České naděje na Hlinka Gretzky Cupu držel Poletín, ale Kanada se v závěru rozstřílela

  22:52
Česká hokejová reprezentace do 18 let prohrála závěrečné utkání skupiny A v Brně na Hlinka Gretzky Cupu s Kanadou 0:5, poté co čtyři góly inkasovala v posledních deseti minutách. V tabulce skočila na třetím místě, do semifinále nepostoupila a neobhájí stříbrné medaile z loňského turnaje v Edmontonu.
Čeští hráči smutní po prohraném zápase s Kanadou na Hlinka Gretzky Cupu.

Čeští hráči smutní po prohraném zápase s Kanadou na Hlinka Gretzky Cupu. | foto: ČTK

Kanadští hráči slaví trefu proti Česku v utkání Hlinka Gretzky Cupu.
František Poletín zasahuje proti Kanadě v utkání Hlinka Gretzky Cupu.
Kanaďané slaví trefu proti Česku na Hlinka Gretzky Cupu.
Kanaďan Liam Ruck slaví trefu proti Česku na Hlinka Gretzky Cupu.
V pátek budou Češi hrát v Brně jen o páté místo se Slovenskem, které skončilo třetí v trenčínské skupině B. Duel začne v 15.30.

Ve středečním odpoledním utkání zdolali mladí Švýcaři v prodloužení Finsko 4:3 a pomohli tak domácímu výběru v tom, že k postupu mezi čtyři nejlepší by mu stačila jakákoliv výhra nad Kanadou, tedy i v prodloužení či po nájezdech.

Domácí tým vstoupil do utkání aktivně, dobrým napadáním eliminoval kombinační sílu zámořského celku, ale kapituloval ve 12. minutě po střele Liama Rucka.

Brankář František Poletín inkasuje v duelu s Kanadou na Hlinka Gretzky Cupu, překonává ho Liam Ruck.

Ve druhé třetině byl na pět minut a do konce utkání vyloučen Kanaďan Žilkin, jenže čeští mladíci přesilovku nevyužili a pak se museli bránit náporu soupeře. Při něm podržel domácí tým výbornými zákroky gólman Poletín a před posledním dějstvím držel naději na zvrat.

Českým hráčům v něm ale chyběl větší klid v koncovce a lepší finální přihrávka. V 51. minutě měl velkou šanci Trefný, jenže minul. Rozhodnutí přišlo o chvíli později, kdy Edwards překonal po objetí brány Poletína. Kanaďané si pak výhru pojistili dalšími trefami a zakončili skupinu bez porážky.

Semifinálové dvojice Hlinka Gretzky Cupu tvoří Kanada s USA a Švédsko s Finskem. Oba zápasy se hrají v pátek od 19.00 v Brně a Trenčíně, v sobotu jsou ve stejných městech od 17 hodin na programu finále a duel o 3. místo.

Hlinka Gretzky Cup hokejistů do 18 let:

Skupina A (Brno)
Česko - Kanada 0:5 (0:1, 0:0, 0:4)
Branky: 12. a 57. L. Ruck, 52. Edwards, 55. Rudolph, 60. Di Iorio.

Finsko - Švýcarsko 3:4 v prodl. (0:0, 1:1, 2:2 - 0:1)

Konečná tabulka

Tým Z V VP PP P S B
1. Kanada 3 3 0 0 0 19:4 9
2. Finsko 3 1 0 1 1 10:10 4
3. Česko 3 1 0 0 2 7:11 3
4. Švýcarsko 3 0 1 0 2 7:18 2

Skupina B (Trenčín)
USA - Německo 8:1 (3:0, 2:0, 3:1)
Švédsko - Slovensko 7:0 (2:0, 2:0, 3:0)

Tabulka

Tým Z V VP PP P S B
1. Švédsko 3 3 0 0 0 22:3 9
2. USA 3 2 0 0 1 17:9 6
3. Slovensko 3 1 0 0 2 4:13 3
4. Německo 3 0 0 0 3 1:19 0
