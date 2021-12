Connor, verze 2.0. Šestnáctiletá hvězda míří s Kanadou na „dvacítky“

Bedardovi předchůdci, jímž bylo v době reprezentování Kanady na mistrovství světa nejzářivějších nadějí rovněž šestnáct, nejsou žádnými zapomenutými nadějemi.

Vůbec prvním byl v roce 1978 ten, který to dotáhl ze všech nejdál. O moc úspěšnější totiž v případě Wayna Gretzkého už být zřejmě ani nešlo... Jenže i zbylá pětice je pořádně věhlasná.

Zatímco v Československu vrcholila sametová revoluce, řádil na dvacítkách mladičký Eric Lindros. V sedmi zápasech čtyřikrát skóroval a Kanadě pomohl ke zlatu.

Jason Spezza

Po přelomu tisíciletí se na turnaji v kanadském dresu představili hned dva šestnáctiletí talenti. Oba to dotáhli na následných draftech mezi nejlepší. Jason Spezza šel v roce 2001 do Ottawy jako dvojka, Jaye Bouwmeestera vzala Florida o rok později ze třetího místa.

Poslední dva byli pasování na „nového Gretzkého“ a ani v jednom případě nebyl tip daleko od pravdy. Jenže Sidney Crosby na rozdíl od Connora McDavida pomohl při své premiérové účasti kolébce hokeje k medaili - stříbrné, zatímco druhý jmenovaný musel vstřebat zklamání z prohraného zápasu o bronz. Oba se však shodně dočkali zlata při svých druhých pokusech o rok později.

Tentokrát už se nový Gretzky hledat nebude, spíš další McDavid. Přesněji další Connor.

„Je to bláznivé, když slyším své jméno ve stejné větě ve společnosti těch borců. Dostat příležitost zahrát si v mém věku na turnaji, o kterém jsem snil, je něco výjimečného,“ rozplával se Bedard.

Drobný centr se letos na přelomu dubna a května ukázal na světovém šampionátu do osmnácti let, to mu bylo dokonce teprve patnáct. Během sedmi zápasů nastřádal čtrnáct bodů, ve finále pak gólem a asistencí pomohl Kanadě ke zlatému vítězství 5:3 nad Ruskem. V juniorské WHL sbírá za Reginu v průměru bod na zápas, během přerušení zámořských soutěží kvůli koronavirové pandemii si zahrál ve Švédsku za HV71.

Teď jej na přelomu kalendářního roku čeká dosavadní vrchol stále ještě pouze začínající kariéry, která nabírá hvězdné obrysy.

„V Kanadě je hrozně moc talentovaných hráčů, kteří by se mohli do nominace klidně dostat, takže jsem se snažil nebýt zbytečně pod tlakem. Prostě se mi jen splnil sen,“ dodal pokorně.

Vzhledem k draftu, pro který bude způsobilý až v roce 2023, bude pro Bedarda turnaj dvacítek klíčový spíše až v příští sezoně. Rád by se ale přidal k šesti předchůdcům, jež v šestnácti zanechali dobrý dojem a odpíchli se k velkým hokejovým cestám. Schopnosti na to má.