Hotová kanonáda. Nedvěd chválil za výkon proti Německu, rozjeté hráče musel mírnit

Čeští mladíci do utkání, které kvůli dalšímu vývoji turnaje potřebovali vyhrát, vstoupili velmi dobře.
„Šli s čistým štítem do nového zápasu. Samozřejmě nemůžeme srovnávat Německo s Amerikou, není to stejný level, ale ukázal se náš dobrý začátek, důraz a rychlé otáčení hry,“ hodnotil Nedvěd.
Skóre otevřel v šesté minutě proměněnou přesilovkou útočník Petr Hornig, po dvou minutách na něho navázal střelou v početní výhodě Maxmilián Mareš.
„V přesilovkách jsme dělali nějaké úpravy a kluci se k tomu postavili čelem, zareagovali na to a dávali jsme góly,“ těšilo kouče. Do konce první dvacetiminutovky přidal třetí branku ještě Jonáš Vaníček.
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Stejné herní tempo držel Nedvědův výběr i ve druhé třetině a v polovině utkání už vedl 6:0. Pak se o slovo přihlásili i protihráči, kteří dostali za Štěpánkova záda dva puky.
„Za stavu 6:0 si chce každý trochu víc zaútočit, takže obrana už nebyla tak utažená,“ řekl Nedvěd. „Po druhé třetině jsme o tom museli mluvit, ale to je v juniorském hokeji asi normální.“
V poslední části se Češi znovu dostali do tempa a dalšími dvěma góly potvrdili svou převahu. Soupeř ještě také jeden gól přidal, na konečném výsledku už to ale nic nezměnilo.
„Od začátku jsme plnili systém a dali jsme rychlé góly. Věděli jsme ale, že to nesmíme podcenit. Už se nám to trochu rozpadalo,“ uvedl útočník brněnské Komety Michal Hartl. „Po druhé třetině jsme si v kabině řekli, že musíme znovu najet na náš systém, a pak jsme ho plnili až do konce.“
A právě Hartl si utkáním vylepšil nejen týmové, ale i osobní statistiky. Přestože se prestižního šampionátu zúčastnil už vloni, na svoji první trefu turnaje si musel počkat až do úterního duelu s Německem.
„Ulevilo se mi, že už mi to tam z předbrankového prostoru padlo a konečně jsem se na Hlinkovi prosadil. Už bylo načase,“ oddechl si mladý útočník.
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Další utkání sehraje český tým ve středu proti Finsku. Pokud ho vyhraje, postoupí přímo do semifinále, v případě prohry bude moct stejně jako vloni zabojovat pouze o pátou příčku.
„Musíme hrát to stejné, co jsme hráli proti Německu. Nepodcenit žádné situace a dodržovat systém, který máme nastavený. Finové budou rychlý, silový soupeř a budou hrát tvrdě do těla, protože kanadské hřiště je oproti evropskému menší,“ přemýšlel Hartl.
„Půjdeme se podívat na jejich zápas s Američany a uděláme na to videa, která klukům ukážeme,“ sdělil Nedvěd. „Budeme analyzovat jejich silné stránky i slabiny a kluci se dozvědí plán.“
Zápas o všechno začíná ve 23 hodin v Downtown Community Areně v kanadském Edmontonu.