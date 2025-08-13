Přes Kanadu do semifinále? Ani výhra nemusí stačit. Klukům ale věřím, říká Šmíd

A to z více důvodů.
Odpoledne budou Češi fandit Švýcarům, aby Finy zaskočili a ideálně je i porazili. Pak by stačilo, aby svěřenci Jana Tomajka získali ve středu více bodů než Finové – i kdyby se mělo jednat třeba o jediný bod za prohru v prodloužení/nájezdech.
Švýcarsko ale zatím na turnaji se skóre 3:15 značně zaostává, takový scénář se tak jeví při nejmenším nepravděpodobně. Když Finové vyhrají v základní hrací době, nastává následující...
Komplikace pro obhajobu stříbra. Češi na Hlinka Gretzky Cupu podlehli Finsku
Češi musí porazit Kanadu za tři body. A minimálně o tři góly. Jakákoliv další varianta je pošle pouze do boje o páté místo.
Šlo by o neúspěch, jelikož čeští mladíci nechyběli v semifinále prestižního srpnového turnaje tři roky po sobě, v posledních dvou letech dokonce pokaždé brali stříbro.
V obou případech ve finále nestačili, hádejte, na koho?
Kanadu.
Ta totiž na Hlinka Gretzky Cupu dominuje už celou věčnost. Aktuálně drží zlatý hattrick, na posledních 15 akcích, kterých se zúčastnila (jednou neodcestovala kvůli strašákovi jménem covid), jen jednou chyběla ve finále. A hned třináct z nich vyhrála.
Ani letos to nevypadá, že by plánovala něco měnit. Soupisku má pořádně našlapanou. Obránce Keaton Verhoeff by měl být dvojkou draftu po výjimečném Gavinu McKennovi, další jedinci jako Lin, Rudolph, Carels, Belchetz, Preston nebo Lawrence cílí minimálně na první dvacítku.
A takový Pascal DuPont, další z výjimečných zadáků, by měl ovládnout dražbu talentů za dva roky.
Naopak Češi tentokrát nemají v kádru obrovsky zvučná jména, sází spíše na skupinu hbitých, drobnějších hráčů, kteří by měli dělat problémy soupeřům hlavně svým pohybem. A také jsou vůbec nejmladším týmem na turnaji.
„Já v náš tým ale věřím, proto jsme si ho vybrali. Je kvalitní a můžeme hrát s kýmkoli. Už jsme spolu nějakou dobu a kluci by si měli věřit. Doufám, že budou od osmi hodin ready, abychom ten postup udělali,“ hlásil pro hokej.cz asistent trenéra Ladislav Šmíd.
Soupeře nemáme načtené, vaříme z vody. Češi zahájí domácí akci, bez hlavní hvězdy
Sám v Kanadě bydlí, pracuje u juniorského týmu Edmonton Oil Kings, pomáhal také Patriku Augustovi na šampionátu dvacítek. A na něm shodou okolností Češi přemohli ve čtvrtfinále právě zámořského favorita a pronikli mezi nejlepší čtyřku.
O to samé se pokusí také ve středu večer.
„Já si myslím, že pro kluky nemůže být nic lepšího. Nevím, jestli si to uvědomují, ale hrát s Kanadou o postup do semifinále? To je prostě svátek,“ míní Šmíd.