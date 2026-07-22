Volal mi Hrdina, Faksa mi psal. Vaněček se těší z draftu, v zámoří postrádá české jídlo

Lucie Jirásková
  16:44

Fotogalerie2

Český obránce Jakub Vaněček na MS osmnáctek. | foto: Profimedia.cz

Dvě reprezentační medaile a úspěšný draft do NHL, kde si ho zvolil Dallas. Tak by se dala shrnout uplynulá sezona talentovaného hokejisty Jakuba Vaněčka. Kariéra mu zatím vychází podle plánu, s nadějí vyhlíží další sezonu za mořem. „Žiju tím každý den, chci být lepší a lepší,“ hlásil osmnáctiletý bek.

Už ve čtrnácti letech odešel z Havlíčkova Brodu do extraligového Liberce, kde sbíral zkušenosti. Uplynulou sezonu strávil v zámoří. V juniorské WHL, v týmu Tri City Americans, kde se zařadil k tahounům.

„Mám za to, že jsem před sezonou udělal dobré rozhodnutí, že jsem za moře odešel,“ řekl na kempu juniorské reprezentace v Chomutově.

Na přelomu roku mu dal šanci Patrik Augusta. Jako nehrajícího náhradníka ho vzal na mistrovství světa dvacítek, kde společně s ostatními slavil stříbro.

Výzva, které se nebojí. Tomajko se schází s juniory, zatím mu chybí Mrtka či Benák

Na jaře pak, tentokrát už v roli lídra, dovedl reprezentační osmnáctku na šampionátu po dvanácti letech k medaili, když v utkání o bronz porazila Lotyšsko 4:1.

Ne nadarmo hokejoví experti považovali Vaněčka směrem k červnovému draftu NHL za nejnadějnějšího českého obránce. A ukázalo se, že jejich predikce byly správné. Ve druhém kole po něm celkově na 59. místě sáhl právě Dallas.

Jak jste spokojený s výsledkem letošního draftu?
Skvělý tým, skvělá organizace, takže jsem moc spokojený, i když samozřejmě vnímám, jak těžké bude se tam dostat. Ale uvidíme.

Kde jste draft sledoval?
Byl jsem s rodinou na stadionu doma v Humpolci, kde jsme na to koukali. Čekal jsem na své jméno, pak jsme to chvilku oslavili, ale pak už jsem ve dvě v noci jel na letiště a v šest ráno letěl do Dallasu, takže to bylo trošku náročné.

Podobně jako rozvojový kemp?
Ano. Ten byl náročnější, než jsem čekal, ale užil jsem si ho. Byli tam skvělí trenéři a měli jsme skvělé tréninky.“

Někdejší hokejový útočník Jiří Hrdina hrál během exhibice v holešovické hale za výběr Sparty.

Radek Faksa se loučí s fandy Dallas Stars a odlétá reprezentovat Česko na olympiádu do Milána.

Zjišťoval jste si něco o Dallasu? Byl jste v kontaktu s Jiřím Hrdinou, současným skautem týmu?
Hned po draftu mi volal, gratuloval a říkal mi, co a jak bude. Celá moje rodina je sparťanská a Jirka Hrdina je sparťanská legenda. Děda je zarytý sparťan, tak mi hlásil, že je skvělé, že jde zrovna o něho, kdo v Dallasu působí. Mimochodem přes Instagram mi napsal i Radek Faksa, že mi gratuluje. Bylo super, že mi napsalo takové jméno.

Draftem letos na třetí pokus prošel také váš kamarád obránce Tomáš Galvas, se kterým se znáte z Liberce i z reprezentace. Čekal jste, že mu to letos vyjde?
Hrozně jsem mu to přál, protože si to zasloužil. Zasloužil si to už dva roky zpátky, ale tuhle sezonu měl totálně odstřelenou. Jsem za něho hrozně rád. Jsme dobří kámoši, na dvacítkách jsme spolu byli i na pokoji. Říkal jsem si, že by bylo fakt divné, kdyby po něm nikdo nesáhnul. Nakonec si ho vybral Pittsburgh, navíc jsme šli brzy po sobě, což bylo super.

Je Galvas také vaší herní inspirací?
Má ofenzivní dovednosti na hodně vysoké úrovni. Samozřejmě jsem na něho celé MS dvacítek koukal, je neuvěřitelné, jaké má v zápasech sebevědomí. To je něco, co bych si od něho chtěl vzít.

