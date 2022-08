Účast a podpora Ladislava Šmída byla v Edmontonu až symbolická.

Patří do výběru, který se jako poslední z mistrovství světa do 20 let vrátil s medailí.

Celkem patnáct bronzových hochů – čili většina – už kariéru jako Šmíd definitivně ukončilo. Anebo se z profihokeje tiše vytratilo.

Jen to ukazuje, že české čekání na blyštivý průlom trvá 17 let.

A zdá se, že naděje na změnu zůstává v nedohlednu.