Hokejová osmnáctka podlehla Švédsku, ale uhájila postup do semifinále

Čeští hokejisté na letošním turnaji Hlinka Gretzky Cup hráčů do 18 let poprvé neuspěli. Po vítězstvích nad USA a Německem podlehli na závěr programu skupiny A v Břeclavi Švédsku 2:4. Přesto uhájili v rozhodující minitabulce první místo a postup do pátečního semifinále, v němž vyzvou od 19 hodin rovněž v Břeclavi Finsko.