Galvas se na draftu konečně dočkal. Uspěl další tucet Čechů, jedničkou je McKenna

Jak jste zmínil, na přelomu roku jste se podíval na mistrovství dvacítek, do zápasů jste ale nezasáhl. Jaký pro vás turnaj v této roli byl?
Byl to skvělý zážitek, i když jsem nehrál ani jeden zápas. Prožívat to z tribuny bylo neskutečné. Ta euforie po výhře nad Kanadou v semifinále byla něco nepopsatelného.“

Nemrzelo vás, že jste si nezahrál?
To určitě ne. Byl jsem tam nejmladší a vzhlížel jsem ke klukům. Samozřejmě to člověka lákalo, ale vážil jsem si toho, že jsem tam vůbec mohl být.

Na jaře na šampionátu osmnáctek jste už dostal mnohem větší prostor.
Ano, zpátky ve svém ročníku jsem měl úplně jinou roli. Hrál jsem naopak všechny zápasy a také jsem si to moc užil. Vyhráli jsme bronz, měli jsme skvělou partu, nikdy na to nezapomenu.

Tým se na vás v utkáních hodně spoléhal, hrával jste okolo 23 minut na zápas. Byl jste se svými výkony spokojen?
Mohlo to být lepší. Měli jsme virózu v kabině, takže jsem byl takový rozlámaný a nemocný... Byla škoda, že jsme neporazili v semifinále Švéďáky, protože si myslím, že jsme měli na víc.

„Hra, co měla koule“. Bronzová osmnáctka jen potvrzuje hokejový posun. A jak dál?

Pomohla vám reprezentace k úspěchu v draftu?
Když jsem byl na combine testech v Buffalu (fyzické testy před draftem), spousta týmů mi na mítincích říkala, že se mi to povedlo, že mi to směrem k draftu určitě pomůže. A myslím, že asi pomohlo.

Máte za sebou první sezonu za mořem. Jaká byla?
Se stylem, co se hraje v Americe, jsem se srovnal docela rychle. Měl jsem tam navíc Davida Krčála, byl tam i Slovák Tomáš Rácz, oba mi ze začátku hodně pomohli. Myslím, že jsem se zlepšoval s každým zápasem.

Frekvence zápasů je tam ale asi velká, že?
V tom je to dobré, protože když se třeba jeden zápas nepovede, za dva tři dny je další. Takže rychle vypnu a myslím na to, co bude. Chybu můžu napravit v dalším zápase. Malé hřiště mě naučilo rychle posouvat puky a dělat rychlejší rozhodnutí. V tomto směru mi to určitě pomohlo.

Jak jste tuhle velkou změnu zvládal z osobního hlediska?
To bylo celkem v pohodě, protože jsem ve čtrnácti letech odešel do Liberce a bydlel dvě hodiny od domova. Jediné, co mi nesedlo, bylo však americké jídlo, to české mi moc chybělo.

Co tedy bylo nejnáročnější?
Hlavně cestování. Tréninky na suchu i na ledě jsou proto i trošku volnější, protože jsme unavenější z cest.

Letos WHL povolila jeden trip ročně letadlem.
Bude to hodně příjemná změna. Musí to být trip přes deset hodin, asi to bude do Prince Albertu, kam by to autobusem trvalo přes dvacet hodin. Cestování vám jinak sebere opravdu hodně sil. V tom je WHL vážně náročná.

Před draftem jste ohlásil, že vaše další kroky povedou na univerzitu. Na to si ale ještě budete muset rok počkat, že?
Ano. Musím ještě dodělat školu, abych splnil kritérium, které tam je. Ale myslím, že pro mě bude dobré zůstat ještě rok ve WHL, a teprve pak udělat ten další krok. Teď je pro mě dobré odehrát ještě hodně zápasů, v nich získám větší zkušenosti než z tréninku.

Proč jste se rozhodl vydat se cestou univerzitního hokeje?
Na univerzitě mají development na jiné úrovni. Jediné mínus je to, že je tam méně zápasů, ale jinak tréninky a zázemí mají ve všech týmech skvělé. Myslím, že to člověka skvěle připraví na další krok do AHL.

