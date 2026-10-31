Vytočený Freibergs o návratu Rusů: Jediná možnost je, že nebude hrát nikdo

Lukáš Jakubíček
  10:17
Lotyšský hokejista Ralfs Freibergs v dresu Olomouce

Lotyšský hokejista Ralfs Freibergs v dresu Olomouce | foto: ČTK

Lotyšský útočník Daniss Smirnovs bouřlivě slaví svůj gól do sítě Američanů,...
Lotyšský obránce Ralfs Freibergs na tréninku Hradce Králové.
Obránce lotyšského výběru Ralfs Freibergs (vparvo) slaví gól proti Slovensku.
Ralfs Freibergs z Lotyšska dotírá na Petera Cehlárika ze Slovenska.
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Přestože se v pátek hrála česká extraliga, NHL a národní tým o den dřív zveřejnil první nominaci v sezoně, hlavní téma dne bylo úplně jiné. Sportovní arbitrážní soud (CAS) rozhodl o tom, že se ruské reprezentace můžou poprvé od února 2022 znovu účastnit hokejových turnajů. Mezinárodní hokejová federace (IIHF) následně vydala prohlášení, že s rozhodnutím nesouhlasí, ale respektuje jej.

Během dne se k rozhodnutí vyjádřila celá řada politiků i hokejových osobností. Většina v negativním duchu. Výjimkou není ani lotyšský hokejový obránce Ralfs Freibergs, který momentálně hraje za Olomouc.

Nejprve pomohl na ledě svému týmu k výhře proti Českým Budějovicím a následně předstoupil před novináře, kde v češtině vyjádřil svůj postoj k nastalé situaci: „V den zápasu nejsem tolik na telefonu, ale jinak lotyšskou i českou politiku řeším pořád. Když jsem to dnes viděl, byl jsem hodně nas*aný. Celý den přemýšlím nad tím, proč to udělali a co bude dál. Nerad to dělám v den zápasu, to chci řešit jenom hokej... Je to špatná situace.“

Nepříjemné překvapení, reagují Češi na návrat Rusů na šampionáty. Bouří se i další

„Byl jsem hodně překvapený a nevím, jak to dopadne. Největší chybu udělala IIHF, že tuto situaci připustila. Za pár měsíců to bude pět let od doby, kdy Rusko napadlo Ukrajinu, a vidíme, jaká je momentálně podpora Ukrajiny od Evropy. Hodně malá. Stejné je to teď ve sportu,“ pokračoval 35letý hokejista.

Právě „jeho“ lotyšská hokejová federace patří k nejhlasitějším odpůrcům návratu Ruska na mezinárodní hokejovou scénu. Dokonce mají zákonem zakázáno nastupovat proti Rusku a Bělorusku, ačkoli se můžou účastnit stejného turnaje. Zákaz se týká pouze vzájemných utkání.

„Proti Rusku nebo Bělorusku nesmí Lotyšsko nastoupit. Nejhorší by bylo, kdyby Lotyšsko mistrovství světa bojkotovalo a ostatní by tam jeli. Když bude někdo bojkotovat sám, bude potom začínat v divizi B, nebo C? Jediná možnost je, že to budeme bojkotovat všichni spolu a nebude hrát nikdo,“ myslí si Freibergs.

Hadamczik: Pokud se Finové a Švédové nezúčastní MS, neměli bychom ani my

K verdiktu CAS vyjádřily znepokojivý postoj i federace a svazy hokejistů například z Finska, Německa, Slovenska nebo Česka, ale konečný verdikt o (ne)bojkotování turnajů zatím neoznámily. Vesměs všichni čekají na další krok IIHF. „Divím se, že dnes bylo hodně federací překvapených. Dva měsíce zpátky byly volby. Oni věděli, že tato situace může nastat. Vypadá to, že to vůbec neřešili. Podívejme se třeba na curlingovou federaci, která řekla, že agresory zpátky nepustí,“ posteskl si Freibergs.

„Můj názor je, že nejhorší by bylo, kdyby federace řekla, že nic udělat nemůže a nechá na hokejistech, aby vyřešili, jestli pojedou, nebo ne. Je to těžká situace,“ dodal.

Například prezident Českého svazu ledního hokeje Alois Hadamczik řekl pro Radiožurnál Sport: „Jel jsem dnes z nemocnice a šokovalo mě to. Protože jsem nikdy nečekal, že dokud bude válka, že to bude vůbec někdo projednávat. Jsme jednoznačně proti tomu, aby Rusové nastoupili na mistrovství světa. Morálka by měla být silnější než sport. Český hokej stojí za tím, že by tam Rusové neměli být.“

Sparta vyhrála, Plzeň přetlačila Třinec. Pardubice ve Varech ukončily sérii porážek

Freibergs pravidelně natáčí podcast Freibja Podkasts, aktivní je i na sociální síti X (dříve Twitter), kde se mimo jiné vyjadřuje i k politické situaci. „Před chvílí jsem se podíval na Twitter a bylo tam několik oznámení. Chtějí slyšet můj názor. Později tam napíšu svůj názor, mám i podcast, tam to můžete slyšet taky,“ uzavřel Freibergs.

Lotyšský hokejista vyjádřil už před čtyřmi lety v rozhovoru pro iDNES.cz obavu o bezpečnost své země a striktně odmítl i možnost hrát v ruské KHL. Teď bude stejně jako celý svět čekat na další posun v této kauze.

Nejbližší turnaj, kterého by se ruská reprezentace měla zúčastnit (mistrovství světa do 20 let) začíná už za necelé dva měsíce v Kanadě. Kanadský ministr sportu Adam van Koeverden, ale účast Rusů na turnaji důrazně odmítl.

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