Výkon dobrý, mužstvo srazily góly ve špatný čas, řekl Pešán po prohře

Oběma prvním inkasovaným gólům předcházel společný faktor, tedy prohrané buly. Domácí hráči pak velmi rychle rozehráli a své střelecké pokusy ještě schovali za obránce.



Češi na akci v Rusku totiž doplácejí na absenci kovaných centrů v sestavě, kteří klíčovou herní dovednost ovládají.

„Má to vliv, že nemáme na soupisce ryzí střední útočníky. Praví centři jdou totiž na buly a od rozhodčího nedostanou ani napomenutí, protože ho prostě umí hrát. Ostatní kluci, kteří na to nejsou zvyklí, si s tím poradí trochu hůř. Když je sudí napomene, začnou se hlídat,“ vysvětluje Pešán.



„Do zítřka s kvalitou našich vhazovaní moc dělat nemůžeme. K tomu má ještě Lukáš Sedlák zranění v horní části těla. To je jeden z mála ryzích centrů v týmu. Spoléhal jsem i na Robina Hanzla, který se omluvil před startem turnaje,“ uvedl.



Druhým zásadním nedostatkem byla malá obětavost před brankou, kde národní tým neměl na rozdíl od Rusů clonící hráče, kteří by bránili gólmanu Samonovovi ve výhledu. „Tím, čím jsme chtěli být nebezpeční my, to ukázali Rusové. Soupeř byl lepší a zkušenější,“ uznal svazový kouč.

„Byli jsme naivní a trochu „nepřipravení“. Hráči z extraligy nejsou zvyklí na tak skvěle blokující soupeře. Jedině rychlá střela s dobrou clonou může mít úspěch. Nepřekvapili jsme Rusy tak, jak to udělali oni nám,“ podotkl.

Ani výborný výkon zkušených borců i nováčků v dalším průběhu duelu nepomohl. Kdykoliv se totiž národní mužstvo nadechovalo k náporu, mělo více ze hry a zasypalo Samonovova střelami, Rusové dokázali udeřit.

„Celý zápas jsme měli velmi silné útočné pásmo, ale chybělo nám to, co nám ukázali Rusové při prvních dvou gólech - pohotová střela schovaná za hráče. Když jsme se dostali do hry, už jsme jen dotahovali a soupeř zkušeně využil šance a vyhrál zápas,“ připomněl Pešán.



„Ze slušné hry jsme najednou o dva góly ztráceli, což je pro všechny hráče nepříjemné. Udělali jsme změny v sestavě a přinést impulz, ale hned jsme dostali gól. Tým to sundalo o pár pater níž,“ dodal.



Rusové byli navíc kvalitnější ve hře s kotoučem i bez něj a místy svou šikovností a nasazením převyšovali české hráče. „Měli obrovsky kvalitní tým z KHL. Blokování střel i dosah je u takových hokejistů jiné než u hráčů z extraligy. Soupeř byl rychlý, agresivní a zkušený,“ hodnotí rozdíly trenér.



I proto se snažil své hráče točit, oživit formace a postupně do sestavy zařazoval i nováčky Gazdu s Mandátem. „Daniel Gazda obstál, to samé Ronald Knot. Ukázal, jako kdyby už hrál léta. Zadáci jsou skvěle vedení Jardou Špačkem. Sledují nejlepší obránce, učí se a zlepšují se,“ vyzdvihl jejich práci.



Nováčci dostanou výraznější prostor i v zítřejším posledním utkání na turnaji se Švédském. Šanci by měli dostat i další debutanti v národním týmu Adam Zbořil s Matějem Blümelem.

„Novicové v týmu dostanou více prostoru, než do současné chvíle. Zohledním i nasazení do dalších dnů, protože hned po turnaji někteří hráči hrají už ligové zápasy,“ míní Filip Pešán.

Do branky plánuje nasadit Šimona Hrubce, jenž proti Rusku kryl záda Romanu Willovi. Češi jsou po dvou utkáních na Channel One Cupu poslední bez bodu. Vedle porážky s Ruskem ztratili také úvodní klání s Finskem (3:4).

Zápas se Švédském rozehrají v neděli od 9 hodin.