Cynismus, návrat do dob studené války. Ruský hokej čelí odporu i po verdiktu MOV

Lotyšský funkcionář se k situaci ve světovém hokeji vyjádřil pro ruský server Sport-Express. Uvedl, že rozhodnutí MOV pro něj osobně nic nemění.
„Vím, že mnoho členů Rady IIHF sdílí můj názor. Válka na Ukrajině pokračuje a může mít negativní dopad na mistrovství světa. A toto je pro IIHF velmi důležitá událost, na níž by měl sport vládnout, kde by hráči měli ukázat svůj nejlepší výkon,“ prohlásil Koziols.
|
KOMENTÁŘ: MOV a jeho pokrytectví. Podporuješ ruskou agresi? Už nevadí!
Ve svých úvahách šel ještě dál. „Mnoho zemí se MS nezúčastní, ruští fanoušci budou čelit negativnímu postoji ostatních příznivců. A to k ničemu dobrému nepovede. Budeme stavět ploty na tribunách jako ve fotbale?“ ptal se.
Otazníky visí také nad Světovým pohárem, který se v roce 2028 uskuteční v Calgary, Edmontonu a v Praze. Pokud se Rusko turnaje zúčastní, hrozí, že soutěž budou bojkotovat reprezentace Švédska, Finska a Česka.
„Postoj Česka je dál neměnný, nesouhlasíme s účastí Ruska na turnajích během válečné agrese na Ukrajině,“ uvedl generální sekretář Českého hokeje Jan Černý pro Sport.cz.
Reakce Koziolse a dalších vyvolala v Rusku pozdvižení. „V IIHF budou klást odpor. A velký. Švédi, Češi, Fini… Je tam spousta rusofobů,“ uvedl bývalý útočník a olympijský šampion z let 1984 a 1988 Alexandr Koževnikov.
Olympijský šampion také apeloval, aby Rusové mohli na turnaji naplno hájit své národní barvy. „Ruská hokejová federace a její právníci musí pracovat. Musíme vystupovat s vlajkou a hymnou, ne se vracet v neutrálním stavu,“ doplnil.
|
Praha bude hostit Světový pohár 2028! Kdo si ale na velké hokejové akci NHL zahraje?
Situace zvedla ze židle i dalšího bývalého reprezentanta sborné a olympijského šampiona z Calgary z roku 1988 Sergeje Světlova.
„Před pár měsíci nás přesvědčovali, že politika nemá se suspendováním Ruska a Běloruska nic společného. Že důvodem naší neúčasti je obava o bezpečnost turnajů. Teď po rozhodnutí MOV nám místo toho říkají, že návrat ruských národních týmů povede k bojkotu turnajů ze strany několika národních týmů. Cynismus nejvyšší úrovně!“ uvedl.
„To znamená, že se vracíme do dob studené války, kdy byly olympiády bojkotovány – v Sovětském svazu i USA. V IIHF je několik vlivných zemí, které vstoupily na politickou dráhu a jdou po ní. Je prakticky zbytečné jim předkládat jakékoli argumenty,“ uzavřel hokejista.
|
Blokáda Rusů musí skončit, vrátíme se už brzy, řekl Larionov. Spletli se Američané?
O návratu Ruska do světového hokeje se mluvilo už od června. Tehdy se k němu vyjadřoval známý ruský kouč Igor Larionov, který nepochyboval o účasti Ruska právě na Světovém poháru.
„Myslím, že šance je. Prezident IIHF Tardif skončí a už nehraje významnou roli. Navíc tohle je spíš záležitost NHL. Mluvím s hokejovými lídry a mám dojem, že jsou tomu otevření. Sice to jsou jen osobní konverzace, žádná vyjednávání, přesto mám jen malé pochyby,“ doplnil pro MatchTV.
A stejně jako Larionov to vidí i bývalý trenér Petrohradu Sergej Čerkas.
„Naše sportovní federace a Ministerstvo sportu odvedly mnoho práce. Myslím, že v blízké budoucnosti uvidíme náš národní tým na mezinárodní scéně,“ uvedl.
|
Rusko za rohem, zahraje si za rok hokej v Česku? U soudů i vítězí, MOV chystá zvrat
„Zdravý rozum nakonec převáží nad předsudky. Teď už jsem ohledně naší budoucnosti optimistický,“ řekl hokejový agent Alexej Dementěv.
„Je možné, že IIHF nám bude stavět překážky, ale bude pro ni těžké jít proti proudu ostatních sportovních federací, které mají zájem o účast ruských sportovců na soutěžích. Proto dříve nebo později budou muset souhlasit. S velmi uraženým výrazem, ale nakonec rozhodnou o účasti ruských národních týmů na turnajích,“ doplnil Dementěv.
Jejich odhady se staly skutečností na začátku července. Mezinárodní olympijský výbor (MOV) informaci potvrdil na tiskové konferenci v Lausanne.
Ruští sportovci se mohou zapojit do kvalifikace i kolektivních sportů na OH v roce 2028 v Los Angeles. Zúčastnit se smí pouze pod neutrální vlajkou.