Už je v českém hokeji líp? Skauti NHL: Neukvapit se. Schvalují odchod

Druhý flek i skvělý dojem zůstal po výkonech reprezentantů do 18 let na Hlinka Gretzky Cupu v Břeclavi. „Bez debat je to úspěch, ale jde i o hru, kterou Češi předvedli,“ pochválí Ladislav Benýšek, skaut Minnesota Wild.

„Kluci si to zasloužili, hráli výborně, byli namotivovaní,“ připojuje se Milan Tichý, šéf evropských skautů Edmonton Oilers. „Zapomeňte ale na závěry, že se přibližujeme světové špičce.“

Upřímně? Docela to k tomu svádí. Osmnáctka navázala na juniory, kteří na přelomu roku se svěžím projevem doputovali na mistrovství světa ke stříbru. Při sledovaném břeclavském turnaji z fungujícího kolektivu vynikali jedinci jako gólman Milota, bek Adam Jiříček nebo útočníci Benák s Titlbachem. Nejeden hokejový fanda jistě sedl k internetu a pídil se, jak si vlastně tahle jména stojí v žebříčcích před draftem do NHL.

„Pomůže jim to, kluci zaujali. Záleží ale na zbytku sezony, je to začátek, nesmí to být její vrchol,“ upozorňuje Benýšek. A kolega Tichý přikyvuje: „Týmu se od brankáře po útočníky dařilo, ale neukvapoval bych se.“

Oba pánové náleží k zaměstnancům NHL, jejichž profesní náplní je nezávislé ohodnocení teenagerů, od nichž se jednou budou odvíjet i výsledky seniorských reprezentací.

Zklamaní čeští hokejisté po prohraném finále Hlinka Gretzky Cupu s Kanadou

Tichý upozorňuje, že Hlinka Gretzky Cup mohou zkreslovat okolnosti. „Amerika na něj neposílá áčko. Přijela s béčkem, možná až céčkem. Finům chyběli dva nejlepší hráči, kteří byli s dvacítkou. Němci stejně jako Kanaďané přijeli z voleje,“ vypočítává skaut Edmontonu.

Oceňuje, že se po odchodu svazového prezidenta Krále obměňují trenéři u mládežnických reprezentací. Osmnáctce poprvé velel David Čermák, který má k ruce někdejší extraligové osobnosti Richarda Žemličku a Jaroslava Nedvěda. „Bývalí hokejisté, dobří trenéři i lidi. Mělo to tak být už za Krále,“ konstatuje Tichý.

Benýšek si zase všímá, že nastal posun při práci s omladinou v ranějších kategoriích. „Vidím to a bavím se i s trenéry. Přicházejí ročníky, se kterými se dobře dělalo,“ poví skaut Minnesoty. „Žákovské kategorie i dorost máme konkurenceschopné. Překvapilo mě, jak byli schopní kluci na Hlinkovi obstát bruslařsky i v soubojích.“

Příznivější okolnosti, výchova i talent zařídily jinochům slibný vstup do nejpodstatnější fáze kariéry – do juniorského období, z nějž budou plynule přecházet mezi profesionály. V něm domácí systém nejviditelněji zaostává. I proto stříbrní hoši jako Milota, Titlbach, Jecho, Curran nebo Svozil vyrážejí do Kanady. Další míří nebo zvažují přesun na sever Evropy. „Nedivím se jim. A schvaluju to,“ podotýká Benýšek. „Venku máme kolem padesáti kluků. Optimální by bylo, kdyby zůstali doma. Dokud se jim ale k tomu nenabídnou podmínky, kvalita juniorské soutěže se nezvedne.“

Šéf svazu Alois Hadamczik opakovaně argumentuje, že se ji pokouší zvyšovat. Navýšil proud peněz na mládežnické trenéry nebo slibuje větší porci těžkých duelů. To ovšem podle Hadamczikových plánů obnáší opětovné rozšíření juniorské extraligy, což se mu i přes odpor expertů podařilo prosadit.

„U dvacítky se potvrdilo, že se mladým vyplatí jít do Kanady. A potvrdí se to znova,“ tuší Tichý. „Prostředí se v tomhle moc nezměnilo.“

Odliv talentů za moře způsobí, že se podobná parta stěží sejde v dubnu při mistrovství světa do 18 let. Kanadské juniorky vrcholí v době, kdy se koná šampionát. „Je na čem stavět, ale je škoda, že se tým rozpadne,“ přemítá Benýšek. „Aspoň se ale ukáže, jestli to teď byl jen závan, nebo je zlepšení dlouhodobé.“