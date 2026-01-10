Galvas, objev pro NHL: Brácha mi závidí stříbro, já jemu zlato. Už ho strašně chci

Robert Rampa
  16:00
Pro zámoří se stal zřejmě největším objevem juniorského šampionátu. Jak jinak si vysvětlit, že obránce Tomáš Galvas už dvakrát prošel draftem do NHL bez povšimnutí? Na stříbrném turnaji v Minnesotě postavou menší, zato naprosto sebevědomý hokejista extraligového Liberce nasbíral devět bodů v sedmi zápasech.

Český obránce Tomáš Galvas zaujal na šampionátu skvělými výkony. Na jaře ho čeká třetí draft, prvními dvěma prošel bez povšimnutí. | foto: ČTK

Věříte, že jste kluby NHL už přesvědčil?
Doufám, udělal jsem maximum, aby to konečně vyšlo. Uvidíme, dvakrát se to nepovedlo. Já jel na mistrovství světa s tím, že chci udělat týmový úspěch, ale samozřejmě se tam taky jedete zviditelnit. Proto jsem se snažil udělat všechno.

Trenér Augusta řekl, že jste Američanům a Kanaďanům musel dominantní hrou otevřít oči.
S Kanadou je to vždycky strašně vyhrocené, jsou to ty nejlepší zápasy v obrovské rychlosti. Myslím, že jsem předvedl dobrý výkon. I tým se ukázal. Jsem spokojený a hlavně, že jsme je vyřadili.

Trenér Patrik Augusta o Galvasovi:

„Mně se na Tomáše ptala spousta kanadských novinářů, ale já je odkázal na skauty. Jsem přesvědčený, že nejde, aby si ho letos nikdo na draftu NHL nevzal. Nemůžou prohloupit. I proti Kanadě ukázal dominantní hru, tak to snad muselo lidem otevřít oči. Tomáš má jedinou nevýhodu, neumí anglicky. Ale to může dohnat. A jestli neprojde draftem, je něco špatně.“

Už vás stříbro přebolelo?
Pořád jsem trochu smutný, cílili jsme na zlato, a tak by to měl mít každý. Ale druhé místo je taky úspěch.

Co vám na stříbro řekl bratr Jakub, který hraje extraligu za Třinec?
Trochu mi medaili závidí, on ji z dvacítek nemá. Ale zase získal zlato na Hlinkově turnaji a to mu závidím já. Každý z nás má něco.

Co je víc?
Určitě... No... Asi zlatá. Já bych už někdy zlatou taky chtěl.

Možná byste mohli oba dostat šanci v kempu před mistrovstvím světa.
To by byl sen! Ale nezáleží jen na jednom turnaji, musím odvádět výkony i v extralize. Snad někdy tu šanci dostanu.

Jak se z extraligy přechází na juniorský šampionát?
No, je to něco odlišného. Juniorský šampionát je nahoru dolu, v extralize se hraje spíš pozičně. Juniorský turnaj je náročnější, ale měl jsem dobrou přípravu a za Liberec hraju hodně minut. Připravil jsem se.

V Liberci jste prakticky přehrál Radima Šimka, který jede na olympiádu.
Každý máme v týmu jinou roli, Šimi je z NHL zvyklý hlavně na defenzivní, v tom je jasná jednička. Já dostal možnost přesilových her, ale neřekl bych, že ho přehrávám. Za důvěru trenérů jsem samozřejmě moc rád.

Augusta se ptal: Hele, neměli by trochu přidat? A pak se junioři chytli kolem ramen

Jaký učitel to pro vás je?
Perfektní! Když něco potřebuju, za ním jdu jako za prvním. Má nejvíc zkušeností a olympiádu mu moc přeju, bude hrát výborně.

Díky tomu, že jste se zdrželi v Americe, jste se zatím nepřipojil k Liberci, přitom v pátek jste měl už hrát.
Trochu mi to narušilo plány, měl jsem mi malinké volno, jet za rodinou. Místo toho hned skočím do tréninku, ale co se dá dělat. Zase jsem v Minnesotě viděl NBA, kam nás vzali trenéři. Nelituju.

Vstoupit do diskuse
Ottawa v krizi. Po fiasku reaguje na fámy o hromadné nevěře, opora má osobní volno

Ottawa Senators střídají brankáře, Linus Ullmark (vpravo) jde do hry, Anton...

V noci schytali osmigólový příděl, zapsali třetí porážku v řadě a při boji v extrémně vyrovnané Východní konferenci jim utíkají pozice pro play off. Horší ale pro hokejisty Ottawy je, za jakých...

9. ledna 2026  16:10

Defenziva především. Zlín spoléhá na pevnou obranu - a začal vítězit

Kolínský Jaroslav Vlach a Pavel Sedláček ze Zlína se ohlíží za kotoučem.

Šest tříbodových výher ze sedmi zápasů, skóre 12:3 a čtyři čistá konta pro brankáře Daniela Hufa. Taková je domácí bilance hokejistů Zlína ve druhé polovině Maxa ligy. Zároveň se ukazuje, jakým...

9. ledna 2026  14:15

