Zdrcená Lásková: Lidi byli skvělí, o to víc to bolí. Výzvou je olympiáda

I několik desítek minut po konci utkání hráčky utíraly z očí slzy. Vzájemně se konejšily, objímaly. Venku před halou jim fanoušci podpůrně tleskali, když jen některá z nich vykoukla zezadu od šaten. Nekončící aplaus po konci utkání i před odchodem do kabin byl rovněž upřímný a povzbuzující.

Nic z toho však nezmírní obrovské zklamání českých hráček, když na domácím mistrovství skončily bez medaile. Podruhé za sebou podlehly v boji o bronz Finsku, opět se rozhodovalo až po šedesáti minutách.

„O to byl konec horší. Je to jedna z nejtěžších porážek v kariéře. Nechci říct, že jsme diváky zklamali. Ale chtěli jsme získat medaili. Fanoušci si to zasloužili, byli neuvěřitelní,“ hlesla Dominika Lásková, střelkyně třetí české branky.

Po ní se zdálo, že je všechno na nejlepší cestě k domácí bronzové euforii. Národní tým vedl 3:0, jenže Seveřanky do pauzy snížily, ve třetí třetině zvládly vyrovnat i díky sérii přesilovek a obrat dokonaly v prodloužení.

„Nehráli jsme dobře, někdy to tak prostě je. I když bylo skóre příznivé, tak holky i my cítili, že to není ono. Pak jsme se báli o výsledek, ještě nám uškodila vyloučení,“ litoval asistent trenérky Dušan Andrašovský.

Účet na mistrovství: Dvě výhry, pět proher

Na šampionátu tak Češky vyhrály jen dvakrát proti Švýcarkám, naopak dvakrát padly s Finkami, Američankami a jednou s Kanadou. „Nemáme se za co stydět. Byly chvíle, kdy jsme bavili celý národ. Zahráli jsme ale i horší zápasy. Musíme se z toho ponaučit,“ dodal Andrašovský.

Jednou z nejlepších českých hráček byla celý turnaj Kristýna Kaltounková. Na svém prvním šampionátu skončila na děleném prvním místě v týmovém kanadském bodování. Jako Natálie Mlýnková posbírala 6 bodů (4+2).

Dalším cílem českého týmu bude za deset měsíců olympiáda. „Myslím, že jsme ukázali, že se můžeme měřit s Kanadou a USA, o to nám jde. I když to výsledkově občas nevypadalo, tak tým udělal obrovský pokrok,“ řekla Kaltounková.

Na olympijských hrách by Češky rády znovu zaútočily na medaili. „Věřím, že i tento neúspěch nás posune. Musíme se z toho poučit. Přeji si, aby nás na olympiádě čekalo něco většího. Že tam uděláme výsledek, který nikdo nikdy neviděl,“ přidala Lásková.