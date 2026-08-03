Začínáme být trapní. Kanada v těžké křeči, po ponížení od Čechů načíná domácí akci

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  16:16

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Česká osmnáctka se raduje z gólu do sítě Kanady v přípravném utkání, na střídačce se usmívá i kouč Jaroslav Nedvěd. | foto: ceskyhokej.cz

V uplynulé sezoně hokejisté žádnou akci neovládli. A že by teď s nástupem ročníku nastal zásadní zlom, to se také nezdá. Kanadští fanoušci se nestačí divit, jejich země, velmoc, strádá. „Co se to děje?“ tážou se těsně před startem prestižního mládežnického turnaje Hlinka Gretzky Cup. Domácí reprezentace totiž v rámci přípravy v Edmontonu schytala debakl 0:6 od Česka.

Ať už se jednalo o jakoukoli věkovou kategorii, dřív bývalo zvykem, že podobné drtivé porážky spíš zámořský výběr Česku naděloval.

Stále jde sice jen o přípravu, i tak výsledek vyvolal rozruch, jen navázal na bolest ze tří porážek v play off v řadě na juniorských šampionátech, které Češi zapsali. „Nastal čas změn“; „Začínáme být trapní“; „Jak směšné!“ šíří se zpoza oceánu.

Podívejte se na góly z přípravného utkání mezi Kanadou a Českem (0:6)

Sílí kritika funkčnosti rozvojových programů, volá se po odchodech činovníků z řad národní asociace Hockey Canada. Pochopitelně nejen kvůli jedné víkendové prohře, která se ještě navíc sešla s porážkou juniorského výběru s Američany poměrem 2:7.

Připomeňme, že Kanada selhala na světovém šampionátu, kdy v zápase o bronz podlehla Norsku (2:3P), padla v olympijském finále s USA (1:2P), na dvacítkách hrála také jen o třetí místo. Osmnáctka skončila už ve čtvrtfinále.

K tomu ženy ztratily post úřadujících šampionek pod pěti kruhy i na osmnáctkách. Nelichotivou bilanci se pokusí alespoň v listopadu zvrátit na MS, na kterém loni skončily také „až“ druhé. To je zkrátka stále málo.

Hokejová osmnáctka rozdrtila Kanadu v přípravě na Hlinka Gretzky Cup

Nyní už v noci na úterý zahajuje drhnoucí „hokejová kolébka“ Hlinka Gretzky Cup. Ani na něm loni nezaujala, v semifinále prohrála s vítězi ze Spojených států.

V ikonické aréně Rogers Place, kde sídlí Edmonton Oilers s hvězdným Connorem McDavidem, vyzve v jednu ráno Švýcary. V těžké křeči, s jakou dohrávala hrubě nevydařený duel s Českem.

„Jakmile jsme jim dali druhý, třetí a čtvrtý gól, začali být frustrovaní a úplně upustili od své rychlé kombinační hry. Začali víc tahat puky, což nám pomohlo. Po dvou třetinách měli jedinou střelu ze slotu, z toho nejnebezpečnějšího prostoru. Vůbec jsem je tam nepouštěli,“ liboval si kouč Jaroslav Nedvěd.

Česká hokejová osmnáctka oslavuje drtivé vítězství 6:0 v přípravě nad domácí Kanadou.

V jeho sestavě se nevyskytují žádní mladíci, kteří by měli vynikat na nadcházejících draftech do NHL, naopak síla kanadské soupisky opět uhrane velkým počtem kandidátů na ty nejlepší pozice pro výběr nadějí.

Do první desítky bývají obsazováni například obránci Landon DuPont s Malikem L’Italienem nebo útočník Alexis Joseph. Ani oni ale výbuch neodvrátili. Byť až do 20. minuty ještě platil stav 0:1, poté se trefil útočník Adam Němec, český kapitán pro Hlinka Gretzky Cup. Následně ve 28. minutě Dominick Byrtus.

„Kanada už pak byla rozhozená a nevěděla, co s námi,“ líčil pro Hokej.cz poslední jmenovaný, zkušený bek. „Zkoušeli nás vyprovokovat různými krosčeky, pozdním dohráním a podobně. My se nenechali a férově jim to vrátili... Prohrát s Českem 0:6, to je pro ně trošku ponížení.“

Dominick Byrtus během utkání se Švýcarskem na loňském Hlinka Gretzky Cupu.

„Byl to kanár a perfektní zápas. Kluci měli obrovskou sílu a chuť, klobouk dolů před nima,“ doplnil Nedvěd, který si všímal, že ani za rozhodnutého stavu jeho svěřenci nepolevili, jen soustředěně pokračovali.

„Nebylo to tak, že jsme si začali dělat co chceme, pořád jsme věřili systému. Ukazuje to, že nejsme silní jen do útoku, ale máme i výbornou obranu a brankáře. Fungujeme výborně, všichni hrají všechno, jak se to v moderním hokeji dělá, pět lidí útočí a pět jich brání,“ přidal ještě Byrtus.

Společně s Nedvědem věří, že si stejné nasazení a kvalitu přenesou také na vyhlížené klání, tak trochu dorostenecký šampionát.

Hlinka Gretzky Cup 2026: Program, výsledky, česká nominace, kde sledovat

Loni na něm Češi skončili pátí, předtím brali dvě stříbra v řadě. A teď se nezdráhají přemítat nad zlatem, na nějž dosáhli jen jednou, před deseti lety.

„Podle mě všichni v týmu myslí na nejvyšší příčky, na první místo. A zápas s Kanadou nám jen dokázal, že to můžeme vyhrát,“ hlásí Byrtus.

Hokejisté turnaj otevírají už v pondělních 21 hodin proti dalšímu favoritovi z USA. A do ostré akce jistě vstupují s daleko lepší náladou než – ještě donedávna nedostižní – Kanaďané.

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