Přes Kanadu do semifinále? Ani výhra nemusí stačit. Klukům ale věřím, říká Šmíd

  12:52
Stačilo, aby lépe zvládli úterní duel s Finskem a poslední skupinové klání s Kanadou by bylo pouze formalitou. Čeští hokejisté do 18 let ale proti Seveřanům ztráceli, prohráli 1:4 a proti zámořskému favoritovi se pokusí o počin, jenž se blíží zázraku.
Zraněný Ben Stefan Reisnecker (uprostřed) opouští led v utkání Hlinka Gretzky...

Zraněný Ben Stefan Reisnecker (uprostřed) opouští led v utkání Hlinka Gretzky Cupu proti Finsku. | foto: ČTK

Václav Nedorost smutní po prohře Česka s Finskem na Hlinka Gretzky Cupu.
Kanadští hokejisté do 18 let slaví gól proti Švýcarsku. Zprava Ethan Belchetz,...
Čeští hokejisté litují inkasovaného gólu od soupeřů z Finska na Hlinka Gretzky...
Finští hokejisté se radují z gólu do sítě Česka na Hlinka Gretzky Cupu.
A to z více důvodů.

Odpoledne budou Češi fandit Švýcarům, aby Finy zaskočili a ideálně je i porazili. Pak by stačilo, aby svěřenci Jana Tomajka získali ve středu více bodů než Finové – i kdyby se mělo jednat třeba o jediný bod za prohru v prodloužení/nájezdech.

Švýcarsko ale zatím na turnaji se skóre 3:15 značně zaostává, takový scénář se tak jeví při nejmenším nepravděpodobně. Když Finové vyhrají v základní hrací době, nastává následující...

Komplikace pro obhajobu stříbra. Češi na Hlinka Gretzky Cupu podlehli Finsku

Češi musí porazit Kanadu za tři body. A minimálně o tři góly. Jakákoliv další varianta je pošle pouze do boje o páté místo.

Šlo by o neúspěch, jelikož čeští mladíci nechyběli v semifinále prestižního srpnového turnaje tři roky po sobě, v posledních dvou letech dokonce pokaždé brali stříbro.

Čech Michal Hartl v utkání Hlinka Gretzky Cupu proti Finsku.

V obou případech ve finále nestačili, hádejte, na koho?

Kanadu.

Ta totiž na Hlinka Gretzky Cupu dominuje už celou věčnost. Aktuálně drží zlatý hattrick, na posledních 15 akcích, kterých se zúčastnila (jednou neodcestovala kvůli strašákovi jménem covid), jen jednou chyběla ve finále. A hned třináct z nich vyhrála.

Ani letos to nevypadá, že by plánovala něco měnit. Soupisku má pořádně našlapanou. Obránce Keaton Verhoeff by měl být dvojkou draftu po výjimečném Gavinu McKennovi, další jedinci jako Lin, Rudolph, Carels, Belchetz, Preston nebo Lawrence cílí minimálně na první dvacítku.

Kanadští hokejisté do 18 let slaví gól proti Švýcarsku. Zprava Ethan Belchetz, Colin Fitzgerald, Giorgos Pantelas a Alessandro Di Iorio.

A takový Pascal DuPont, další z výjimečných zadáků, by měl ovládnout dražbu talentů za dva roky.

Naopak Češi tentokrát nemají v kádru obrovsky zvučná jména, sází spíše na skupinu hbitých, drobnějších hráčů, kteří by měli dělat problémy soupeřům hlavně svým pohybem. A také jsou vůbec nejmladším týmem na turnaji.

„Já v náš tým ale věřím, proto jsme si ho vybrali. Je kvalitní a můžeme hrát s kýmkoli. Už jsme spolu nějakou dobu a kluci by si měli věřit. Doufám, že budou od osmi hodin ready, abychom ten postup udělali,“ hlásil pro hokej.cz asistent trenéra Ladislav Šmíd.

Soupeře nemáme načtené, vaříme z vody. Češi zahájí domácí akci, bez hlavní hvězdy

Sám v Kanadě bydlí, pracuje u juniorského týmu Edmonton Oil Kings, pomáhal také Patriku Augustovi na šampionátu dvacítek. A na něm shodou okolností Češi přemohli ve čtvrtfinále právě zámořského favorita a pronikli mezi nejlepší čtyřku.

O to samé se pokusí také ve středu večer.

„Já si myslím, že pro kluky nemůže být nic lepšího. Nevím, jestli si to uvědomují, ale hrát s Kanadou o postup do semifinále? To je prostě svátek,“ míní Šmíd.

13. srpna 2025

13. srpna 2025  12:52

