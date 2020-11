Průšvih pro kanadské juniory. 46 hokejistů i trenéři jsou v karanténě

Kanadský národní tým se připravuje doma v Red Deeru s hvězdami budoucnosti na největší americkou hokejovou událost roku a tamní fanoušci neberou nic než zlato.

Třicet dní před zahájením šampionátu se objevila překážka. Dva nejmenování hráči a jeden další člen mužstva neprošli posledním testem na koronavirus, což paralyzovalo celou výpravu.

Pečlivé trasování prokázalo, že všichni jsou považováni za blízký kontakt. Všech 46 pozvaných hráčů, trenéři, personál týmu i členové Hockey Canada, kteří s nimi přišli do kontaktu, musejí do čtrnáctidenní karantény. Kemp je do 6. prosince přerušený.

„Když jsme se v pondělí dozvěděli o pozitivních testech, bylo rozhodnuto okamžitě pozastavit všechny naplánované aktivity kempu a nařídili jsme karanténu hráčů i zaměstnanců,“ řekl ve středu viceprezident národních týmů Hockey Canada Scott Salmond.

Jednička posledního draftu Alexis Lafreniére (vpravo) zatím není na soupisce Kanady pro MS do 20 let, zatímco s Quintonem Byfieldem se počítá.

Oba hráči i další nakažený z týmového personálu jsou v karanténě na hotelu v Red Deer. V izolaci skončili i trenéři Jason LaBarbera a Mike Dyck, kteří přišli s členem realizačního týmu do styku. Zbytek výpravy je v oddělené zóně.

„Podle bezpečnostních protokolů Hockey Canada všichni hráči, trenéři a zaměstnanci projdou dalšími testy, než obnovíme chod kempu. Nadále komunikujeme s příslušnými zdravotnickými úřady. Oceňujeme a děkujeme Alberta Health Services za odhodlání zajistit zdraví a bezpečnost našich hráčů, zaměstnanců a celého týmu,“ dodal Salmond.

„Tahle čtrnáctidenní izolace může pro celý kemp znamenat naprostou katastrofu,“ nechal se slyšet reportér uznávaného serveru The Hockey News Ryan Kennedy.

Kanada přitom staví mimořádně silný tým. Ve výběru je sedm hráčů z prvního kola draftu NHL z posledních dvou let. Na povolení ke startu budou čekat špičkoví útočníci Quinton Byfield (Los Angeles Kings), zářící v přesilovkách už na mistrovství světa dvacítek v Ostravě, či Kirby Dach, pevný člen základní sestavy a spoluhráč Dominika Kubalíka v Chicago Blackhawks.

Stejně si musejí počkat i další talenti - obránci Bowen Byram (Colorado Avalanche) a Jamie Drysdale (Anaheim Ducks), forvardi Dylan Cozens (Buffalo Sabres), Connor McMichael (Washington Capitals), Dawson Mercer (New Jersey Devils) a Jack Quinn (Buffalo Sabres).

Kardinální otázkou zůstává, co bude dál s hlavními kandidáty na titul mistrů světa. Podle dohodnutých regulí IIHF musejí být nominace uzavřené do 6. prosince. Před vstupem do takzvané „bubliny“ v Edmontonu (13. prosince) musejí projít sérií tří kontrolních testů na přítomnost koronaviru, všechny s negativním výsledkem. Na místě se potom podrobí čtrnáctidenní preventivní karanténě jako všechny ostatní týmy.

Vítěz současné situace je jediný. Alexis Lafreniere, jednička posledního draftu, jehož nový zaměstnavatel New York Rangers odmítl pustit na sraz národního týmu a není jisté, zda se k mužstvu vůbec připojí.

Nejistota panuje také kolem nominace Kirbyho Dacha. Chicago Blackhawks oznámilo, že pokud by NHL začala nejpozději do 5. ledna, stáhlo by si Dacha zpátky. Pro manažery kanadské juniorky jsou to ve srovnání se současnou situací marginální starosti. Dá se kanadský hokejový výkvět co nejdřív zdravotně dohromady a pustí je René Fasel za obhajobou titulu?

Kanada má mimořádnou motivaci získat zlaté medaile z druhé nejsledovanější akce v zemi. Vloni ve finále porazila Rusko, ale v poslední dekádě už nebyla tak dominantní jako dřív. Za posledních deset let ovládla MS dvacetiletých třikrát.