Soupeře nemáme načtené, vaříme z vody. Češi zahájí domácí akci, bez hlavní hvězdy

  14:05
Dvojnásobní stříbrní obhájci opět vyráží do akce. A poprvé v Brně, kam expanduje prestižní mládežnický turnaj Hlinka Gretzky Cup. Česká hokejová osmnáctka domácí putování načne večerním kláním proti Švýcarsku (19.00), patrně jednomu z mála soupeřů, které dobře poznala už v přípravě. S cílem potřetí v řadě zaútočit na medaili. Musí se ale obejít bez své hlavní hvězdy – Šimona Katolického.
Čeští a američtí hokejoví mladíci v šarvátce během přípravného utkání před Hlinka Gretzky Cupem v Brně. | foto: ČTK

Sedmnáctiletého vytáhlého forvarda staví prestižní zámořské servery a experti na pozice v prvním kole nadcházejícího draftu do NHL.

Hned zkraje startující sezony se ovšem vítěz finské ligy do 18 let, který v průběhu uplynulého ročníku posbíral 52 bodů ve třiceti zápasech, neukáže. Ve špatný čas se ozval „slepák“ a největší talent mladého výběru musel na operaci.

Trenér české hokejové osmnáctky Jan Tomajko

„Chybět nám bude zejména kvůli důrazu před brankou a gólům,“ zalitoval nad Katolického vynucenou absencí nový hlavní kouč Jan Tomajko, který na střídačce nahradil úspěšného kolegu Davida Čermáka.

Svěřenci jeho nástupce teď ve skupině A vedle Švýcarska postupně narazí ještě na Finsko (úterý, 19.00) a jako vždy našlapanou Kanadu (středa, 20.00), která turnaj od roku 2008 nevyhrála jen třikrát. Jednou jejich dominanci mimochodem přerušili také Češi (2016).

Poslední dva roky už ale ve finále proti národnímu týmu patřily právě zámořské velmoci. Předloni v Břeclavi, loni v Edmontonu. Dojde na třetí vzájemný duel o zlato?

Hokejová osmnáctka podlehla ve finále Hlinka Gretzky Cupu těsně Kanadě

„Do turnaje jdeme s pokorou, ne s tím, že ho jasně vyhrajeme,“ reaguje Tomajko. „Chceme hrát tak, jak jsme trénovali. Můžeme dopadnout jakkoli, ale spokojení budeme, když pro vítězství uděláme maximum.“

Stanoveným cílem je postup do semifinále, tedy obsazení jedné ze dvou prvních příček ve skupině.

Ovšem mimo Švýcarska, s nímž se ke konci července utkali dvakrát, půjde o boj s celky, které Tomajko a spol. příliš neznají.

„Jasnou představu o síle soupeřů ani turnaji nemám,“ přiznává devětačtyřicetiletý kouč, který opustil extraligovou Olomouc. „Protivníky načtené nemáme, naposledy jsem je viděl loni na podzim v kategorii do sedmnácti let. V tomto směru budeme tak trochu vařit z vody.“

Americký brankář Brady Knowling, útočník Jaxon Williams a obránce Alofa Tunoa Ta’amu se snaží vypořádat s českým útočníkem Petrem Tomkem během přípravného utkání před startem Hlinka Gretzky Cupu v Brně.

V sobotu Češi při poslední zkoušce před akcí ještě poznali sílu Američanů (3:4), kteří figurují ve druhé skupině, ve skromnějších podmínkách slovenského Trenčína.

„My chtěli reagovat na rostoucí prestiž. Ačkoli turnaj dříve pravidelně hostila Břeclav, panovala s ní spokojenost a patří jí poděkování, chtěli jsme se teď posunout dál,“ vysvětluje změnu dějiště sportovní manažer reprezentací Milan Hnilička. „Jihomoravský region byl stále ideální, Brno je tradiční hokejové město a Kometa se k nám vždy chovala pěkně.“

Milan Hnilička

Na návštěvu do arény úřadujícího extraligového mistra dorazí i skauti a manažeři z NHL.

Z českého výběru si asi nejvíc budou všímat sparťanského forvarda Filipa Nováka či produktivního domácího odchovance Michala Hartla. V obraně vyčnívá třeba jméno patnáctiletého Lukáše Kachlíře z Liberce. Post brankářské jedničky obsadí někdo z vyrovnaného tandemu Martin Psohlavec (Karlovy Vary), František Poletín (Lahti).

„Parta se tvořila už na soustředění v Kravařích, Švýcary jsme podle mě v obou přípravných zápasech přehráli, takže s výsledky spokojení nejsme,“ vracel se útočník Petr Tomek k vítězství 3:2 po prodloužení a prohře 3:4 s první turnajovou překážkou. „Teď je snad zvládneme porazit.“

„Sice je to má první akce ve funkci, ale z týmu mám zatím velmi dobrý pocit, přístup kluků se mi líbí, panuje dobrá atmosféra,“ líčí Tomajko. „Něco jsme odtrénovali a teď to chceme prodat.“

