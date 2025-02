Kanaďané z NHL padli po 15 letech. Američané vyslali zprávu: Nadešel náš čas

21. únor 2010. Olympiáda ve Vancouveru, ještě stále skupinová fáze. USA slavily výhru 5:3, ale pak začala dominance soupeře.

O týden později v boji o zlato už jásali Kanaďané, světovou nadvládu nakonec zvládli natáhnout na 18 utkání.

Ještě nějaká šňůra? Tak třeba Sidney Crosby v pozici reprezentačního kapitána neprohrál 22 soutěžních klání za sebou.

A ano, můžete namítat, že se do již zmíněných 5 473 dní výrazně promítla dlouhotrvající absence hokejistů z NHL na olympiádě nebo chybějící další Světový pohár. Máte pravdu, od roku 2016 tato série skutečně stála na místě a jen se jí připočítávaly další a další dny. Ale dokud zkrátka šampiona z trůnu nikdo nesesadí, křeslo je pořád jeho.

A odteď na něm sedí Američané.

Ti také mají jako jediní po dvou odehraných zápasech na Four Nations jistotu postupu do finále, kdežto dvoubodoví Kanaďané, stejně jako Švédové a Finové, kteří svého severského rivala dokázali porazit 4:3 v prodloužení, si o vstupenku do bitvy o zlato zabojují v pondělí.

To už budou Spojené státy z prvního místa vyhlížet svého posledního soupeře na turnaji. Ani případná prohra s výběrem Tre Kronor nic nezmění, ovšem také Kanada má po kruté prohře díky lepšímu vzájemnému zápasu se Švédy osud stále ve svých rukách.

Klidně však mohla stát na místě Američanů, kdyby neprošustrovala hubený náskok po gólu McDavida. Brzká odpověď Guentzela, rozdílový gól ve druhé třetině od Larkina a následná Guentzelova pojistka do prázdné branky daly zápasu konečný punc.

„Jeden z největších zážitků v mé kariéře. Prostě neuvěřitelný zápas!“ hýřil nadšením Larkin.

Američané předvedli parádní výkon. Ještě před úvodním buly z nich bylo cítit, jak moc chtějí svého úhlavního soka konečně zdolat. Ukázat mu, že oni nyní vládnou světovému hokeji. Tomu nasvědčovaly hned tři bitky v prvních devíti sekundách zápasu. Čertíci bratři Tkachukovi nezklamali, ukázal se i Miller, jenž vyzval obra Parayka.

„Chtěli jsme vyslat zprávu, že teď nadešel náš čas,“ pravil Matthew Tkachuk, který šarvátky načal.

Matthew Tkachuk na tréninku USA, za ním zleva Vincent Trocheck, Kyle Connor a Brady Tkachuk.

„Kromě sedmého utkání finále Stanley Cupu byl tenhle zápas nejlepším okamžikem kariéry,“ dodal.

A nebyl jediným, kdo v kabině před novináři zmínil poslední možný zápas play off sérií. Kanada totiž musí duel s Finskem zvládnout, jinak o finálovou odvetu proti Spojeným státům přijde. „Pondělí pro nás bude jako zápas číslo sedm,“ ví McDavid.

Nestranní fanoušci se těší z toho, že poslední den skupinové fáze nabídne tak napínavou zápletku. Tři týmy stále ještě hrají o pokračování v turnaji, navíc se mohou dočkat jednoho obrovského šoku.

Že by Kanada chyběla na domácí půdě v Torontu ve finále? Pro místní fanoušky nemyslitelné!

Ale to, o čem se před zahájením Four Nations mluvilo a co také naznačovaly sázkařské kurzy, se naplnilo.

Američané už nejsou jen ti druzí.

Nyní si mohou užívat cenné vítězství, jistě však tuší, že pokud by nezvládli potenciální zámořské finále, na víkendovou výhru by si vzpomněl jen málokdo.