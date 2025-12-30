Opora českého soupeře nepojede na OH. Trenéra viní ze msty a nenávisti

Olympijskou nominaci zveřejnili jako první. A hned vyvolali pozdvižení! Francouzi, jeden ze tří soupeřů národního týmu ve skupinové fázi, překvapivě odletí do Milána bez ofenzivního tahouna Tima Bozona. Proč? Opomenutý hokejista má jasno: „Jsou za tím osobní důvody, nezasloužil jsem si to.“
Absence na pětadvacetičlenné soupisce se jedenatřicetiletého útočníka očividně dotkla. Vůbec s ní nepočítal, cítí křivdu, pod pěti kruhy si moc chtěl zahrát po boku mladšího bratra Kevina.

Během podzimu dostával e-maily s organizačními informacemi, svaz mu zasílal i potřebné antidopingové formuláře. A pak v listopadu zničehonic zjistil, že se na vrcholnou akci sezony nepodívá.

Hokej na ZOH 2026 v Miláně: program, nominace, skupiny, na koho narazí Češi

„Kdybych se sám neozval, nevěděl bych nic, nedočkal bych se ani vysvětlení. Volal jsem trenérovi, zněl naštvaně, nedokázal se mnou normálně mluvit. Prý mě nevybral proto, že nenesu DNA francouzského národního týmu,“ rozpovídal se v rozhovoru pro švýcarský deník Blick.

S koučem Yorickem Treillem se přitom Bozon zná dlouho a velmi dobře.

Bývalý hokejista Sparty, Vítkovic či Chomutova ještě v roce 2023 dělal u reprezentace asistenta Bozonovu otci Philippeovi, po jeho odchodu se pozice šéfa střídačky sám ujal.

Se synem bývalého kolegy se navíc nedávno potkával v jedné kabině i na klubové úrovni. Od loňského prosince vedl Ženevu, kam se Bozon v létě přesunul po pětileté štaci v Lausanne.

Ve Švýcarsku spolu tolik času nestrávili, Treille dostal na začátku října po nepovedeném vstupu do sezony padáka. A právě zde vidí přehlížený útočník jádro problému.

„Ať si každý udělá vlastní obrázek. Mám pocit, že se mi mstí, nutí mě za něco platit. Ano, uznávám, že na podzim se mi pod ním herně tolik nedařilo, ale neměli jsme spolu žádný konflikt,“ popisoval Bozon.

Treille se zprvu k jeho slovům nechtěl vyjadřovat, nakonec pro francouzský deník L’Équipe přišel s verzí, podle níž hráče o svém rozhodnutí informoval s dostatečným předstihem už v polovině října.

„Žádnou nenávist za tím nehledejte. A že by snad měl být důvodem můj vyhazov z Ženevy? Taková prohlášení jen ukazují na nedostatek respektu vůči spoluhráčům a národnímu dresu. Přece si nemůže myslet, že mu nominace náleží automaticky,“ popřel jakékoliv vyřizování účtů.

Zároveň dodal, že mužstvo skládal tak, aby v něm byli hráči, kteří za všech okolností přijmou přidělenou roli a budou přispívat ke kolektivnímu úspěchu.

Silák Sacha zpět na Spartě. Treille tu hrál s bráchou, teď pod ním vyhlíží olympiádu

Do Milána bere i svého mladšího bratra Sachu, neopomněl ani hradeckou stálici Jordanna Perreta nebo čtyřicetiletého matadora Pierra-Édouarda Bellemarea. Ofenzivu má táhnout Alexandre Texier z Montrealu, jenž bude na soupisku dodatečně dopsán na začátku ledna.

Čekalo se, že stejný úkol naloží Treille i na Bozona, který nechyběl na posledních čtyřech světových šampionátech, navíc se třikrát zařadil mezi trojici nejproduktivnějších hráčů týmu.

Jako velmi platný člen sestavy se ukázal i při olympijské kvalifikaci, držel bilanci bodu na utkání. Ve švýcarské lize, jedné z nejkvalitnějších evropských soutěží, má už devět let stabilní pozici.

I proto zaráží, že v únoru zůstane doma.

„Nerozumím tomu... Rád reprezentuji, vždycky to tak bylo. A pak se dozvím, že bych mohl narušovat chemii v týmu. Jsem náročný, chci vyhrávat, ale za svým charakterem si stojím. Nejsem rakovina kabiny, obvinil mě z něčeho, co se nezakládá na pravdě,“ stěžoval si Bozon.

Vynechání ze seznamu pro turnaj v Miláně jej zarazilo i kvůli situaci z letošního května, kdy po finále švýcarské ligy přicestoval na mistrovství světa i se zraněním.

„Všichni mi radili, abych nejel, ale v reprezentaci mi slíbili, že mi upraví režim, že nebudu muset nutně nastoupit do všech zápasů. Nakonec jsem se nechal přesvědčit. Proto mě zaráží, když teď slýchám, že mám špatný přístup. Ze zranění jsem se pak delší dobu dostával, měl jsem špatnou přípravu a velký fyzický deficit. I proto mi začátek sezony nevyšel.“

Brzy bude jasno. Hokejový svaz prozradil, kdy zveřejní olympijské nominace

Francouzi budou společně s domácími Italy patřit na olympiádě mezi největší outsidery, kromě národního mužstva se v těžké skupině potkají ještě s Kanadou a se Švýcarskem.

Treille už se aférou kolem nominace zabývat nehodlá. „Nechme to být, pojďme se soustředit jen na hráče, kteří v ní jsou a budou nás reprezentovat,“ poprosil veřejnost i novináře.

Zatím neprozradil, zda Bozonovi zavřel dveře do reprezentace úplně. Vzhledem k jejich mediální přestřelce se to ale klidně může stát.

