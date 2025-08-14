Nemá cenu brečet! Prokletá koncovka s Kanadou zamrzela, Poletín stál na hlavě

Rozhodla o tom středeční prohra 0:5 s favorizovanou Kanadou, se kterou národní tým držel krok dvě třetiny. V závěrečné části se ale zámořský celek rozstřílel.
„Kousá se to těžko, nicméně dáme hlavy nahoru, nemáme se za co stydět. Zklamaní jsme ale hodně,“ smutnil kapitán Ondřej Ruml.
Čechy dlouho držel brankář František Poletín. „V určitých fázích stál na hlavě, ten výsledek hlavně je pro něj až příliš krutý,“ mrzelo asistenta trenéra Ladislava Šmída.
České naděje na Hlinka Gretzky Cupu držel Poletín, ale Kanada se v závěru rozstřílela
Nadstavba od spoluhráčů v ofenzivě totiž nepřišla. Trápili se už v utkání proti Finům (1:4), kde se ujala jediná střela. Na kanadského gólmana Gavina Bettse pak vyzrát nedokázali.
„Před zápasem jsme si říkali, abychom za modrou vše stříleli a snažili se to dorážet, bohužel se nám to v první třetině nedařilo plnit. Pak už to bylo lepší, ale nedali jsme gól, to byl náš největší problém,“ vystihl Ruml.
„Do šancí jsme se dostali, ale doplatili jsme na koncovku. Nedostávali jsme se ani k dorážkám, a tím pádem jsme nemohli myslet na úspěch,“ přitakal Šmíd.
I tak ale po 51 minutách ztráceli čeští mladíci jedinou branku a drželi naději na úspěch proti favoritovi.
„Soupeř měl více šancí, ale my jsme cítili, že máme na zvrat. Ale ztráceli jsme obrovské množství puků, s čímž proti tak kvalitnímu mužstvu nemůžeme uspět,“ dodal Šmíd.
Nově složený realizační tým tak nedokázal navázat na předchozí výsledky trenéra Davida Čermáka, pod kterým získalo Česko stříbrné medaile na posledních dvou turnajích.
„Nemá cenu nad tím brečet, to je prostě hokej. Byly tam dobré i špatné věci, ale z těch se dá poučit,“ hledal i pozitiva bývalý obránce.
Český tým by nyní rád napsal za turnajem alespoň vítěznou tečku. V pátek od 15.30 se utká se Slovenskem o páté místo.
„Slováky známe z předchozích věkových kategorií, hrají podobně jako Finové, jsou houževnatí a proti nám budou extra motivovaní. Očekávám bruslivý a soubojový hokej,“ přibližoval Ruml.