Hokejová osmnáctka porazila Slovensko a na Hlinka Gretzky Cupu skončila pátá

Autor:
  18:34
Česká hokejová reprezentace do 18 let porazila ve svém posledním zápase na Hlinka Gretzky Cupu Slovensko 5:2 a obsadila konečné páté místo. Dvě branky vítězů vstřelil v Brně plzeňský obránce Jiří Kamas.

Hlinka Gretzky Cup hokejistů do 18 let: utkání o 5. místo. Čeští hokejisté slaví výhru nad Slovenskem. | foto: ČTK

Tým Jana Tomajka neobhájil dvě předchozí stříbrné medaile. Na turnaji, který se poprvé hrál v Brně, ve skupině porazil nejprve Švýcarsko 6:2, ale prohry s Finskem 1:4 a Kanadou 0:5 je z bojů o cenné kovy vyřadily.

V dnešním duelu se Slovenskem, které obsadilo třetí místo ve skupině B v Trenčíně za Švédskem a USA, si mladí Češi chtěli spravit chuť i bilanci. A to se jim povedlo.

V brance dostal poprvé na turnaji příležitost Marek Sklenička a než si poprvé sáhl na puk, vedl český tým 1:0 po nájezdu Švancary. Druhý gól přidal v závěru prvního dějství Kamas a korunoval pak herní i bruslařskou převahu domácího celku.

V druhém dějství Česko rychle odpovědělo na snížení Slováků zásluhou Tomka a pak bez potíží ubránilo pětiminutové oslabení při vyloučení Řípy. Ve třetí třetině se projevila herní dominance Tomajkova výběru, jenž přidal další dva góly a dovedl duel do vítězného konce.

Od 19:00 jsou na programu semifinále. V Brně se odehraje zámořské derby Kanada - USA a v Trenčíně skandinávské Švédsko - Finsko.

Hlinka Gretzky Cup hokejistů do 18 let v Brně a Trenčíně:

O 5. místo:
Česko - Slovensko 5:2 (2:0, 1:1, 2:1)
Branky: 19. a 53. Kamas, 2. Švancar, 33. Tomek, 49. Maxa - 26. Ozogány, 55. Lukáčik.

O 7. místo:
Švýcarsko - Německo 5:2 (2:0, 1:2, 2:0)
19:00 semifinále: Kanada - USA (Brno), Švédsko - Finsko (Trenčín).

Vstoupit do diskuse
title=Tipsport - partner programu
Přerov vs. TychyHokej - - 15. 8. 2025:Přerov vs. Tychy //www.idnes.cz/sport
Živě1:0
  • 1.85
  • 3.00
  • 5.00
Zug vs. Motor ČBHokej - - 15. 8. 2025:Zug vs. Motor ČB //www.idnes.cz/sport
Živě0:1
  • 1.45
  • 4.99
  • 5.29
Pardubice vs. LandshutHokej - - 15. 8. 2025:Pardubice vs. Landshut //www.idnes.cz/sport
15. 8. 20:00
  • 1.03
  • 15.20
  • 21.00
Program a výsledky
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Výsledky

Nejčtenější

Za šest týdnů jsem ztratil vše, na čem jsem pracoval celý život. Vrána o NHL i Spartě

Premium

Na tento moment dlouho čekal. Až na konci minulého týdne vzal do ruky pero a pár vlnkami podškrábl dvouletou úmluvu s Linköpingem. Ačkoliv dál doufal v NHL, nakonec hokejový útočník Jakub Vrána...

OBRAZEM: Benefice za Buchtelu dojímala i bavila, hráli Nečas, Dostál či Gudas

Slzy i úsměvy. Charitativní hokejové Utkání Ondřeje Buchtely v sobotu vzdalo hold předčasně zesnulému obránci a vyprodalo chomutovskou arénu. Čestné úvodní buly vhodila maminka talentovaného hráče,...

Návraty s pukem? Zákaz. Hokejová novinka se v prodlouženích dotkne i českých klubů

Hokej reaguje, na evropské scéně se testuje další nové pravidlo. Liga mistrů po dohodě s mezinárodní federací IIHF v nadcházející sezoně zakáže hráčům vycouvat s pukem z útočného pásma při...

Zemřel – a povstal! Zesnulý obránce Buchtela „dal“ gól, poklonily se mu hvězdy

Zemři a povstaň! Heslo vytetované do kůže hokejisty Ondřeje Buchtely se naplnilo v sobotu v chomutovské aréně. Po pěti letech od předčasného úmrtí talentovaného obránce skandovali fanoušci jeho...

Čech znovu zářil v bráně, hokejové hvězdy překvapil. Byl fantastický, smekl Fiala

Bývalý fotbalový brankář Petr Čech přispěl v hokejové exhibici v Curychu k vítězství výběru hvězd NHL nad domácím vítězem švýcarské ligy a Ligy mistrů 10:3. Třiačtyřicetiletý rekordman v počtu startů...

