Hokejová osmnáctka na Hlinka Gretzky Cupu deklasovala Německo osmi góly

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Trenér české hokejové reprezentace do 18 let Jaroslav Nedvěd dává pokyny hráčům na kempu před odletem na Hlinka Gretzky Cup 2026 v kanadském Edmontonu. | foto: ČTK

Česká hokejová osmnáctka porazila ve druhém utkání na Hlinka Gretzky Cupu v Edmontonu německé soky 8:3 a odčinila úvodní porážku s Američany (4:6). Svěřenci kouče Jaroslava Nedvěda vedli po první třetině 3:0, do 35. minuty pak navýšili rozdíl ve skóre už na 6:0. Dvakrát se prosadil útočník Petr Hörnig.

Češi měli výborný vstup do duelu a po gólech Hörniga a Mareše vedli v osmé minutě 2:0. Do první přestávky se pak prosadil ještě Vaníček. Když se pak po návratu z kabin prosadili hned v úvodu druhé části Hartl s Poláškem, bylo prakticky rozhodnuto.

Ve 35. minutě přidal šestý zásah Vaňha a Bauera v německém brankovišti nahradil Nidens. Němci ještě do druhé pauzy dvěma góly snížili, více zdramatizovat zápas ale nezvládli. Ve třetí dvacetiminutovce se prosadil Němec, na odpověď Německa pak zareagoval Hörnig a třetí využitou přesilovkou Česka v utkání uzavřel skóre.

Shodně po třech bodech si v dresu vítězů připsali vedle Hörniga také obránce Lukáš Kachlíř (0+3) a forvard Maxmilián Mareš (1+2).

Nedvědův výběr si vítězstvím uchoval reálné naděje na postup do semifinále. Třetí zápas, jímž zakončí skupinu, čeká české mladíky ve středu, kdy nastoupí proti Finsku. Utkání začne ve 23:00 SELČ.

Ivan Hlinka Memorial Cup
4. 8. 2026 21:00
Česko Česko : Německo Německo 8:3 (3:0, 3:2, 2:1)
Góly:
05:14 Hörnig (Byrtus)
07:07 Mareš (Kučera)
14:35 Vaníček (Hartl, Kachlíř)
20:34 Hartl (Mareš, Kachlíř)
22:31 Polášek (Suchý, Blengino)
34:11 Vaňha (Kachlíř, Mareš)
44:29 Němec (Šejc, Hörnig)
52:55 Hörnig (Gombár, Byrtus)
Góly:
36:18 Schwarz (Ludwig, Kretzschmar)
39:20 Calce (Schreiber)
46:57 Ullmann
Sestavy:
Štěpánek (Martínek) – Gombár, Kachlíř, Byrtus, Andrle, Jordán, Žuffa, Tomka – Vaňha, Mareš, Hartl – Němec, Šejc, Hörnig – Kučera, Vaníček, Kovář – Suchý, Blengino, Polášek – Viedemann.
Sestavy:
Bauer (35. Nidens) – Schreiber, Hordt, Hanzek, Pellizzari, Kretzschmar, Weckener, Sinner – Calce, Bloch, Schneider – Ludwig, Schwarz, T. Hartmann – Mähler, Ullmann, Sender – N. Hartmann, Martinovic, Onderko – L. Lamprecht.

Rozhodčí: McCraken, Jobin-Manseau – Howes, Bujold-Roux (CAN)

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Témata: Jaroslav Nedvěd

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