Kdo je vaším hokejovým vzorem?
Je to dobrá náhoda, protože je to Miro Heiskanen, právě z Dallasu. Skvěle bruslí, hraje po celém hřišti, od něho bych rád něco odkoukal a vzal si něco z jeho hry. Třeba bude možnost.

Ve vaší kariéře jde tedy zatím vše podle představ?
Určitě ano. Mým snem bylo hrát v Severní Americe, což se mi minulou sezonu povedlo. Teď na to chci navázat a neustále se zlepšovat, abych nezastavoval.

Vstoupit do diskuse

MS fotbal 2026 (USA, Kanada, Mexiko)

MS ve fotbale 2026 začalo ve čtvrtek 11. června. Šampionát pořádají USA, Kanada a Mexiko. Play off je na programu od 28. června a finále 19. července 2026.

Další sportovní akce v roce 2026:

Nejčtenější

Žebříček boháčů NHL má nového lídra. Kolik si vydělají další hvězdy? A co Češi?

Švédský útočník Leo Carlsson.

NHL má nového nejlépe placeného hokejistu. A je jím někdo, koho by ještě před týdnem takřka nikdo netipoval. Do čela se vyhoupl Leo Carlsson, dalších pět let si v průměru vydělá osmnáct milionů...

Rusové se vrací na půdu IIHF. Účast na MS? Měli bychom cílit na olympiádu, říká Bykov

Ruští hokejisté skousávají porážku na Světovém poháru s Kanadou.

Po více jak čtyřech letech se ruská delegace osobně objeví na pravidelném kongresu Mezinárodní hokejové federace (IIHF). Bude se podílet na volbě nového prezidenta, který pak bude spolu s členy Rady...

Slovenského reprezentačního kouče zastavila policie, řídil pod vlivem alkoholu

Zlínský trenér Ján Pardavý sleduje zápas se Vsetínem.

Ještě loni na podzim vedl prvoligový Zlín, teď si Ján Pardavý zřejmě zadělal na problémy. Čtyřiapadesátiletý slovenský trenér měl v minulém týdnu po odjezdu z trenčínského festivalu Pohoda nadýchat...

Hokejoví agenti o české elitě: Na Hertla jsme pyšní, Palát si o odchod z Devils řekl

Premium
Ondřej Palát v dresu NY Islanders.

Hertl, Palát, Galvas, Melovský, Rittich, ale i další elitní čeští hokejisté. Agenti Robert Spálenka a Radek Hampl otevřeně vyprávějí o přesunech, vyhlídkách a budoucnosti svých klientů.

Ze Švédska do Ruska. Hodně hráčů chce do KHL, třeba jim otevřu dveře, hlásí útočník

Útočník Linus Weissbach v dresu švédské Frölundy.

Udělal nečekaný, ojedinělý krok. Jako první švédský hokejista z tamní ligy od vypuknutí války na Ukrajině. Útočník Linus Weissbach podepsal smlouvu v ruské KHL, Frölundu vyměnil za Petrohrad. A...

Volal mi Hrdina, Faksa mi psal. Vaněček se těší z draftu, v zámoří postrádá české jídlo

Český obránce Jakub Vaněček na MS osmnáctek.

Dvě reprezentační medaile a úspěšný draft do NHL, kde si ho zvolil Dallas. Tak by se dala shrnout uplynulá sezona talentovaného hokejisty Jakuba Vaněčka. Kariéra mu zatím vychází podle plánu, s...

22. července 2026  16:44

Trest za porušení kontraktu. V Rusku rozhodli, vyhozený Slovák dluží miliony

Slovenský útočník Adam Ružička se raduje z gólu v dresu Spartaku Moskva.

Pár týdnů po olympijském turnaji dostal výpověď. Údajně proto, že porušil náležitosti smlouvy. Na základě rozhodnutí disciplinární komise KHL navíc musí slovenský hokejista Adam Ružička zaplatit...

22. července 2026  14:01

Nejradši bych zůstal na Spartě. Nedvěd už cepuje osmnáctku, proč nepřevzal juniory?

Trenér české hokejové reprezentace do 18 let Jaroslav Nedvěd dává pokyny hráčům...

Po konci ve Spartě má před sebou novou výzvu. Na jaře se spekulovalo, že si s Patrikem Augustou jen prohodí pozice a povede reprezentační dvacítku, ale nakonec dostal na starost hokejisty do osmnácti...

