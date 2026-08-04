Nedvěd po prohře s USA: Udělali nám to, co my Kanadě. Spadli jsme zpátky na zem

Zámořský celek nad českým výběrem vedl po 14 minutách už 2:0. „ Začali jsme celkem dobře, prvních pět sedm minut,“ hlásil Nedvěd pro hokej.cz. „Pak jsme asi trošku podlehli dojmu, že to půjde samo. Američani najednou získali momentum zápasu a už se to na nás valilo. Byli prostě lepší.“
Na konci první třetiny se prosadil obránce Lukáš Kachlíř, který tvrdou přesilovkovou trefou skoro od modré čáry snížil náskok Američanů na 2:1. „V takových situacích si věřím, že jsem schopný dát gól. Teď už to jenom přenést do dalších zápasů, využít to co nejvíc a prospět týmu,“ uvedl úspěšný střelec.
Rána až z Liberce přiletěla do Edmontonu! 🚨 Lukáš Kachlíř svou dělovkou z přesilové hry snižuje. 🤩#ceskyhokej #mladeznickyhokej pic.twitter.com/5Vqpsp825B— Český hokej (@czehockey) August 3, 2026
Druhá třetina ale českému týmu vůbec nevyšla. Přestože do ní vstupoval ještě s početní výhodou a ztrácel pouze jednu branku, kormidla hry se opět chopili protihráči, kteří upravili skóre utkání na 2:6.
„Američani prostě hráli jednoduše. Byli přímočařejší, byli lepší, byli ostřejší a padly jim tam góly i z těžkých úhlů. Ale to je prostě sport,“ řekl Nedvěd.
„Mají kvalitní tým a když jim nabídnete tolik prostoru a uděláte tolik chyb, tak je potrestají. Amerika nám udělala to, co jsme my udělali Kanadě,“ připomněl kapitán výběru Adam Němec sobotní jednoznačnou výhru.
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Po pátém inkasovaném gólu nahradil Jaroslava Martínka v brankovišti Kryštof Štěpánek. V závěrečné dvacetiminutovce se čeští mladíci probudili a přidali další dvě branky. Na srovnání zápasu už to ale nestačilo.
„Když jsme dali třetí a čtvrtý gól, začali jsme tomu věřit víc a víc, ale bohužel jsme to neotočili. Kdybychom nepovolili v té druhé třetině, byl by to úplně jiný zápas, protože si myslím, že jsme na Američany měli,“ pokračoval Němec.
Podle Nedvěda hraje také velkou roli psychika a nastavení hráčů v hlavě.
„Jsou to kluci, kterým když se daří, tak je všechno „happy“, a když se nedaří, tak se najednou celé mužstvo začne vytrácet a hra se nám malinko rozpadne. Trvalo nám bohužel celou druhou třetinu, než jsme se znova zkonsolidovali. Pak už to byl zase vyrovnaný zápas, ale bylo pozdě,“ uvedl.
Potěšit ho mohl alespoň výkon obránců, kteří vstřelili tři ze čtyř českých gólů. „V kabině jsme si k tomu my útočníci něco řekli. Tohle je od nás málo, abychom se prosadili. Měli jsme šance, ale musíme se na to zaměřit a produktivitu vylepšit,“ uvedl Němec.
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Hokejová osmnáctka zahájila Hlinka Gretzky Cup prohrou s Američany
Prohra s Američany zkomplikovala osmnáctce základní skupinu. V úterý od 21 hodin sehraje další utkání ve skupině, které potřebuje vyhrát. Síly změří se sousedním Německem.
„Jsme pod tlakem a musíme se k tomu postavit. Po skvělém výkonu s Kanadou jsme spadli zpátky na zem, nemáme žádný bod a musíme se o to porvat,“ dodal Nedvěd.
Důležitost utkání proti papírově slabšímu soupeři si uvědomuje i kapitán týmu. „Teď jsme spadli z té hrušky po Kanadě a jsme zase na bodu, kde jsme byli. Musíme si uvědomit, že nikdo není víc, a mít respekt ke všem. V úterý do toho vlítneme a nebudeme znát kamaráda.“