Hokejová osmnáctka porazila Slovensko a na Hlinka Gretzky Cupu skončila pátá

Česká hokejová reprezentace do 18 let porazila ve svém posledním zápase na Hlinka Gretzky Cupu Slovensko 5:2 a obsadila konečné páté místo. Dvě branky vítězů vstřelil v Brně plzeňský obránce Jiří...

15. srpna 2025  18:34

NHL zavelela, Švédové zrušili tradici. Nesmí spolu trénovat, na vině olympiáda

Jeden po druhém zapózovali fotografům. S vlajkou kolem ramen, také ve žlutém i tmavě modrém dresu s číslem 26 a nápisem MILANO. Zůstalo jen u zkoušení oblečení a přátelského poklábosení. I když byli...

15. srpna 2025  15:16

Valach si návrat do Chomutova užil, ale přiznal: Bývalí majitelé mi dluží, vypařili se

V hokejovém Chomutově zažil jednu z nejlepších sezon v kariéře. I tu nejsložitější, obtěžkanou dluhy a blbou náladou. Před pár dny se Juraj Valach, statný Slovák s pohnutým osudem, na pirátský...

15. srpna 2025  14:36

Omluva finského vyvrhele. V Rusku ho držely peníze: Ale už jsem lepším člověkem

V KHL strávil šest sezon. Neodešel ani poté, co vojska prezidenta Vladimira Putina začala pustošit Ukrajinu. Ruskou anabázi ukončil až před rokem, teď se vrátil do rodné země, posílil druholigový...

15. srpna 2025  13:46

Hoši, vy tu trénujete v mlze? Olomoucká posila Stella o plechárně i Jágrovi

Příchodem beka Jakuba Siroty z americké univerzitní ligy NCAA objevila hokejová Olomouc zajímavou cestu pro získávání nových talentů. Sirota udělal za dva roky v Česku obrovský progres a od nové...

15. srpna 2025  12:34

Fantasy Premier League 2025/26: novinky z populární online hry. A kolik stojí Češi?

V pátek 15. srpna odstartuje nový ročník anglické fotbalové ligy a s ním i jeho oblíbená virtuální verze. Fantasy Premier League je fenomén, který každoročně pohltí přes deset milionů fanoušků po...

15. srpna 2025  8:56

Hokejisté Sparty i Plzně v přípravě opět vyhráli, Brno podlehlo ve Zlíně

Hokejisté Sparty i Plzně udrželi v přípravě na extraligu neporazitelnost. Pražané zdolali v Poděbradech Hradec Králové 2:0 a připsali si třetí vítězství. Plzeň přehrála v západočeském derby Karlovy...

14. srpna 2025  20:37

Trapný rozchod. Klub se rozloučil s hráčem přes Instagram, ten o tom nevěděl

Rozchody můžou mít různou formu, ve většině případů se jedná o bolestivou záležitost. Aby o konci vztahu ale jedna ze stran nevěděla, to je o to smutnější. Přesně takovou situaci zažil ve švédské...

14. srpna 2025  13:15

Nemá cenu brečet! Prokletá koncovka s Kanadou zamrzela, Poletín stál na hlavě

Premiéra nového realizačního týmu u hokejové reprezentace do 18 let nevyšla podle představ. Tým Jana Tomajka na Hlinka Gretzky Cupu v Brně nepostoupil do semifinále, a neobhájí tak loňské stříbro. O...

14. srpna 2025  10:25

Ten kluk je fakt dobrej! Gólový talent zrodila pandemie, dá mu šanci Kometa?

Z českých útočníků na probíhajícím Hlinka Gretzky Cupu hokejistů do 18 let v Brně je nejmladší, přesto se příležitostně objevuje v přesilovkové sestavě. Nebojácně napadá u mantinelu, nezdráhá se jít...

14. srpna 2025  9:26

Bolístky pod kontrolou: Vyhrajte dětské náplasti Cosmos s Prasátkem Peppou
Bolístky pod kontrolou: Vyhrajte dětské náplasti Cosmos s Prasátkem Peppou

I drobné odřeniny a škrábance mohou být pro děti velké drama. Zúčastněte se proto naší soutěže a vyhrajte limitovanou edici dětských náplastí...

Kaše doléčuje koleno. Litvínovu věří a cílí na olympiádu: Je to obrovský sen

Letos se kvůli zdravotním šrámům omluvil z účasti na mistrovství světa, o největší akci nadcházející hokejové sezony chce útočník Ondřej Kaše zabojovat. Olympiáda, které se po dvanácti letech...

14. srpna 2025  7:30

České naděje na Hlinka Gretzky Cupu držel Poletín, ale Kanada se v závěru rozstřílela

Česká hokejová reprezentace do 18 let prohrála závěrečné utkání skupiny A v Brně na Hlinka Gretzky Cupu s Kanadou 0:5, poté co čtyři góly inkasovala v posledních deseti minutách. V tabulce skočila na...

13. srpna 2025  22:52

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.