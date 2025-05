Hokejisté Kanady obhájili titul na mistrovství světa hráčů do 18 let. Ve finále deklasovali Švédy 7:0 a získali šesté zlato v historii šampionátů. Loni bronzoví Seveřané dosáhli na medaili posedmé za...

Hokejisté Dallasu porazili v rozhodujícím utkání 1. kola play off NHL doma Colorado 4:2 a postoupili do semifinále Západní konference. Stars prohrávali ve 48. minutě 0:2. Obrat řídil proti svým...

Zfilmovat příběh hokejové legendy Petra Klímy, asi by šlo o kasovní trhák. Talent „uvězněný“ za železnou oponou v Československu, pak dramatický útěk, sláva, úspěch a bohatství v NHL. Taky bohémský...

Přes dva metry a sto kilogramů, do toho překvapivá rychlost. Česká reprezentace v sobotu ukázala trumf ze zámoří. Adam Klapka se hned uvedl gólem, ačkoliv hokejisté se Švédskem prohráli 2:4 a...

Posledním turnajem Euro Hockey Tour jsou České hokejové hry. Od čtvrtka 1. května do neděle 4. května si to v Brně rozdávají čtyři reprezentační výběry. Souboje mají o něco jiskřivější nádech než...

Čeští hokejisté druhé utkání na Českých hrách v Brně nezvládli, se Švédskem prohráli 2:4. Tři góly vstřelili hosté během přesilovek, čtvrtý přidali v závěru do prázdné brány. O snížení se ve druhé...

Ve finále hokejového mistrovství světa hráčů do 18 let v USA se utkají týmy Kanady a Švédska. Obhájci zlata Kanaďané, kteří ve čtvrtfinále vyřadili české mladíky, přehráli s přehledem Slováky 4:0....

V zámoří to Martin Nečas nemá jednoduché. Obzvlášť v letošní sezoně. I pod neustávajícím tlakem a náznaky kritiky ale hokejový útočník po ledě létal a dělal točky. Blýskl se svým dozajista nejlepším...

Hokejisté St. Louis v jediném pátečním duelu play off NHL porazili vítěze základní části z Winnipegu 5:2 a srovnáním série na 3:3 na zápasy si vynutili rozhodující sedmé klání. Dvěma asistencemi se...

Ukrajinští hokejisté jsou kousek od senzace. Pokud je nezastaví Rusko

Je to jedenadvacet let, co si ukrajinští hokejisté zahráli na mistrovství světa v Česku. Vzpomínáte? Ve skupině se Slovenskem, USA a Finskem neměli moc šancí, tři roky nato pak sestoupili a mezi...