Kondiční trenérka od reprezentace České Budějovice dobře zná. O to víc si Kodríková šampionát užívá, ale uvědomuje si, že to hlavní národní tým teprve čeká ve druhém týdnu mistrovství. Tým se musí vyrovnat s náročným programem až sedmi zápasů za dvanáct dnů.

Co říkáte na úvod šampionátu?

Atmosféra je naprosto skvělá. Myslela jsem si, že to bude bomba, a je to opravdu velmi intenzivní. Ve městě to znám, tak jsem si to dokázala trochu představit. Ale fanoušků je všude opravdu hodně. I zápasy bez českého týmu jsou hezky navštěvované, byl výborný nápad, zapojit místní školy. Děti jsou krásně slyšet. Ženský hokej se dostane do většího povědomí.

Jaký byl první český zápas se Švýcarskem ze střídačky?

Tam může být jen osm lidí mimo hráčky, takže jsem koukala z hlediště. Měla jsem z toho husí kůži od hymny až do konce zápasu. Bylo to fakt skvělé. Holky z PWHL (Professional Women’s Hockey League) atmosféru plných zimáků znají. U nás na to zvyklí nejsme. Nejvíc diváků přišlo v Česku na ženský hokej celkem nedávno v Liberci, to bylo přes tři tisíce fanoušků. Teď jsme zažili rekord a bylo to opravdu skvělé.

Panuje v celém týmu nadšení?

Ano. Myslím, že holky cítí i zadostiučinění. Zvenku se všechno blíží mužskému hokeji a myslím, že i cílem pořadatelů bylo, aby se mistrovství v Budějovicích co nejvíc podobalo tomu loňskému mužskému v Praze. A to se povedlo od fanzony, přes doprovodný program až po show na stadionu.

Boříte i trochu předsudky, které o ženském hokeji jsou?

Předsudky asi úplně nezmizí, ale celkově věřím, že jo. Na tribuně jsem slyšela řadu názorů, které srovnávaly s extraligou. Líbily se mi výkřiky jako: „Dobře, dobře ona. Pěkně ji přimáčkla na ten mantinel.“ Nejnadšenější reakce byly, když se holky začaly trochu mydlit. Šarvátky fanoušci možná ani nečekali a líbily se jim.

Zatím si všichni chválí podmínky, které máte. V tom jste na optimální úrovni?

Mohu to srovnat s dobou před třemi lety, kdy jsem u týmu začínala. Teď je to diametrálně odlišné. Člověk by čekal, že bude třeba čekat deset patnáct let a šlo to extrémně rychle. Podpora je maximální. Kolem turnaje a našeho týmu je spousta lidí, kteří s nadšením létají kolem nás a stadionu od rána do večera.

Lucia Kodríková s bronzem z hokejového mistrovství světa před třemi lety

V pátek hrají Češky s Američankami. Jaký je zápasový den?

Vždy záleží, jestli jsme hrály den před tím, nebo ne. Včera jsme nehrály, takže dnes jsme začaly lehčí aktivací, daly jsme si lehčí jógu. Chtěla jsem, aby se holky trochu odreagovaly, tak jsme to zakončily hrami a pantomimou. Když je ráno rozbruslení, tak mám na starosti rozcvičení. Odpoledne přichází důležitější fáze, kdy mají holky zhruba hodinu „suchou“ rozcvičku. Nechávám jim v tom dost volnost, jsou to profesionálky. Následuje společná část rozcvičky a samotné rozbruslení. Tým potkám znovu až po zápase, kdy následuje protažení, výklus, kolo.

V čem je jiný režim, když hrajete dva dny po sobě?

Důležitá je regenerace, aby holky nebyly přetížené fyzicky ani psychicky. Podporujeme to vyváženou stravou, to je také moje starost. Snažíme se, aby spánek holek po utkání byl co nejkvalitnější. Když se hrají dva zápasy za sebou, tak před prvním potřebuji nabudit jejich nervovou soustavu. Na druhý je třeba, aby je nic nebolelo, takže využíváme spíš rehabilitační prvky.

Spí také hokejistky po obědě před zápasem?

Některé ano. Sama to podporuji, protože když hrajeme až pozdě večer, tak den před utkáním je hodně dlouhý. Tělo si řekne. Holky mají takový výdej, že když se v poledne nají, tak následuje klidový režim.

Přiblížíte trochu jídelníček?

Neliší se to nijak zvlášť od běžného sportovního jídelníčku. Při zátěži tři až čtyři hodiny denně je třeba vědět, z čeho tělo čerpá energii, což jsou primárně sacharidy. Proto na ně musí být strava bohatá. Podle situace je třeba případně dodat rychlé cukry. Plánujeme to už na večer před utkáním, abychom doplnili živiny a nestalo se, že holky po první třetině nebudou moct. Přirozeně o přestávkách podáváme ovoce nebo jiné rychlé cukry. Stravu holky řeší celou sezonu.

Mohou si hráčky dát po zápase třeba pivo, když hrají až za dva dny?

Leda potají. Holky jsou zodpovědné a těší se až na vítězné pivo po turnaji. To pak bude určitě dovolené. Při turnaji to vůbec neřešíme.

Zaujala mě pantomima, jóga a další hry. Co dalšího děláte pro takovouhle zábavu?

Holky hrají před každým zápasem „brazilku“ s míčem nebo spikeball. Takže já jim vždy hledám místo pro tyto hry. Holky jsou celkově hodně hravé, samy si to zpříjemňují. Je to tu samá veselá kopa, kabina žije. Už se dobře známe, to je důležité. Snažím se přistupovat ke všem individuálně s ohledem na jejich osobnost.

Trénink českých hokejistek před zahájením domácího mistrovství světa v Českých Budějovicích

Když se Češky dostanou do boje o medaile, odehrají sedm zápasů za dvanáct dnů. Není to trochu na hraně?

Je toho hodně. V závěru šampionátu budou dva týmy hrát 16 hodin po sobě. To je na regeneraci málo, pravidla by se v tom měla změnit. Hráčky se na takové vypětí musejí připravovat celou sezonu, se začátkem šampionátu už toho moc nedoženete. Následně je třeba využívat všechny možnosti regenerace. Jak se o tělo staráte po delší čas, tak ono vám to pak vrátí. To známe i z běžného života. Když si někdo nedává pozor na životosprávu, a najednou přijde nějaký stres, tak to tělo vzdá. My zároveň reagujeme s programem podle toho, jak se kdo cítí a co je zrovna nejvhodnější.

Jak je to složité, když PWHL přerušila sezonu a po mistrovství světa hráčky dohrají play off?

Je to hodně náročné. Smekám, jak to hráčky musejí zvládat. Možná to Američanky a Kanaďanky berou trochu jinak, ty možná preferují klub. To je podobné jako u světového šampionátu mužů. Ale pro nás, ještě když to máme doma, tak je to obrovská událost. Kdyby holky měly přijít o nohu, tak stejně nastoupí.