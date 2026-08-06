Měli jsme na medaili, mrzí Nedvěda. Hlavní vada? Psychika, osmnáctku rozložily góly

„Na turnaji jsme neuměli zareagovat, když jsme inkasovali,“ zhodnotil působení v úvodní fázi kouč Jaroslav Nedvěd. „Ačkoli jsme se o tom bavili, jakmile jsme dostali gól, hra se nám na 15 až 20 minut úplně rozpadla a zhroutila.“
Proti Suomi se přitom národní tým prosadil hned po 68 sekundách díky Melicharu Kovářovi. Začal slušně, aktivně napadal, jenže soupeř vyrovnal, ještě před přestávkou otočil a následně už se Češi vezli. Dva góly v úvodní pětiminutovce druhé třetiny je dostaly do kritické situace.
Podobně jako s Američany, proti nimž se sice do vedení ani nedostali, ale opět je potopila úvodní pasáž z druhé části, v níž během čtyř minut kapitulovali hned třikrát, až na 1:5.
|
Finové vystavili osmnáctce stopku. Češi si semifinále Hlinka Gretzky Cupu nezahrají
„Z tak velké ztráty se potom zápasy těžko otáčejí,“ prohodil Nedvěd.
„Zase Amerika nás ale přehrávala, teď jsme naopak hráli lépe než Fini, akorát nám selhala koncovka,“ odmítal velkou podobnost mezi klíčovými zápasy útočník Jiří Gombár.
Přitom oba duely, když nepočítáme pohodlnou úterní výhru 8:3 nad outsiderem z Německa, ještě osmnáctka dokázala zdramatizovat.
Vždyť proti favorizovaným USA se v 51. minutě posunula z původního stavu 2:6 na dvoubrankový rozdíl. Se Seveřany, s nimiž sváděla přímou bitvu o druhé místo, a tedy o postup do semifinále, se ve 45. minutě dostala i do kontaktu, když Gombár z bekhendu krásně snížil na 4:5.
Podívejte se na povedený zásah útočníka Jiřího Gombára:
Tahle parádička Jiřího Gombára trestá chybu Finů a přibližuje nás na rozdíl jediného gólu! 🤯 pic.twitter.com/ThbbQ3sCQ9— Český hokej (@czehockey) August 5, 2026
„Cítili jsme euforii, možná jsme ale malinko polevili, protože jsme měli pocit, že nemáme kam spěchat a že zbývá dost času. To byl podle mě problém,“ připouštěl však Kovář.
„Když jsme se nakopli, spadlo to z nás, zvedli jsme si sebevědomí, najednou jsme začali vyhrávat souboje. Ale v mládežnickém hokeji se to hodně přelévá a my bohužel vždy spadli do díry,“ glosoval trenér. „Jsou to kluci, kterým je šestnáct, sedmnáct, budeme s nimi muset pracovat na tom, abychom byli konzistentní.“
Výborné výkony z přípravy, kde Češi mimochodem zničili nevídaným způsobem Kanadu 6:0, zůstávají v ústraní. Zatímco zámořský celek prošel hladce druhou skupinou A se skóre 20:8, hokejisté mají vícero problémů k řešení.
|
Začínáme být trapní. Kanada v těžké křeči, po ponížení od Čechů načíná domácí akci
Hlavní potíž nespočívala v zakončení, proti Finsku se opět kupily chyby zejména v obraně. Chyběl důraz před vlastní brankou. A obecně se nedařilo ani gólmanům, Jaroslav Martínek po nejistém výkonu s Američany tentokrát například inkasoval gól z úhlu od Torvinena, v prostředním dějství mu pak přes lapačku prošla Kokkonenova střela.
„Za celou přípravu jsme nedostali gól,“ zmínil opět Nedvěd s odkazem i na dvě červencové výhry nad Švýcary v poměru 2:0 a 4:0.
„Právě během přípravy jsme měli čtrnáct dní na výběr jedničky a dvojky, ale nevěděli jsme, jak kluci budou reagovat na gól. Je to o psychice, stabilitě a vyzrálosti. Jak jsme načapali a vymazali Kanadu, která dnes dominuje, teď jsme nedokázali reagovat my.“
Aneb občas příprava nejen nemusí pomoct, ale může se i ve zlé obrátit.
|
Hlinka Gretzky Cup 2026: Program, výsledky a kde sledovat
„Prostě nám sedla. Ani si nemyslím, že bychom se nedokázali oklepat z toho, když inkasujeme,“ rozporoval Kovář. „Ale když jsme branek dostali víc po sobě, už to bylo těžké. Jsme ještě mladí, nemáme zkušenosti a hlava s tím dokáže zacloumat.“
Je to právě psychika, na kterou Nedvěd nejčastěji poukazoval a kterou by chtěl i směrem k jarnímu světovému šampionátu vyladit. Už teď si totiž se svěřenci dělal medailové ambice.
„Šli jsme do turnaje s tím, že ho vyhrajeme,“ líčil Kovář. „Měli jsme na to, je to smůla.“ A obdobně hovořil i Gombár, šéf střídačky pak mluvil o zklamání.
Přes něj se teď mladíci musí přenést. Ačkoli víkendové medailové boje budou sledovat jako diváci, ještě je čeká zápas o páté místo právě se zmiňovanými Švýcary, s nimiž se dobře seznámili v povedené přípravě.
|
Roste Česku generační talent? Šikovný bek je nejlepší v ročníku, připomíná Galvase
Alpská země ovšem ve skupině zdolala Švédy (7:6) a přispěla k jejich nečekanému pádu až na čtvrté místo ve skupině. O medaile se tak utkají Kanada s Finskem a USA se Slovenskem.
To Nedvědovu partu teď potká ještě jedna zkouška odolnosti. A nepřistupuje k ní vůbec rezignovaně. Právě naopak.
„Pořádně zregenerujeme, abychom se co nejlíp připravili, Švýcaři jsou kvalitní, ale máme dost dobrou šanci aspoň to páté místo urvat,“ ví Kovář. A Gombár jen doplnil: „Když už to nevyšlo, tak chceme aspoň něco, určitě budeme makat na sto procent.“
Poslední vystoupení na letošním Hlinka Gretzky Cupu čeká české mladíky v Edmontonu v noci na sobotu, duel se Švýcary odstartuje ve tři ráno tuzemského času.