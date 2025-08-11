Češi na úvod Hlinka Gretzky Cupu vyhráli, proti Švýcarům zářil patnáctiletý Kachlíř

Autor: ,
  21:56aktualizováno  22:07
Hokejová reprezentace do 18 let vstoupila vítězně do turnaje Hlinka Gretzky Cup, svěřenci trenéra Jana Tomajka v Brně porazili Švýcarsko 6:2. Hrdinou zápasu byl patnáctiletý obránce Lukáš Kachlíř, který si připsal dva góly a dvě asistence. Dvě branky vstřelil Šimon Bělohorský.
Česká radost během utkání se Švýcarskem na Hlinka Gretzky Cupu.

Česká radost během utkání se Švýcarskem na Hlinka Gretzky Cupu. | foto: ČTK

Dominick Byrtus během utkání se Švýcarskem na Hlinka Gretzky Cupu.
Trenér Jan Tomajko během utkání se Švýcarskem na Hlinka Gretzky Cupu.
Jiří Kamas se raduje během utkání se Švýcarskem na Hlinka Gretzky Cupu.
Lukáš Kachlíř během utkání se Švýcarskem na Hlinka Gretzky Cupu.
6 fotografií

Švýcaři se v Brně, kam se české dějiště turnaje přesunulo z Břeclavi, dostali v první třetině do vedení, když brankáře Martina Psohlavce překonal Tim Münger. Češi ale ještě v první třetině zásluhou Jiřího Kamase vyrovnali a ve druhé části utkání otočili.

Dařilo se zejména liberecké dvojici Kachlíř - Bělohorský, kteří se podíleli na čtyřech gólech. Branka na 4:1 byla nakonec připsaná Filipu Novákovi, jenž zřejmě tečoval Kachlířovu střelu. Švýcaři ve druhé části snížili na 2:5, ale poté skórovali Češi, opět se prosadil Kachlíř. Dominik Říha navíc neproměnil trestné střílení.

Lukáš Kachlíř během utkání se Švýcarskem na Hlinka Gretzky Cupu.
Jiří Kamas se raduje během utkání se Švýcarskem na Hlinka Gretzky Cupu.

„Ze začátku jsme zápas trošku podcenili, nebo do něj trošku špatně vstoupili. Dostali jsme první gól, ale myslím si, že jsme se poté vzpamatovali a předvedli slušný obrat,“ řekl kapitán týmu Ondřej Ruml pro Českou televizi. „Naše hra je postavená na aktivním výkonu obránců, ale ke konci už jsme si chtěli pohlídat výsledek. Ke konci druhé třetiny jsme si to sice vyloučením udělali trochu těžší, ale pak už to bylo dobré,“ dodal sedmnáctiletý bek.

Druhým soupeřem českého výběru, který na turnaji obhajuje druhá místa z předešlých dvou let, budou v úterý hráči Finska.

Hlinka Gretzky Cup hokejistů do 18 let:

Skupina A (Brno):
Česko - Švýcarsko 6:2 (1:1, 4:1, 1:0)
Branky: 23. a 35. Bělohorský, 29. a 50. Kachlíř, 12. Kamas, 31. F. Novák - 8. Münger, 35. Moser

Kanada - Finsko 5:3 (2:2, 1:0, 2:1)

Skupina B (Trenčín):
Německo - Švédsko 0:10 (0:4, 0:1, 0:5)
Slovensko - USA 3:6 (1:1, 1:2, 1:3)

Výsledky





