Den maskotky Tori: tisíce fotek, 50 minut na oblékání i nonstop asistence

Drobná dívka v originálním kostýmu může s fanoušky mluvit, čímž se od většiny maskotů liší. Zpravidla totiž zůstávají v anonymitě a vyjadřovat se mohou pouze bez slov. Redakce iDNES.cz jméno dívky zná, ale zůstane jen u přiblížení, jde o slečnu ze Strakonicka.

Celých dvanáct dnů mistrovství zvládne sama, nemá žádný záskok, i když o něm pořadatelé také uvažovali. „Zatím nejsem vůbec unavená, naopak plná energie. Určitě mě to neomrzí,“ hlásí Tori, hokejová hrdinka, která tuto myšlenku nese celým šampionátem.

Její program není vůbec snadný. Na stadion dorazí na desátou hodinu, tedy šedesát minut před prvním duelem denního programu. „Zhruba padesát minut se oblékám. Nasoukat se do toho kostýmu není jen tak, sama to nezvládám. Boty jsou v pohodě, ale zbytek mi musí někdo pomoct,“ líčí.

Záhy míří na zahajovací ceremoniál prvního zápasu. Do show je zapojená o komerčních přestávkách nebo i při samotném utkání. Jinak se pohybuje po stadionu a téměř neustále se s někým fotí. Snímků s ní už jsou teď tisíce a to ještě mistrovství bude pokračovat až do neděle. „Chtějí se fotit hlavně děti a pak pánové, většinou tatínkové,“ usmívá se.

Ve vypolstrovaném kostýmu je jí pořádné horko a ráda se nadýchá čerstvého vzduchu, právě třeba při přechodech mezi fanzonou a stadionem. Kroky si zatím přes žádnou aplikaci nenechala počítat, možná to nějaký den zkusí. „Ale odhaduji, že to může být až 40 tisíc kroků za den,“ přemítá.

Neustále má sebou dobrovolníka nebo někoho z pořadatelů, kdo její pohyb řídí, takže se nestane, že by někam dorazila později. Fanoušci ji berou velmi pozitivně. „Jsou moc fajn. Rádi se mnou něco prohodí, fotka je klasika. Snad jen na nějakém českém zápase se stalo, že jsem fanouškům údajně vadila ve výhledu, ale to byla jen maličkost,“ popisuje.

Jméno Tori se maskotce samotné líbí, ale fanoušci ho příliš neznají. „Snad jen děti z nějaké školy ho věděly. Jinak občas na mě někdo volá Lori nebo tak nějak, různě to komolí,“ přitakává. Lidé dlouho před turnajem vybírali ze tří jmen, Tori získala 54 procent jejich hlasů, další návrh Ava chtělo 26 procent hlasujících a jméno Alex si přála pětina zúčastněných.

Všechna tři jména však měla odrážet jména hrdinek, což je myšlenkou celého ženského mistrovství. „Snažím se působit a chovat jako hrdinka, ochránkyně. O tom to je,“ potvrzuje.

Když se mladá Jihočeška dozvěděla o hledání maskotky na ženský šampionát, hned se přihlásila. Na finálním konkurzu se vybíralo ze čtyř adeptek. Podmínkou byly blonďaté vlasy, vztah k hokeji byl výhodou.

„A ten já mám, na hokeji trávím hodně času, vyrůstala jsem mezi hokejisty. Sama jsem dělala biatlon, takže mám ke sportu blízko. Samozřejmě si přeji, aby se českému týmu dařilo,“ zdůrazňuje.

Dva týdny je Tori na očích tisíců lidí, přehlédnout ji lze jen těžko. Jak se život dívky po turnaji změní, to teď sama neví. „Je to obrovská čest, být maskotka na tak velké akci. Zůstane to ve mně navždy jako velký zážitek,“ má jasno.