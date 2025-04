Hesová čarovala, neuhnula ani bez vyrážečky. Puk bych chytala i do zubů, tvrdí

Druhé české oslabení v první třetině. Česká brankářka Michaela Hesová po kontaktu v brankovišti se soupeřkou ztrácí hokejku a také vyrážečku. Fanoušci se zlobí, pískají. Gestikulují také hráčky na ledě.

Sudí však hru nepřerušují. Hesová schovává holou ruku za tělo, aby si ji nezranila v případě střely do těchto míst. Tlak Američanek sílí, několik střel letí mimo, až pak si gólmanka oblékla vyrážečku. Záhy získala zpět i hokejku.

„Ani to nemám Američance za zlé, i když mě v brankovišti trochu otočila. Cítila jsem, že mám povolenou rukavici, tak mi snadno spadla,“ popsala sporný moment v zápasu česká brankářka.

Sekundu po konci trestu Američanky vstřelily první, nakonec vítězný gól. „Asi mě to ani nerozhodilo. Chtěla jsem chytit puk, i kdyby to mělo být zubama,“ usmála se Hesová.

Rozhodčí hru nepřerušily, i když šlo o nebezpečný moment. „Podle pravidel IIHF bych musela ztratit helmu. Aby přerušily hru, tak bychom musely mít puk pod kontrolou,“ vysvětlila.

Za okamžité přerušení bojoval také Dušan Andrašovský, asistent trenérky českého týmu. „Křičel jsem, aby se hra přerušila. Dohledali jsme v pravidlech, že při spadnuté helmě gólmanky se musí přerušit hned. Nevím, jak je to s rukavicí. Ale hlavní je zdraví, pravidla mě nezajímají,“ zdůraznil.

České hráčky stály proti velkému favoritovi. USA ukázalo svou dominanci, byť domácí tým bojoval ze všech sil. Jeho naděje dlouho držela právě Hesová.

Hokejistky USA oslavují první gól proti Česku.

„Američanky jsou skvělé hokejistky, nejlepší na světě. Byla jsem ve třetí třetině už trochu uťapkaná, bohužel mi to tam dvakrát spadlo,“ litovala.

Mínusem úvodu turnaje z českého pohledu je počet vyloučení. Se Švýcarskem jich bylo šest, s USA pět. „Holky hrály neskutečně, vrhaly se do střel, plno toho zblokovaly. Vyloučení je vždy škoda, třikrát jsme v oslabení inkasovaly. Bylo by lepší hrát bez oslabení, ale v hokeji je to někdy složité,“ přidala.

Třetí zápas čeká český tým hned v sobotu, kdy od 19 hodin přivítá výběr Finska.