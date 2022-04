Hokejisté Finska mají v nominaci na České hry sedmnáct olympijských vítězů

U triumfu v Číně vedle Filppuly byli brankáři Jussi Olkinuora z Magnitogorsku a Frans Tuohimaa z Nižněkamsku, obránci Niklas Friman z Hämeenlinny, Juuso Hietanen z Ambri-Piotty, Mikko Lehtonen z Petrohradu, Atte Ohtamaa z Kärpätu Oulu, Ville Pokka z Omsku a Sami Vatanen ze Ženevy a útočníci Miro Aaltonen s Nikem Ojamäkim z Podolsku, Teemu Hartikainen se Sakarim Manninenem z Ufy, Marko Anttila z Ilvesu Tampere, Saku Mäenalanen z Oulu, Harri Pesonen z Langnau a Toni Rajala z Bielu.

Gólman Olkinuora, obránci Lehtonen, Oliwer Kaski z Omsku a útočníci Anttila, Manninen, Ojamäki, Pesonen a Jere Sallinen z Bielu mají i zlato z mistrovství světa v Bratislavě a Košicích z roku 2019. U stříbra z loňského šampionátu v Rize byli Olkinuora, Pokka, Kaski, Anttila, Ojamäki, Rajala, Sallinen a další útočník Jere Innala z IFK Helsinky.

Osmatřicetiletý Filppula, který za Detroit, Tampu Bay, Philadelphii a New York Islanders sehrál v NHL celkem 1056 zápasů a připsal si 530 bodů za 197 branek a 333 asistencí. Ve 166 duelech play off přidal 25 gólů a 61 přihrávek.

Vatanen zamířil stejně jako Filppula do Ženevy loni po devíti sezonách v NHL, kde za Anaheim, New Jersey, Carolinu a Dallas nasbíral v 473 zápasech 200 bodů (47+153) a v 51 duelech play off dalších 26 bodů (6+20). Zkušenost z NHL mají i Lehtonen, Hartikanen, Mäenalanen a Pesonen. Filppula má i bronz z olympiády z roku 2010 z Vancouveru a Vatanen s Hietanen se podíleli na obhajobě třetího místa o čtyři roky později v Soči.

Obránce Kalle Maalahti s útočníkem Valtterim Ojantakanenem ze SaiPy Lappeenranta i další forvard Eemil Erholtz z Ässätu Pori si naopak připsali první starty ve finské reprezentaci tento měsíc v přípravných zápasech s Dánskem a Norskem.

Finové vstoupí do turnaje ve čtvrtek zápasem proti české reprezentací. O dva dny později je čeká duel s Rakouskem, které nahradilo kvůli válečnému konfliktu na Ukrajině vyloučené Rusko. V neděli je čeká severské derby se Švédskem. Finové vedli po dvou turnajích tabulku EHT s osmi body o skóre před Švédskem.