Ještě před světovým šampionátem mužů se předvedou hokejisté do 18 let. Mistrovství světa se bude hrát v USA ve městech Allen a Frisco od 23. dubna do 4. května. Čeští reprezentanti by rádi ukončili čekání na medaili, které trvá jedenáct let. Program národního týmu, českou nominaci, systém turnaje a další podrobnosti naleznete v článku.