Čeští hokejisté do 18 let obsadili na Světovém poháru šesté místo. V souboji o pátou příčku dnes v Břeclavi podlehli Spojeným státům americkým 4:6. Jiří Kulich sice v 56. minutě v přesilovce snížil svým druhým gólem v utkání na 4:5, ale minutu a půl před koncem Cole Knuble završil hattrick a zpečetil výhru Američanů.

Utkání o 5. místo Hlinka Gretzky Cupu hokejistů do 18 let: ČR - USA v Břeclavi. Jakub Hujer z ČR (uprostřed) vyráží do útoku. | foto: ČTK