

Česko sice podlehlo ve skupině i Švédsku, ale tomu pak porážku oplatilo v unikátní bitvě o bronz, již rozhodla až čtrnáctá série nájezdů. „Někdo to prožíval víc, někdo méně, ale stoprocentně každý z těch 18 tisíc fanoušků, co tam byli, cítil nervozitu. Je možné, že jsem už někdy tak dlouhou sérii nájezdů zažil, ale v takhle důležitém zápase je to jednou za život,“ nepochybuje útočník. Sám se mohl zapsat do historie jako střelec vítězné penalty, ale v desáté sérii švédského brankáře Gidlöfa neprostřelil. „Prostě jsem to netrefil, to bylo všechno. Užírat se tím nesmíte, jelo to dál a nakonec to dopadlo dobře pro nás.“

Hokejoví junioři pózují s trofejí za třetí místo ze světového šampionátu 2025. Desítka, která dorazila do Prahy, stojí v dolní řadě. Konkrétně zleva Jan Kavan, Adam Novotný, Vojtěch Čihař, Matěj Maštalířský, Tomáš Galvas, Vojtěch Husinecký, Petr Sikora, Ondřej Kos, Vojtěch Hradec a Jiří Felcman.

A Maštalířskému se houpe na krku druhá bronzová medaile, o tom se mu nesnilo. „Určitě jsem to nečekal, popravdě jsem ani moc nevěřil v loňskou nominaci, objevil jsem se až na přípravném kempu a najednou to tam padlo,“ překvapila ho pozvánka na minulý šampionát ve Švédsku. Letos byla už jeho role v týmu klíčová, dokonce dělal asistenta kapitána. A při kanonádě 14:2 s Kazachstánem zazářil hattrickem.

„Takový výsledek jsme nikdo nečekali, ale najednou nám to tam začalo ve druhé třetině padat a padalo pořád. Za hattrick jsem samozřejmě rád, ani jsem za něj nic nemusel platit, neměl to kdo vybírat, v týmu není pokladník.“ I bez něj Češi utvořili partu, nezbytný atribut úspěchu.

„Pomohl už loňský rok, kdy taky byla výborná parta, teď jsme jen pokračovali ve věcech, co fungovaly, a ostatní kluci se přidali. Byli jsme jako rodina, na ledě jsme nechali všechno, jeden za druhého. Trenéři tým vybírali nejen podle výkonnosti, ale i podle charakteru. V týmovém sportu to tak musí být, když neposkládáte charakterový tým, fungovat to nebude,“ myslí si Maštalířský.

Matěj Maštalířský (18), brankář Michael Hrabal a Adam Jiříček sledují práci s pukem Felixe Ungera Söruma.

Bronzové úspěchy s dvacítkou ho mají vyburcovat k tomu, aby ještě víc zabral. „Člověk nesmí usnout na vavřínech a o to víc makat, aby se posouval. A pak je to hlavně o štěstí, uvidíme, co člověku ta cesta přinese.“ Možná zkoušku v zámoří? „Každý o tom přemýšlí, ale žádnou nabídku zatím nemám.“

Slibně rozjetou kariéru však ano a je také na co vzpomínat. Na velké zápasy i na bronzové oslavy. Asi musely být bujaré. Když je měl litvínovský teenager přiblížit, cukaly mu koutky a o detailech raději taktně pomlčel. „Byly hezké, ale jak probíhaly, to zůstane na těch oslavách.“ Ostych nebyl namístě, takový úspěch si pořádnou párty zasloužil.