Do nároďáku jsem se vrátil kvůli Pešánovi, říká Birner, nejstarší z týmu

„Kdyby trenérem nebyl Filip Pešán, tak bych o reprezentaci možná ani neuvažoval,“ říká Birner.

Jiný trenér by vás nepřesvědčil, proč Pešán ano?

Zná mě a ví, co ode mě čekat. Ví, jaký jsem hráč a člověk. Víte, za posledních pár sezon jsem měl tolik zranění, že jsem si nedovedl představit, abych na nároďák jezdil. Už jsem s ním upřímně nepočítal. Teď nastala jiná situace. Filip zavolal, abychom si sedli a popovídali si, za jakých podmínek bych změnil názor. První podmínkou bylo, abych měl výkonnost. Jsem tady a udělám maximum.

Pešána znáte z Liberce, je u reprezentace jiný?

Bylo by na škodu, kdyby se měnil. Je pořád stejný, má svůj přístup k hokeji, k věcem na ledě i mimo něj. Všichni ho za to respektujeme, je to prostě Filip Pešán a budeme dělat, co nám říká. Sdílíme jeho vizi a věříme, že přinese úspěch.

V národním týmu jste poprvé od loňské sezony a kabina se malinko změnila, viďte?

Jo, je tu spousta mladých kluků z extraligy. Když jsem tu byl naposledy, tak jsem určitě nepatřil k nejstarším. Teď jsem úplně nejstarší, ale neznamená to nic. Jsem rád, že tu můžu být a cítit se mladší. Tempo je vysoké a nutí mě přepnout na vyšší rychlostní level.

Vidíte kolem sebe hodně talentů? Má Česko pořád kde brát?

Já doufám, je dobře, že tu kluci jsou a že do toho šlapou v extralize. Nebojím se o budoucnost českého národního týmu. Věřím, že si všechno sedne a půjdeme správným směrem a všichni potáhneme za jeden provaz.

Cítíte se na roli vůdce?

Pro mě se nic nemění oproti mé roli v Liberci. Přichází to s věkem. Jasně, bude se ode mě čekat, abych něco řekl v šatně, ale v reprezentaci je hodně kvalitních hráčů.

Mrzí vás, že se nepotkáte v týmu s kamarádem Michalem Řepíkem?

Lhal bych, kdybych říkal, že ne. Často si voláme a řešíme spoustu věcí. Řešili jsme spolu i reprezentaci. Plně respektuju, že sem nemohl jet, má zdravotní problémy a přichází nejdůležitější část sezony. Přeju mu, ať podává výkony jako dosud.

Vy jste si odpočinout nechtěl?

Snažím se průběžně starat o své tělo. Momentálně nemám žádné zdravotní limity. Určitou únavu cítím, na druhou stranu je lepší, že nevypadnu z tempa. Kvůli tomu se hokej hraje, kvůli tomu makáme přes léto. Snažím se to brát pozitivně.

Opravdu nejste unavený, když je program tak nabitý a vy hrajete každý zápas kolem dvaceti minut?

Asi řeknu to samé, co jsem řekl. Je jasné, že tam nějaká únava je. Nechci se na ni ale vymlouvat. Podívejte, v jakém tempu jede NHL, ještě k tomu v ní hodně cestujou. Jsme profesionálové, staráme se o sebe. Spíš to beru jako pozitivum, že nevypadnu z tempa.

Jste namotivovaný tím, že si vyzkoušíte, jak na tom jste na mezinárodní úrovni i s ohledem k MS?

Takhle daleko teď nepřemýšlím. Letos se nehrála Liga mistrů, takže jsem neměl možnost se poměřit na mezinárodním poli. Těším se na to, chci vidět, jak budu vypadat. Mistrovství zatím neřeším.

Jak bude akce náročná kvůli bublině, kvůli které nevystrčíte nos z hotelu?

Nic s tím neuděláme, je to pro všechny týmy stejné. Není to nic tak hrozného, jsme tu na týden. V NHL byli hráči během play off zavření dva a půl měsíce a zvládli to. S dnešní technologií je to v pohodě - zavoláme domů a dny budou utíkat rychle. Nevidím v tom velký problém.