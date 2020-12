Pešánovy plány: vyzkoušet hráče z NHL a obouchat mladé a perspektivní

Těch je v nominaci na Channel One Cup dost - na soupisce se objevuje hned devět nováčků. „Uvidíme, jak bude nakonec vypadat, protože do toho může vstoupit hodně proměnných,“ říká Pešán.

Které například?

Zda se nezmění situace v NHL a hráči, kteří v ní mají smlouvy, nebudou muset odjet do zámoří. Do toho musíme brát v potaz, jestli se někdo nezraní a svou roli hraje také nabitý program extraligy. Proto máme i širší nominaci a do Moskvy bereme 26 hráčů.

Jakou máte strategii?

Jde o to, abychom poznali další hráče a jejich práci. Chceme vidět kluky z NHL nebo na hraně NHL, chceme si je otestovat, protože další možnost může přijít až na mistrovství světa nebo dokonce až na olympiádě. Dalším záměrem je vyzkoušet perspektivní hráče z extraligy. Kromě toho jsme nechtěli přetěžovat starší hráče, ti mladí víc zápasů a cestování fyzicky zvládnou.

Není devět nováčků přece jen moc?

Ti hráči opakovaně předvádějí dobré výkony, navíc jsem chtěl tým doplnit mladými. Je to naše budoucnost. Rozprostřel jsem nominaci rovnoměrně ze všech týmů, abychom některý nepoškodili.

Jaškin, ale také devět nováčků Hokejisté znají nominaci do Moskvy

Proč na hlavní soupisce není nejlepší střelec extraligy Stránský a brankář Frodl, jemuž se daří?

Ještě je šance, že Stránský na turnaj pojede, ale už by to byl třetí třinecký útočník v nominaci, takže jsem dal přednost hráčům, kteří brzy zmizí do zámoří. Frodl chytá dobře, ale měl jsem možnost vzít tři kvalitní gólmany z KHL (Furch, Hrubec, Will) a taková šance by se už nemusela opakovat. Využil jsem toho.

V nominaci chybějí hokejisté ze Švýcarska a ze Skandinávie. Proč?

Nemohl jsem je nominovat kvůli covidovým opatřením v těchto zemích. Došlo i na omluvenky.

Od koho?

Omluvili se mi Sekáč, Hyka, Jordán. Radima Zohornu nechtěl pustit Pittsburgh. Kromě toho jsem se ohlížel také na program extraligy, která se hraje hned v pondělí po turnaji.

Při Karjale jste byli skeptičtí k účasti hráčů z NHL na mistrovství světa. Změnilo se něco?

Moc se to nezměnilo, musíme si počkat, na čem se NHL domluví. Hovoří se o sezoně zkrácené na 48 zápasů, pak by malá šance byla. Osobně ale nevěřím, že se NHL bude zaobírat šampionátem, hráče tam podle mě neuvidíme.

Už víte, kdo bude v Moskvě kapitánem a jak se podělí o místo brankáři?

O kapitánovi jasno nemáme, to budeme teprve řešit. Pokud jde o brankáře, tak každý odchytá jedno utkání.

Poslední otázka míří na kauzu kolem Marcela Barinky, kterého jste na Twitteru kritizoval, že dal přednost novému angažmá v Německu před juniorskou reprezentací. Proti tomu se ohradil jeho děda Alois Hadamczik. Vaše reakce?

Vyjádřil jsem se na svém soukromém účtu k odmítnutí nominace Barinky na mistrovství světa, což se mi nelíbilo, protože jsem šéftrenér svazu. Nebylo to nic osobního, dokonce jsem s Marcelem Barinkou hovořil po telefonu, že mu fandím v novém angažmá. Vložil se do toho Alois Hadamczik. Jestli to bral jako osobní útok, tak to bylo chybné. Začal mě napadat. Respektuju pana Hadamczika, protože má velký podíl na medailích, které reprezentace pod jeho vedením získala, proto jsem na to nereagoval.