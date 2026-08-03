Hokejová osmnáctka zahájila Hlinka Gretzky Cup prohrou s Američany

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  23:52

Česká hokejová osmnáctka oslavuje drtivé vítězství 6:0 v přípravě nad domácí Kanadou. | foto: ceskyhokej.cz

Čeští hokejisté podlehli v úvodním utkání Hlinka Gretzky Cupu hráčů do 18 let v Edmontonu týmu Spojených států 4:6. Svěřenci kouče Jaroslava Nedvěda prohrávali po 35 minutách už 2:6, ve třetí třetině duel ještě zdramatizovali, ale o obrat usilovali marně.

Dvakrát skóroval obránce Lukáš Kachlíř, soupeři pomohl hattrickem Gavin Burcar.

Česká osmnáctka odehrála v přípravě na prestižní akci tři zápasy a ani jednou neinkasovala. Po dvou výhrách nad Švýcary deklasovala v generálce Kanadu 6:0. Američany, kteří loni, kdy se hrálo v Brně a Trenčíně, turnaj vyhráli, však pustili v první třetině do dvoubrankového náskoku. V 19. minutě snížil v přesilovce Kachlíř.

O osudu zápasu rozhodl nástup do druhé části. Hned po 17 sekundách zvýšil Burcar, když se prosadil v oslabení. Na začátku 25. minuty vyhnal Rooney na střídačku gólmana Martínka. Jeho náhradník Štěpánek však inkasoval už po 24 sekundách a Američané vedli 5:1. Na Gombárovo snížení pak odpověděl v přesilovce Burcar.

Ve třetí dvacetiminutovce se prosadili ještě podruhé Kachlíř a po něm Němec. Američané kvůli tomu sáhli v polovině třetiny po oddechovém času, ale náskok uhájili. Do konce zápasu se skóre nezměnilo ani přes dlouhou hru národního týmu bez gólmana.

Druhý zápas čeká Nedvědův výběr hned v úterý, rovněž od 21:00 SELČ proti Německu. Posledním účastníkem základní skupiny B je Finsko. Se Seveřany se čeští mladíci utkají ve středu od 23:00.

Hlinka Gretzky Cup hokejistů do 18 let v Edmontonu

Skupina B

Česko - USA 4:6 (1:2, 1:4, 2:0)
Branky: 19. a 49. Kachlíř, 26. Gombár, 51. A. Němec - 14., 21. a 35. Burcar, 10. Cullen, 25. Rooney, 25. Grubb.

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