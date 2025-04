Diváky na MS baví usměvavá moderátorka. Z Boučka jsem měla strach, přiznává

Třiadvacetiletá rodačka ze Znojma Nikola Katolická měla zatím zkušenosti s jihem Čech jen dílčí, a to ze sjíždění řeky nebo své sportovní kariéry. Jako moderní gymnastka dělala v Budějovicích první rozhodcovské zkoušky.

Teď se povětšinou na českých zápasech stará o atmosféru v hale při velké světové akci. Katolická působí vedle takzvaného programového moderátora, jímž bývá Libor Bouček.

Sport není jen o lidech, které vidíme na hřišti, ale například také o těch, kteří mají za úkol odhadnout dav a pomoct na akci vytvořit nezapomenutelnou atmosféru pro všechny.



Poznej zákulisí MS žen v ledním hokeji v Českých Budějovicích očima úžasné moderátorky @nikca.katolicka



„Na začátku jsem měla trochu strach, znala jsem ho jen z televize. Najednou jsme spolu měli dělat první český zápas, tak to bylo zajímavé. Ale Libor je fajn, tykáme si před kamerou i normálně. Dá se s ním domluvit a dobře se s ním pracuje. Lidsky je skvělý a moderátorsky ještě lepší,“ přemítá moderátorka.

Režie utkání je předem daná

Právě zjednodušeně dva moderátoři – jeden spíše oficiální a druhý mezi lidmi – může být pro fanoušky novinkou. Ve světě nebo při větších akcích se tento model využívá často.

„Programový moderátor má na starost víc oficialit, představuje soupisky a podobně. Já řeším víc partnerské akce, spolupráci s fanoušky. Když jsme dva, máme oba víc prostoru na své věci a uděláme je díky tomu lépe,“ popisuje Katolická.

Režie na ženských zápasech mistrovství je velmi propracovaná. „Všechno je předem dané. Víme, co bude o které komerční přestávce, kdy zhasne hala a tak. Celou dobu máme ve sluchátku komunikaci a režii. Tam musí hlídat, aby to vypadalo dobře v hale i v televizi. Režisér nás diriguje a víme, jestli budeme na kostce a nebo, že nás čekají aktivity s fanoušky,“ přibližuje.

Poctivá příprava je pro práci moderátora základ, ale musí k tomu být i pohotový, odvážný, nápaditý a kreativní. Katolickou k tomu doplňuje i věčný úsměv.

„Moc mě to baví, to je klíčové. Navíc mám štěstí, že se směju téměř pořád, takže se na kameru nemusím nijak přetvařovat. Je to přirozené, pak se jednoduše vymýšlí různá zábava. V hledišti si hledám fanoušky, které bych mohla zapojit. Ale trumfl mě kolega, který vlezl kanadskému fanouškovi na ramena a vysílal,“ hlásí s úsměvem.

Moderátoři musejí bleskově přepínat mezi češtinou a angličtinou. Díky studiu v zahraničí s tím Katolická nemá problém. Poradí si i s tím, když se přeřekne, ale obzvlášť pečlivá je při partnerských spolupracích. „Neexistuje druhý pokus. Ještě nemám tolik zkušeností, ale v začátku jsem musela získat sebevědomí. Člověk musí být trochu suverénní, aby za ním lidi šli,“ tuší.

Sama zatím moderovala světový pohár v boulderingu v Praze, házenkářské či florbalové světové podniky, k tomu různé plesy nebo večírky. Hokejový šampionát je pro ní prozatím vrcholem. Jaké jsou další plány mladé moderátorky, to zatím nemá jasné.

„V tuhle chvíli mi vyhovuje víc pozice show moderátora, ale člověk nikdy neví, co se může stát. Důležité je, aby zábava fungovala a moderátoři se dobře doplňovali. To pak dělá celkový dojem,“ zdůrazňuje.

Katolická rovněž plní obsah na sociálních sítích. „Bylo by to pěkné, ale nejedu to na první dobrou. Důležitá je příprava, pak to jde snáz. Moderování a sítě se však hezky propojí,“ dodává.