Komplikace pro obhajobu stříbra. Češi na Hlinka Gretzky Cupu podlehli Finsku

Autor: ,
  22:28
Česká hokejová reprezentace do 18 let prohrála ve druhém utkání Hlinka Gretzky Cupu v Brně s Finskem 1:4. Seveřané rozhodli o výhře dvěma proměněnými přesilovkami ve druhé třetině. Domácí tým před téměř dvěma tisícovkami diváků snížil v 54. minutě zásluhou Petra Tomka, na to ale Finové odpověděli dalšími dvěma trefami a po porážce s Kanadou si připsali první vítězství na turnaji.
Čeští hokejisté litují inkasovaného gólu od soupeřů z Finska na Hlinka Gretzky...

Čeští hokejisté litují inkasovaného gólu od soupeřů z Finska na Hlinka Gretzky Cupu. | foto: ČTK

Zraněný Ben Stefan Reisnecker (uprostřed) opouští led v utkání Hlinka Gretzky...
Finští hokejisté se radují z gólu do sítě Česka na Hlinka Gretzky Cupu.
František Poletín inkasuje branku od Sama Alalauriho na Hlinka Gretzky Cupu.
Čech Michal Hartl v utkání Hlinka Gretzky Cupu proti Finsku.
5 fotografií

Tým trenéra Jana Tomajka si prohrou zkomplikoval obhajobu stříbrných medailí z posledních dvou ročníků. V tabulce má zatím tři body za výhru nad Švýcarskem 6:2, k postupu do pátečního semifinále musí ve středu od 20:00 porazit obhájce titulu a největšího favorita Kanadu a nebo spoléhat na pomoc Švýcarů v duelu s Finy.

„Musíme se z toho dobře vyspat a jít s čistou hlavou na Kanadu. Dnes rozhodly přesilové hry, které nám nešly. Málo jsme stříleli, puk nám chodil pomalu. Klukům nelze upřít bojovnost, ale Finové nás na konci zápasu dorazili dalšími dvěma góly,“ řekl České televizi trenér Tomajko.

Češi na úvod Hlinka Gretzky Cupu vyhráli, proti Švýcarům zářil patnáctiletý Kachlíř

Úvodní třetina se hrála ve svižném tempu, prvních pár střel Finů zlikvidoval brankář František Poletín, který na klubové úrovni působí v Lahti. Dostal přednost před Martinem Psohlavcem, jenž odchytal pondělní duel proti Švýcarsku.

Český tým si vytvořil několik brejkových příležitostí, ale gólově se neujal ani nájezd Dominika Řípy, ani Vojtěcha Švancary, který neproměnil trestné střílení po faulu na něj. První branku tak dali ve 25. minutě Finové v přesilovce: střelou z kruhu se prosadil Oscar Hemming. Seveřané převzali iniciativu, donutili Čechy chybovat a využili i další početní výhodu zásluhou Luky Arkka.

V poslední třetině určovali tempo hry mladí čeští hokejisté, chyběly jim ale přesnost a důraz ve finální fázi. Až šest minut před koncem snížil na 1:2 karlovarský útočník Tomek, závěr však Čechům nevyšel. Po dvou minutách dali Finové třetí gól a jejich výhru jistil střelou do prázdné branky Arko.

Vstoupit do diskuse
Program a výsledky
Výsledky

Nejčtenější

Za šest týdnů jsem ztratil vše, na čem jsem pracoval celý život. Vrána o NHL i Spartě

Premium

Na tento moment dlouho čekal. Až na konci minulého týdne vzal do ruky pero a pár vlnkami podškrábl dvouletou úmluvu s Linköpingem. Ačkoliv dál doufal v NHL, nakonec hokejový útočník Jakub Vrána...

OBRAZEM: Benefice za Buchtelu dojímala i bavila, hráli Nečas, Dostál či Gudas

Slzy i úsměvy. Charitativní hokejové Utkání Ondřeje Buchtely v sobotu vzdalo hold předčasně zesnulému obránci a vyprodalo chomutovskou arénu. Čestné úvodní buly vhodila maminka talentovaného hráče,...

Návraty s pukem? Zákaz. Hokejová novinka se v prodlouženích dotkne i českých klubů

Hokej reaguje, na evropské scéně se testuje další nové pravidlo. Liga mistrů po dohodě s mezinárodní federací IIHF v nadcházející sezoně zakáže hráčům vycouvat s pukem z útočného pásma při...

Zemřel – a povstal! Zesnulý obránce Buchtela „dal“ gól, poklonily se mu hvězdy

Zemři a povstaň! Heslo vytetované do kůže hokejisty Ondřeje Buchtely se naplnilo v sobotu v chomutovské aréně. Po pěti letech od předčasného úmrtí talentovaného obránce skandovali fanoušci jeho...

