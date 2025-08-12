Komplikace pro obhajobu stříbra. Češi na Hlinka Gretzky Cupu podlehli Finsku

Tým trenéra Jana Tomajka si prohrou zkomplikoval obhajobu stříbrných medailí z posledních dvou ročníků. V tabulce má zatím tři body za výhru nad Švýcarskem 6:2, k postupu do pátečního semifinále musí ve středu od 20:00 porazit obhájce titulu a největšího favorita Kanadu a nebo spoléhat na pomoc Švýcarů v duelu s Finy.
„Musíme se z toho dobře vyspat a jít s čistou hlavou na Kanadu. Dnes rozhodly přesilové hry, které nám nešly. Málo jsme stříleli, puk nám chodil pomalu. Klukům nelze upřít bojovnost, ale Finové nás na konci zápasu dorazili dalšími dvěma góly,“ řekl České televizi trenér Tomajko.
Úvodní třetina se hrála ve svižném tempu, prvních pár střel Finů zlikvidoval brankář František Poletín, který na klubové úrovni působí v Lahti. Dostal přednost před Martinem Psohlavcem, jenž odchytal pondělní duel proti Švýcarsku.
Český tým si vytvořil několik brejkových příležitostí, ale gólově se neujal ani nájezd Dominika Řípy, ani Vojtěcha Švancary, který neproměnil trestné střílení po faulu na něj. První branku tak dali ve 25. minutě Finové v přesilovce: střelou z kruhu se prosadil Oscar Hemming. Seveřané převzali iniciativu, donutili Čechy chybovat a využili i další početní výhodu zásluhou Luky Arkka.
V poslední třetině určovali tempo hry mladí čeští hokejisté, chyběly jim ale přesnost a důraz ve finální fázi. Až šest minut před koncem snížil na 1:2 karlovarský útočník Tomek, závěr však Čechům nevyšel. Po dvou minutách dali Finové třetí gól a jejich výhru jistil střelou do prázdné branky Arko.