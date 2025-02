Chaos na ledě, tři rvačky za devět vteřin. Oslava hokeje se zvrhla hned na začátku

Sotva se vhodilo úvodní buly, shodili rukavice Brandon Hagel a Matthew Tkachuk. Na něj navázal mladší bratr Brady, který si pro změnu vyšlápl na Sama Bennetta.

„Chtěli jsme vyslat zprávu: Přišel náš čas,“ líčil Matthew Tkachuk. „Byli jsme v nepřátelském prostředí a chtěli jsme ukázat, že neustoupíme. Cítili jsme, že na to byla vhodná doba.“

J.T. Miller na kolenou v bitce s Coltonem Paraykem.

Hektický úvod jen o pár chvil později zakončili Colton Parayko a J.T. Miller. Prvních devět vteřin přineslo šest pětiminutových trestů, Millerovi navíc rozhodčí připočítali další dvě za krosček.

„Musíte ocenit i tyto kluky. Udělali přesně to samé, co my. Myslím, že to mělo skvělou energii z obou stran,“ dodal starší z bratrů Tkachuků.

Z americké strany šlo o zcela chtěnou záležitost. Trio útočníků rozebíralo plány pro úvod duelu už přes den, nakonec společně došli k závěru: „Půjdeme do toho, shodíme rukavice!“

Ani jeden z nich ale neměl v bitce jasně navrch. „Chaos. Asi tak bych popsal první minutu,“ zhodnotil stručně kanadský kouč Jon Cooper.

Rivalita byla patrná i v dalším průběhu, fanoušci v Montrealu na americké hokejisty opakovaně bučeli při zakládání útoků, na ledě pak hráči často vyhledávali a atakovali hvězdu domácích Connora McDavida.

Příkladem byl hit obránce Charlieho McAvoye z první třetiny.

„To je také okamžik, který vyslal vzkaz. Pravděpodobně jeden z momentů celého utkání. Právě vstřelili gól, budova se otřásala, Charlie přijel a trefil McDavida, což byl jeden z nejtvrdších hitů, jaké jsem kdy viděl,“ chválil Matthew Tkachuk.

„Bylo to rychlé, napínavé, soutěživé, emotivní,“ uvedl McDavid. „Mělo to všechno, co byste si od hokejového zápasu přáli. Sice nás mrzí, že to nedopadlo podle našich představ, ale ještě zdaleka není konec.“

Právě McDavid otevřel skóre, když nabral rychlost od červené čáry, projel kolem bránícího McAvoye a překonal amerického gólmana.

Ani jeho příspěvek ale na tři body nestačil, soupeř totiž otočil dvěma góly Jakea Guentzela a trefou Dylana Larkina.

„Byl to jeden z nejlepších zážitků mého života,“ pochvaloval si Larkin. „Prostě neuvěřitelný hokejový zápas.“

Američané si výhrou zajistili finálové utkání v Bostonu. Vzpomínat se po turnaji ale bude i na ostrou řežbu v Montrealu.