22. července 2026  11:06

Domácí násilí kustoda Floridy. Několikrát měl udeřit manželku, klub ho suspendoval

Kustod amerického týmu Teddy Richards (vpravo) s útočníkem Dylanem Larkinem.

Na Floridě musí řešit nepříjemné starosti. Kustod tamního hokejového celku z NHL Teddy Richards měl totiž podle policie několikrát udeřit manželku, za což je trestně stíhán. Klub člena realizačního...

21. července 2026  12:40

Pro NHL udělám všechno! Yzerman říkal, že jsem ho zaujal, těší brankáře Oršuláka

Smutný brankář Michal Oršulák po prohře ve finále MS juniorů proti Švédsku.

Před minulou sezonou zamířil z karlovarské Energie do kanadské WHL, kde v dresu Prince Albert Raiders sbíral cenné zkušenosti se zámořským hokejem. Na přelomu roku pak Michal Oršulák pomohl české...

21. července 2026

Nová tvář v Budějovicích. Přichází švédský obránce, klub je blízko i dalším podpisům

Švédský obránce Lucas Nordsäter se raduje z gólu.

Hokejisty extraligových Českých Budějovic posílí švédský obránce Lucas Nordsäter. Sedmadvacetiletý bek naposledy působil v druholigovém Björklövenu. V nejvyšší švédské soutěži předtím odehrál více...

21. července 2026  9:47

Kolik už je moc? Nevíme, jaké budou platy, líčí agent hvězdy. Aneb jak se třese trh NHL

Kanadský útočník Connor Bedard.

Jeden klient o víkendu podepsal štědrou smlouvu na patnáct milionů dolarů ročně. Ještě donedávna by se na Connora Bedarda hledělo jako na těžce přeplaceného hokejistu. Při aktuálních podmínkách v NHL...

20. července 2026  18:27

Rulíka jsem bral bez diskuse, líčí Drastil. Extraligu vyzývá: Řiďme ji profesionálně!

Premium
Nový kladenský majitel Tomáš Drastil

Po letech trápení se na Kladno vrátilo extraligové play off, kde Rytíři málem zaskočili Spartu. S novým trenérem Radimem Rulíkem toho lze dokázat ještě víc, ví i majitel klubu Tomáš Drastil.

20. července 2026

Fakt se to stalo? Tvrzník v říši MacKinnona a Nečase. Další sen je Stanley Cup

Tobiáš Tvrzník

Turbulentní rok hokejového brankáře Tobiáše Tvrzníka. Nečekal na šanci v české extralize, za svým snem o NHL se vydal přímočařejší americkou cestou. A udělal dobře. V juniorské WHL zaujal skauty...

20. července 2026

Žebříček boháčů NHL má nového lídra. Kolik si vydělají další hvězdy? A co Češi?

Švédský útočník Leo Carlsson.

NHL má nového nejlépe placeného hokejistu. A je jím někdo, koho by ještě před týdnem takřka nikdo netipoval. Do čela se vyhoupl Leo Carlsson, dalších pět let si v průměru vydělá osmnáct milionů...

19. července 2026

Objevily jsme parádní herní kufříky, které naše děti zatím nepustily z ruky
Objevily jsme parádní herní kufříky, které naše děti zatím nepustily z ruky

Léto a prázdniny jsou v plném proudu, což pro nás maminky znamená jediné – vymyslet atraktivní program pro děti a přežít dlouhé cesty autem nebo...

Bedard se v Chicagu dočkal nové smlouvy, zařadí se mezi nejlépe placené hráče NHL

Connor Bedard ve svetru Chicago Blackhawks

Hvězdný útočník Connor Bedard bude v NHL pokračovat v Chicagu. S Blackhawks podepsal z pozice chráněného volného hráče pětiletou smlouvu na 75 milionů dolarů (1,59 miliardy korun), čímž se zařadí...

19. července 2026

Jako bychom byli jediní idioti. Rusové na návrat tlačí přes peníze, myslí si Freibergs

Obránce lotyšského výběru Ralfs Freibergs (vparvo) slaví gól proti Slovensku.

K problematice se nebojí opakovaně vyjadřovat, nebere si servítky. A ohledně možného návratu Rusů do mezinárodního hokeje promluvil obránce Ralfs Freibergs s dlouholetými zkušenostmi s tuzemskou...

17. července 2026  14:10

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.