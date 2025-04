Fanoušci jsou neskuteční. Bály jsme se, jestli se uslyšíme, líčila brankářka

Češky předvedly hlavně týmový výkon, ale představení jejich brankářky bylo bezchybné. Klára Peslarová pochytala všech 26 střel Švýcarek, vyřešila řadu nebezpečných šancí soupeřek a jako jediná při úvodním dni turnaje udržela čisté konto.

Důležitý start do turnaje jste zvládly. Tlak byl velký, cítíte úlevu?

Docela jo. Byly jsme v šatně natěšené, cítily jsme pozitivní energii. Vstoupily jsme do zápasu dobře, daly celkem rychlý první gól. Švýcarky hrály výborně, ale my ještě líp.

Jak jste vnímaly atmosféru vyprodané haly?

Bylo to neskutečné. Na ledě to všechno vnímáte. Měly jsme trochu obavy, jestli se vůbec uslyšíme. Ale jo, šlo to. Fanoušky jsme slyšely už při rozcvičce. Věděly jsme, že kdybychom byly dole, tak nás nahodí.

Neodvádělo vás dění v hledišti chvílemi až od hry samotné?

To ne. Když jste na ledě a děláte svoji práci, tak to nevnímáte. Ale když máte volnější chvíli, nejdou na vás střely, tak si všímáte víc. Já si to užívám. Přirozeně to člověka nabudí.

Měla jste docela dost práce, z 26 zákroků jich byla řada složitých. Vybavíte si některý, kdy vám trochu zatrnulo?

To přímo ne. Těžká byla jejich přečíslení. Ale byl to pro mě dobrý zápas. Měla jsem dost zásahů, byla jsem v tempu. Holky si dávaly pozor, ale i tak měly Švýcarky pár protiútoků, které jsme ale zvládly vyřešit.

V Budějovicích jste byly týden dopředu. Jste rády, že turnaj konečně začal?

Ano, ale když se hrají turnaje v zámoří, tak máme ještě víc času na aklimatizaci. Teď to bylo pár dnů a upřímně mi přišlo, že to všechno rychle uteklo a brzy turnaj začal.

Další zápas vás čeká v pátek s USA. Co čekáte od zámořského favorita?

Američanky do turnaje výborně vstoupily, stejně jako my. Musíme si na ně dát pozor. Ale když s nimi budeme hrát hokej, tak to zvládneme.