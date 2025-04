První gól pro střelkyni Vanišovou. Nic neznamenal, samo to nepůjde, varuje

Elegantní otočkou se zbavila soupeřky, akce pokračovala a puk se k ní záhy vrátil. Nerozpakovala se, vypálila a s pomocí teče bránící Finky dostala puk do sítě.

Vanišová měla v tu chvíli nefalšovanou radost. České Budějovice jsou jejím městem, na šampionátu skórovala poprvé. Určitě se jí i trochu ulevilo, protože platí za výbornou střelkyni.

Jenže její gól ze 12. minuty byl na dlouhou dobu poslední českou radostí. Další čtyři branky daly soupeřky, v závěru jen korigovala na konečných 2:4 znovu v přesilovce Kristýna Kaltounková.

„Nehrály jsme disciplinovaně. Myslely jsme si, že to půjde samo, ale to na takovém turnaji neplatí. Když nebudeme hrát jako tým, dopadneme špatně,“ zlobila se Vanišová.

Zápas mohl vypadat z pohledu domácího výběru lépe, v úvodu druhé části měly Češky slušný nápor. Druhý gól však nepřidaly a Seveřanky trestaly. „Pustily jsme je do řady velkých šancí, to nás stálo zápas,“ uvědomovala si útočnice.

Na koho ve čtvrtfinále?

Pro Vanišovou byl vstřelený gól na domácím šampionátu jen malou útěchou. „Nic neznamenal. Kdyby byl třeba vítězný, prožívala bych ho jinak. I tak jsem samozřejmě ráda, že mi tam padl, ale jsme tu jako tým a důležitý je náš společný úspěch,“ zdůraznila.

Prohra s Finkami znamená komplikace oproti původním plánům. Z elitní skupiny A sice postupuje všech pět týmů, jde však o nasazení pro čtvrtfinále. Češky klesly za své poslední soupeřky na čtvrté místo a aktuálně se jeví jako nejpravděpodobnější soupeř pro boj o semifinále Švýcarky. Tedy pokud ty neporazí Finky a nezamotají celé počty.

„Systém turnaje známe. Není to úplně velký problém, i když chceme vyhrát co nejvíc zápasů. Třeba nás to nakopne a uvědomíme si, že takhle to nejde,“ apelovala Vanišová.

Se skupinovou fází se Češky rozloučí v pondělí od 19 hodin proti Kanadě. Čtvrtfinále je na programu ve čtvrtek, domácí výběr bude hrát od 17 hodin.