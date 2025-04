Ve vlastním pásmu se zmocnila kotouče, několika rychlými kroky nechala za sebou obránkyni. Samostatný únik zakončila úspěšnou střelou a hala posedmé vybuchla radostí.

Natálie Mlýnková zkompletovala hattrick. Ke dvěma gólům v přesilovce přidala ten poslední v oslabení, čímž uzavřela velký český večer. Na ledě se objevilo deset čepic, možná patnáct.

„Nebrala bych to jako životní zápas v národním týmu. Předvedly jsme hlavně výborný výkon. Teď to tam spadlo mně, příště zase někomu jinému,“ poznamenala skromně 23letá útočnice ze čtvrté řady.

Výkon trochu nečekané hrdinky ocenily i její spoluhráčky. „Je to úžasné, máme z toho radost. Ona je šťastná, že mohla pomoct týmu,“ pochválila Denisa Křížová, která v zápase také jednou skórovala.

V utkání se prosadily tři ze čtyř českých formací. Za čtvrtfinále Češky nastřílely víc branek než za čtyři duely v základní skupině (6). „Bylo na čase odehrát takhle dobrý zápas. Ve skupině to bylo nahoru dolů. Zahráli jsme výborně v pravý čas,“ dodal asistent trenérky Dušan Andrašovský.

Český ženský národní tým postoupil do semifinále počtvrté v řadě. „Budeme hrát před domácím publikem o medaile na mistrovství světa. Nevím, jestli může být něco víc,“ vyhrkla střelkyně Mlýnková.

„Jednou z deseti to může vyjít“

Soupeřkami domácího výběru budou Američanky, se kterými Češky ve skupině celkem jasně prohrály 0:4. Ale i například dlouho vyrovnaný souboj s Kanadou na závěr skupiny dává reprezentaci naději.

„Myslím, že to bude trochu jiný zápas než ve skupině. Všichni ví, o co hrajeme. Hodně jsme se posunuly. Necháme na ledě všechno, abychom uspěly,“ zdůraznila Mlýnková.

Historické finále na domácí půdě, to by byl obrovský úspěch. Zápas s USA začíná v sobotu v 15 hodin. Druhé semifinále tvoří Kanada a Finsko. „Nemůžeme Američanky porážet, ale jednou z deseti to může vyjít,“ zadoufal asistent trenérky Andrašovský.