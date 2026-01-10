Galvas, objev pro NHL: Brácha mi závidí stříbro, já jemu zlato. Už ho strašně chci

Věříte, že jste kluby NHL už přesvědčil?
Doufám, udělal jsem maximum, aby to konečně vyšlo. Uvidíme, dvakrát se to nepovedlo. Já jel na mistrovství světa s tím, že chci udělat týmový úspěch, ale samozřejmě se tam taky jedete zviditelnit. Proto jsem se snažil udělat všechno.
Trenér Augusta řekl, že jste Američanům a Kanaďanům musel dominantní hrou otevřít oči.
S Kanadou je to vždycky strašně vyhrocené, jsou to ty nejlepší zápasy v obrovské rychlosti. Myslím, že jsem předvedl dobrý výkon. I tým se ukázal. Jsem spokojený a hlavně, že jsme je vyřadili.
Trenér Patrik Augusta o Galvasovi:
„Mně se na Tomáše ptala spousta kanadských novinářů, ale já je odkázal na skauty. Jsem přesvědčený, že nejde, aby si ho letos nikdo na draftu NHL nevzal. Nemůžou prohloupit. I proti Kanadě ukázal dominantní hru, tak to snad muselo lidem otevřít oči. Tomáš má jedinou nevýhodu, neumí anglicky. Ale to může dohnat. A jestli neprojde draftem, je něco špatně.“
Už vás stříbro přebolelo?
Pořád jsem trochu smutný, cílili jsme na zlato, a tak by to měl mít každý. Ale druhé místo je taky úspěch.
Co vám na stříbro řekl bratr Jakub, který hraje extraligu za Třinec?
Trochu mi medaili závidí, on ji z dvacítek nemá. Ale zase získal zlato na Hlinkově turnaji a to mu závidím já. Každý z nás má něco.
Co je víc?
Určitě... No... Asi zlatá. Já bych už někdy zlatou taky chtěl.
Možná byste mohli oba dostat šanci v kempu před mistrovstvím světa.
To by byl sen! Ale nezáleží jen na jednom turnaji, musím odvádět výkony i v extralize. Snad někdy tu šanci dostanu.
Jak se z extraligy přechází na juniorský šampionát?
No, je to něco odlišného. Juniorský šampionát je nahoru dolu, v extralize se hraje spíš pozičně. Juniorský turnaj je náročnější, ale měl jsem dobrou přípravu a za Liberec hraju hodně minut. Připravil jsem se.
V Liberci jste prakticky přehrál Radima Šimka, který jede na olympiádu.
Každý máme v týmu jinou roli, Šimi je z NHL zvyklý hlavně na defenzivní, v tom je jasná jednička. Já dostal možnost přesilových her, ale neřekl bych, že ho přehrávám. Za důvěru trenérů jsem samozřejmě moc rád.
Jaký učitel to pro vás je?
Perfektní! Když něco potřebuju, za ním jdu jako za prvním. Má nejvíc zkušeností a olympiádu mu moc přeju, bude hrát výborně.
Díky tomu, že jste se zdrželi v Americe, jste se zatím nepřipojil k Liberci, přitom v pátek jste měl už hrát.
Trochu mi to narušilo plány, měl jsem mi malinké volno, jet za rodinou. Místo toho hned skočím do tréninku, ale co se dá dělat. Zase jsem v Minnesotě viděl NBA, kam nás vzali trenéři. Nelituju.