Čech znovu zářil v bráně, hokejové hvězdy překvapil. Byl fantastický, smekl Fiala

Bývalý fotbalový brankář Petr Čech přispěl v hokejové exhibici v Curychu k vítězství výběru hvězd NHL nad domácím vítězem švýcarské ligy a Ligy mistrů 10:3. Třiačtyřicetiletý rekordman v počtu startů...

Komplikace pro obhajobu stříbra. Češi na Hlinka Gretzky Cupu podlehli Finsku

Česká hokejová reprezentace do 18 let prohrála ve druhém utkání Hlinka Gretzky Cupu v Brně s Finskem 1:4. Seveřané rozhodli o výhře dvěma proměněnými přesilovkami ve druhé třetině. Domácí tým před...

12. srpna 2025  22:28

Ostravské derby se neuskuteční. Vítkovice proti Porubě kvůli viróze nenastoupí

Hokejisté Vítkovic neodehrají úterní přípravné utkání na ledě prvoligové Poruby. Ostravský extraligový klub na webu oznámil, že se duel neuskuteční z důvodu virózy v jejich týmu. Ohrožen je i...

12. srpna 2025  13:38

Obránkyně Lásková opouští zámoří, z elitní PWHL míří do Švédska

Česká reprezentační obránkyně Dominika Lásková se vrací ze zámoří do Evropy a v příští sezoně bude hrát za švédský tým SDE Hockey sídlící ve Stockholmu. Osmadvacetiletá hráčka dosud působila v...

12. srpna 2025  13:15

Skandál s bílým práškem i alkoholem bylo dno, ví Ružička. Teď sní o návratu do NHL

Že by se jeho hokejová kariéra opět ubírala správným směrem? Alespoň nyní to tak může působit. Slovenský útočník Adam Ružička má za sebou vydařenou sezonu v Rusku a sní o návratu do NHL, odkud musel...

12. srpna 2025  13:01

Odchovanec Dynama Nosek večer v Pardubicích ukáže slavný Stanley Cup

Do Pardubic po více než 20 letech opět dorazí Stanley Cup. Na Pernštýnské náměstí ho dnes večer doveze útočník Tomáš Nosek, který se v červnu radoval z triumfu v dresu týmu Florida Panthers.

12. srpna 2025  12:45

Stanley Cup se po 19 letech vrací do Brodu. Po Vašíčkovi ho přiveze Vaněček

Není to jen tak ledajaký pohár. Stanley Cup je nejprestižnější klubovou hokejovou trofejí na světě. Každý kluk po ní touží, ovšem jen málokomu se podaří ji skutečně vybojovat. Havlíčkův Brod ji ale...

12. srpna 2025  11:43

Amerika je priorita. Rutta chce zůstat v NHL, už kvůli olympiádě

Během benefičního Utkání Ondřeje Buchtely dal fanouškům naději, že by se jednou mohl vrátit do Chomutova, ale priorita to nyní pro mistra světa a dvojnásobného vítěze Stanley Cupu Jana Ruttu není. Po...

12. srpna 2025

Za šest týdnů jsem ztratil vše, na čem jsem pracoval celý život. Vrána o NHL i Spartě

Premium

Na tento moment dlouho čekal. Až na konci minulého týdne vzal do ruky pero a pár vlnkami podškrábl dvouletou úmluvu s Linköpingem. Ačkoliv dál doufal v NHL, nakonec hokejový útočník Jakub Vrána...

12. srpna 2025

Češi na úvod Hlinka Gretzky Cupu vyhráli, proti Švýcarům zářil patnáctiletý Kachlíř

Hokejová reprezentace do 18 let vstoupila vítězně do turnaje Hlinka Gretzky Cup, svěřenci trenéra Jana Tomajka v Brně porazili Švýcarsko 6:2. Hrdinou zápasu byl patnáctiletý obránce Lukáš Kachlíř,...

11. srpna 2025  21:56,  aktualizováno  22:07

Fantasy Premier League 2025/26: novinky z populární online hry. A kolik stojí Češi?

V pátek 15. srpna odstartuje nový ročník anglické fotbalové ligy a s ním i jeho oblíbená virtuální verze. Fantasy Premier League je fenomén, který každoročně pohltí přes deset milionů fanoušků po...

11. srpna 2025  15:39

Soupeře nemáme načtené, vaříme z vody. Češi zahájí domácí akci, bez hlavní hvězdy

Dvojnásobní stříbrní obhájci opět vyráží do akce. A poprvé v Brně, kam expanduje prestižní mládežnický turnaj Hlinka Gretzky Cup. Česká hokejová osmnáctka domácí putování načne večerním kláním proti...

11. srpna 2025  14:05

Dřina u jezer, steaky i squash s Hovim. Dostál se ve Finsku chystá na olympiádu

V zemi tisíce jezer, stranou ruchu, který nevyhledává, se hokejový brankář Lukáš Dostál v potu chystá na novou sezonu. „Sport, sport a zase sport. Jedním z důvodů, proč tak tvrdě trénuju, je...

11. srpna 2025  9:30

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.