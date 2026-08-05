Hotová kanonáda. Nedvěd chválil za výkon proti Německu, rozjeté hráče musel mírnit

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  15:05
Trenér české hokejové reprezentace do 18 let Jaroslav Nedvěd dává pokyny hráčům...

Trenér české hokejové reprezentace do 18 let Jaroslav Nedvěd dává pokyny hráčům na kempu před odletem na Hlinka Gretzky Cup 2026 v kanadském Edmontonu. | foto: ČTK

Trenér české hokejové reprezentace do 18 let Jaroslav Nedvěd dává pokyny hráčům...
Trenér české hokejové reprezentace do 18 let Jaroslav Nedvěd dává pokyny hráčům...
Trenér české hokejové reprezentace do 18 let Jaroslav Nedvěd dává pokyny hráčům...
Trenér české hokejové reprezentace do 18 let Jaroslav Nedvěd dává pokyny hráčům...
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Po nevydařeném startu turnaje proti USA si v úterý spravili chuť. Hokejová osmnáctka si na Hlinka Gretzky Cupu připsala první vítězství, když se s přehledem vypořádala se sousedním Německem 8:3. „Po nepovedeném zápase s Američany jsme se chtěli naším výkonem rehabilitovat, což se nám povedlo. Jsme spokojení,“ hlásil reprezentační kouč Jaroslav Nedvěd.

Čeští mladíci do utkání, které kvůli dalšímu vývoji turnaje potřebovali vyhrát, vstoupili velmi dobře.

„Šli s čistým štítem do nového zápasu. Samozřejmě nemůžeme srovnávat Německo s Amerikou, není to stejný level, ale ukázal se náš dobrý začátek, důraz a rychlé otáčení hry,“ hodnotil Nedvěd.

Skóre otevřel v šesté minutě proměněnou přesilovkou útočník Petr Hornig, po dvou minutách na něho navázal střelou v početní výhodě Maxmilián Mareš.

„V přesilovkách jsme dělali nějaké úpravy a kluci se k tomu postavili čelem, zareagovali na to a dávali jsme góly,“ těšilo kouče. Do konce první dvacetiminutovky přidal třetí branku ještě Jonáš Vaníček.

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Stejné herní tempo držel Nedvědův výběr i ve druhé třetině a v polovině utkání už vedl 6:0. Pak se o slovo přihlásili i protihráči, kteří dostali za Štěpánkova záda dva puky.

„Za stavu 6:0 si chce každý trochu víc zaútočit, takže obrana už nebyla tak utažená,“ řekl Nedvěd. „Po druhé třetině jsme o tom museli mluvit, ale to je v juniorském hokeji asi normální.“

V poslední části se Češi znovu dostali do tempa a dalšími dvěma góly potvrdili svou převahu. Soupeř ještě také jeden gól přidal, na konečném výsledku už to ale nic nezměnilo.

Trenér české hokejové reprezentace do 18 let Jaroslav Nedvěd dává pokyny hráčům.

„Od začátku jsme plnili systém a dali jsme rychlé góly. Věděli jsme ale, že to nesmíme podcenit. Už se nám to trochu rozpadalo,“ uvedl útočník brněnské Komety Michal Hartl. „Po druhé třetině jsme si v kabině řekli, že musíme znovu najet na náš systém, a pak jsme ho plnili až do konce.“

A právě Hartl si utkáním vylepšil nejen týmové, ale i osobní statistiky. Přestože se prestižního šampionátu zúčastnil už vloni, na svoji první trefu turnaje si musel počkat až do úterního duelu s Německem.

„Ulevilo se mi, že už mi to tam z předbrankového prostoru padlo a konečně jsem se na Hlinkovi prosadil. Už bylo načase,“ oddechl si mladý útočník.

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Další utkání sehraje český tým ve středu proti Finsku. Pokud ho vyhraje, postoupí přímo do semifinále, v případě prohry bude moct stejně jako vloni zabojovat pouze o pátou příčku.

„Musíme hrát to stejné, co jsme hráli proti Německu. Nepodcenit žádné situace a dodržovat systém, který máme nastavený. Finové budou rychlý, silový soupeř a budou hrát tvrdě do těla, protože kanadské hřiště je oproti evropskému menší,“ přemýšlel Hartl.

„Půjdeme se podívat na jejich zápas s Američany a uděláme na to videa, která klukům ukážeme,“ sdělil Nedvěd. „Budeme analyzovat jejich silné stránky i slabiny a kluci se dozvědí plán.“

Zápas o všechno začíná ve 23 hodin v Downtown Community Areně v kanadském Edmontonu.

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